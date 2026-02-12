Рус
Житомирську область накриє негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки

Дар'я Пшеничник
12 лютого 2026, 21:29
Протягом доби видимість у тумані становитиме 200–500 метрів, що відповідає I рівню небезпеки (жовтому).
Житомирську область накриє негода: синоптики попереджають про 1-й рівень небезпеки
Прогноз погоди у Житомирі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik

Головне з новини:

  • 13 лютого на Житомирщині очікується туман і слабка ожеледь
  • Погода буде хмарно, без істотних опадів, з температурою від –3° до +5°
  • На дорогах - ускладнення, водіям і пішоходам радять бути максимально уважними

У середу, 13 лютого, Житомирщина опиниться в зоні підвищеної метеонебезпеки через густий туман та ожеледь. Про це повідомляє Житомирський обласний центр з гідрометеорології.

відео дня

Погода в Житомирі

У місті протягом доби буде хмарно, без істотних опадів. Часом утворюватиметься туман, а вночі можлива слабка ожеледь. Температура:

  • вночі - близько 0°;
  • вдень - +3…+5°.

Погода по області

По території області також очікується хмарна погода без значних опадів. Місцями - туман та слабка ожеледь у нічні години. Температура:

  • вночі - від +2° до –3°;
  • вдень - 0…+5°.

Очікується жовтий рівень небезпеки

Протягом доби видимість у тумані становитиме 200–500 метрів, що відповідає I рівню небезпеки (жовтому). Синоптики попереджають: погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та підвищити ризик ДТП.

Рекомендації для водіїв та пішоходів

Фахівці закликають усіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними. Водіям радять враховувати стан дороги, знижувати швидкість, тримати безпечну дистанцію та уникати різких маневрів.

У темну пору доби й за обмеженої видимості слід завчасно вмикати габаритні вогні, ближнє світло або протитуманні фари. Пішоходам рекомендують подбати про власну помітність - використовувати світловідбиваючі елементи, щоб водії могли завчасно їх побачити та безпечно зреагувати.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що починаючи з 11 лютого, синоптики фіксують зміну синоптичної ситуації. За словами Катерини Ткачук, Житомирська область увійде під вплив улоговини глибокого атлантичного циклону, що принесе підвищення температури.

Також після тижнів, коли температура повітря не піднімалась вище 0 градусів, у Полтаві та області очікується потепління. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями температура повітря у Києві триматиметься близько нуля, а після 16 лютого очікується невелике похолодання. Максимально температура повітря може знизитися до -15 градусів.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології

Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

