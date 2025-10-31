Індія відновила закупівлі російської нафти, незважаючи на санкції США - Reuters

Індія відновила закупівлі, незважаючи на тиск Вашингтона з вимогою припинити купувати російське паливо.

Після санкцій США багато індійських компаній призупинили закупівлі нафти РФ

Компанія Indian Oil Corp придбала близько 3,5 млн барелів сорту ESPO

Indian Oil Corp, провідний НПЗ Індії, придбав п'ять партій російської нафти з доставкою в грудні від постачальників, які не підпадають під санкції. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.

Як ідеться в публікації, Індія відновила закупівлі, незважаючи на тиск Вашингтона з вимогою припинити купувати російське паливо.

Після санкцій США проти "Роснефти" і "Лукойлу" багато індійських компаній, зокрема Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, HPCL-Mittal Energy Ltd і Reliance Industries, призупинили закупівлі російської нафти.

Утім, керівник фінансового відділу IOC Анудж Джайн заявив, що його компанія й надалі купуватиме російське паливо, якщо поставки не порушують санкційних вимог.

За словами джерел Reuters, компанія Indian Oil Corp придбала близько 3,5 млн барелів сорту ESPO за ціною, близькою до котирувань нафти Dubai, з поставкою в грудні в порт на сході Індії.

За словами двох співрозмовників, компанія IOC раніше відхилила сім або вісім партій російської нафти, коли з'ясувалося, що постачальниками були дочірні підприємства підсанкційних структур.

Чому відмова Індії від нафти РФ більш пріоритетна

Існує думка, що відмова китайських компаній від російської нафти може серйозно вплинути на позицію країни-агресора РФ на ринку. Однак це не зовсім так. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла аналітик і експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус. За його словами, головний акцент зараз має бути на Індії.

Експерт зазначив, що Індія закуповує близько 1,6-1,8 млн барелів нафти на день. Китай трохи менше - близько 1,5 млн. Тому відмова Індії стала б дійсно серйозним ударом по позиціях Росії на ринку.

"Думаю, зараз усі дипломатичні зусилля зосередяться саме на цьому напрямі: з одного боку, посилять санкційний тиск на компанії, що працюють із Росією, щоб залякати індійський бізнес; з іншого - вестимуть агітаційну роботу серед арабських країн, щоб вони збільшили видобуток. Це має переконати Індію, що відмова від російської нафти буде для неї безпечною", - пояснив він.

Відмова Індії від російської нафти - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після того як Сполучені Штати ввели санкції проти російських нафтових корпорацій "Лукойл" і "Роснефть", потоки "чорного золота" з Росії на великі нафтопереробні заводи Індії впадуть практично до нуля.

Раніше стало відомо, що державні нафтопереробні підприємства Індії нині відмовляються від закупівель російської нафти через посилення тиску на Нью-Делі з боку Вашингтона щодо закупівель російської нафти і погроз введення жорстких мит.

Напередодні повідомлялося, що Росія та її економічний партнер Індія по гарячих слідах підписали протокол про посилення співробітництва у сфері алюмінію, добрив, залізничного транспорту та гірничодобувних технологій.

