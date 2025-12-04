Буде "комбінація поступок": що кажуть у Сенаті США про переговори Путіна і Віткоффа

Деякі сенатори критикують умови мирного плану з 28 пунктів і називають його "жартом".

Ліндсі Грем заявив, що діти, викрадені РФ, мають бути повернуті / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

Грем наполягає на поверненні Росією викрадених дітей

Блюменталь вважає, що Путін тягне час

Фіцпатрік не довіряє заявам Кремля

Шагін назвала запропонований мирний план "неадекватним"

Сенатори Республіканської та Демократичної партії у Вашингтоні прокоментували результати переговорів посланця президента США Стіва Віткоффа і глави РФ Володимира Путіна 2 грудня в Кремлі.

Зокрема, сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем зазначив, що подробиць переговорів не знає. Однак він припускає, що варто чекати на "комбінацію поступок" з боку України. Києву "потрібно буде жертвувати чимось". Ймовірно, територіями та членством у НАТО, передає Суспільне.

За словами Грема, є факт, який не має обговорюватися: діти, яких викрала РФ, є українськими, тож їх потрібно повернути назад.

"Неможливо мати гарний кінець цього конфлікту, якщо немає процесу, який веде до повернення. Це вимагає діалогу між Україною і РФ, тому я не бачу угоду, яку я можу підтримати, якщо в ній немає хорошого завершення для дітей", - заявив Грем.

Сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь наголосив, що Путін просто продовжує тягнути час, щоб захопити якомога більше територій і здійснювати військові злочини, атакуючи цивільних.

Конгресмен-демократ Браян Фіцпатрік, коментуючи переговори в Москві, заявив, що не вірить нічому, що долинає з Кремля. Попередній мирний план із 28 пунктів Фіцпатрік вважає "жартом", тоді як оновлений план із 19 пунктів називає більш реалістичним.

Сенаторка від Демократичної партії Емі Клобучар висловилася про стурбованість щодо деяких частин мирного плану, які пропонують США. Зокрема її бентежить пункт про відмову від українських територій, які РФ навіть не захопила. Також Клобучар турбує вимога про відсутність в Україні миротворців.

Сенаторка від демократів Джин Шагін у коментарі медіа назвала мирний план "неадекватним". Вона також припустила, що він схожий на написаний від самого Путіна.

"Плани, які були презентовані громадськості, - неадекватні і схожі на те, що їх написав Володимир Путін у Кремлі", - заявила Шагін.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 4 грудня в Майамі (штат Флорида) переговірники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться із секретарем РНБО Рустемом Умеровим. Сторони мають намір продовжити обговорення деталей "мирного плану" щодо завершення війни в Україні.

2 грудня відбулися переговори посланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним у Москві. Після цього в Кремлі заявили, що Москва отримала ще чотири документи, крім початкового американського мирного плану.

Путін змусив Віткоффа і Кушнера очікувати переговорів у Кремлі протягом трьох годин. Подробиці зустрічі в Москві 2 грудня розкрило видання Politico.

Після зустрічі помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що обговорення було корисним і конструктивним, але компромісного плану щодо України поки немає.

Інші новини:

