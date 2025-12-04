Рус
Після переговорів із Путіним: Віткофф і Кушнер проведуть зустріч з Україною у Флориді

Анна Ярославська
4 грудня 2025, 07:01
Трамп і делегація Умерова обговорять деталі мирного плану 4 грудня.
Умеров, Віткофф, переговори
Умеров зустрінеться з переговірниками Трампа в Маямі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, ОП

Коротко:

  • 4 грудня Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умеровим
  • Зустріч відбудеться одразу після переговорів делегації Трампа в Кремлі
  • Трамп заявив, що Путін нібито "хоче закінчити війну"

Учасники переговорів президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться із секретарем РНБО Рустемом Умеровим після переговорів із Путіним у Кремлі. Зустріч відбудеться 4 грудня в Маямі (штат Флорида). Про це повідомило видання AP з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.

За словами співрозмовника агентства, сторони мають намір продовжити обговорення деталей "мирного плану" щодо завершення війни в Україні.

Чиновник не надав додаткових подробиць порядку денного, посилаючись на відсутність повноважень коментувати це питання публічно.

Ця зустріч у Маямі відбудеться після переговорів Віткоффа і Кушнера з президентом РФ Путіним і його представниками в Кремлі 2 грудня.

Увечері 3 грудня Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі згадував про переговори в Москві. Лідер США запевнив, що Путін нібито "хоче закінчити цю війну". Самі переговори Трамп охарактеризував як "досить вдалі".

Дивіться відео - Трамп прокоментував переговори в Кремлі:

Скриншот

Посол України в США Ольга Стефанишина підтвердила заплановану зустріч Умерова з Віткоффом, передає Суспільне.

"Рустем Умеров - голова делегації, який не має іншої роботи, окрім як вести переговори з американськими та європейськими союзниками, приземлиться у США вже завтра (4 листопада - ред.), щоб мати повторну зустріч із делегацією", - сказала вона.

Стефанишина уточнила, що Україна розраховує на повторну зустріч за результатами візиту Віткоффа і Кушнера до Москви. Посол зазначила, що на даному етапі в переговорах фіксується "не надто багато прогресу", проте сам процес триває.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Переговори Путіна і Віткоффа 2 грудня 2025 - що відомо

Як писав Главред, 2 грудня відбулися переговори посланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним у Москві. Після цього в Кремлі заявили, що Москва отримала ще чотири документи, крім початкового американського мирного плану.

Путін змусив Віткоффа і Кушнера очікувати переговорів у Кремлі впродовж трьох годин. Подробиці зустрічі в Москві 2 грудня розкрило видання Politico.

Після зустрічі помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що обговорення було корисним і конструктивним, але компромісного плану щодо України поки немає.

Тим часом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, чи розглядають зараз можливість запровадження тимчасового "новорічного перемир'я" в зоні бойових дій.

