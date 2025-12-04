Путін відкинув частину мирного плану та сказав, які території України хоче захопити

Російський диктатор розкрив деталі переговорів із США.

https://glavred.net/world/putin-sdelal-ryad-voinstvennyh-zayavleniy-posle-peregovorov-s-ssha-chto-skazal-10721117.html Посилання скопійоване

Путін зробив низку войовничих заяв після переговорів зі США / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головні тези Путіна:

Росія не погодилася з частиною пропозицій мирного плану США

РФ у будь-якому разі захопить Донбас

Росія не збирається повертатися в G8

Глава Кремля Володимир Путін зробив низку нових заяв про війну в Україні. Російський диктатор, судячи з усього, не хоче відмовлятися від своїх загарбницьких планів.

"Росія в будь-якому разі звільнить Донбас і Новоросію - військовим або іншим шляхом", - сказав президент РФ в інтерв'ю India Today.

відео дня

Також він прокоментував перебіг мирних переговорів і його зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у Кремлі. За його словами, зустріч була дуже "корисною". Вона тривала довго, оскільки довелося пройтися по кожному пункту мирних пропозицій.

Путін також заявив, що "Росія не погодилася з якимись пунктами мирних пропозицій США щодо України, але це складна робота".

Диктатор РФ додав, що США запропонували розбити 28 пунктів свого мирного плану "на чотири пакети" і обговорювати їх у такому форматі.

Путін стверджує, що "РФ пропонувала Україні вивести війська з Донбасу і не розпочинати військових дій, але Київ воліє воювати".

Крім того, глава Кремля висловився і на адресу європейців: мовляв, їм "треба включатися в роботу з українського врегулювання, а не заважати".

Також Путін заявив, що Росія не збирається повертатися в G8. Зазначимо, що початкова версія "мирного плану" США передбачає повернення Росії до "Групи восьми".

Зазначимо, 4-5 грудня Путін перебуває з офіційним візитом в Індії. У Нью-Делі він проведе переговори з прем'єром Нарендрою Моді.

Глава РФ планує взяти участь у пленарному засіданні російсько-індійського бізнес-форуму і разом із російською пропагандисткою Маргаритою Симоньян запустити мовлення телеканалу RT-Індія.

Це перший візит Путіна до Індії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Відносини РФ та Індії

Як пише ВВС, попри запроваджені санкції, Індія купує у Росії зброю та залишається одним із основних споживачів російської нафти.

Оглядач Бі-бі-сі Індії Вікас Пандей зазначає, що обсяги торгівлі між Індією та Росією за останні п'ять років різко зросли. У березні 2025 року вони склали 68,72 млрд доларів, при тому, що 2020-го ця цифра досягала лише 8,1 млрд. Це в основному пов'язано з тим, що Індія різко збільшила закупівлі російської нафти, на яку Москва надає значні знижки.

Це викликає значне невдоволення Вашингтона. Президент Дональд Трамп у серпні цього року запровадив тарифи на постачання індійських товарів до США у розмірі 50%, пояснивши це тим, що, купуючи нафту у Росії, Індія допомагає фінансувати війну проти України.

Доходи від постачання нафти справді є найважливішим джерел доходу російського бюджету. Як зазначає Reuters, на них припадає чверть усіх надходжень.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 4 грудня в Майамі (штат Флорида) переговірники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться з секретарем РНБО Рустемом Умеровим. Сторони мають намір продовжити обговорення деталей "мирного плану" щодо завершення війни в Україні.

2 грудня відбулися переговори посланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним у Москві. Після цього в Кремлі заявили, що Москва отримала ще чотири документи, крім початкового американського мирного плану.

Путін змусив Віткоффа і Кушнера очікувати переговорів у Кремлі протягом трьох годин. Подробиці зустрічі в Москві 2 грудня розкрило видання Politico.

Після зустрічі помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що обговорення було корисним і конструктивним, але компромісного плану щодо України поки немає.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем зазначив, що подробиць переговорів не знає. Однак він припускає, що варто чекати на "комбінацію поступок" з боку України. Києву "потрібно буде жертвувати чимось". Ймовірно, територіями та членством у НАТО.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред