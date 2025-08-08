Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп ударив по Індії 50% тарифами: у Reuters дізналися про першу реакцію Нью-Делі

Андрій Ганчук
8 серпня 2025, 15:32
306
Індія заморозила важливу угоду зі США, яка була на фінальній стадії.
Трамп, Індія
Після мит Трампа в Індії тимчасово відмовилися від військового контракту зі США - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Головне:

  • Індія відклала перемовини зі США щодо військових контрактів
  • Заморожено угоду на 3,6 млрд доларів
  • НПЗ Індії знижують закупівлю російської нафти

Індія ухвалила рішення відкласти перемовини зі Сполученими Штатами про військові контракти після американських санкцій проти Нью-Делі за купівлю російської нафти. Це перша конкретна реакція індійської держави на обмеження. Заморожено військовий контракт на суму 3,6 мільярдів доларів.

Дипломатичний демарш

Як повідомляє Reuters, міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх раніше мав вирушити до США з офіційним візитом. Там планували оголосити про нові військові закупівлі Нью-Делі, але в підсумку поїздку скасували.

відео дня

Тарифи проти Індії вже 50%

Журналісти акцентували увагу на тому, що після того, як Трамп запровадив додаткові 25% мита проти Індії, загальний розмір мит сягнув показника в 50%. Це найвищі мита серед усіх торговельних партнерів США. Індія вважає їх "несправедливими".

Який контракт було заморожено

Згідно з інформацією джерел, Вашингтон і Нью-Делі тимчасово припинили обговорення закупівлі індійцями військових машин Stryker, ракет Javelin, а також 6 літаків-розвідників Boeing P8I, що призупинено. Угода на 3,6 млрд доларів, яка була вже на фінальній стадії, не відбулася.

Поки угоду повністю не скасували. Це залишає Індії можливість для оперативного перегляду рішення.

Що з оборонним партнерством Індії та США

Оборонна співпраця триває. Держави обмінюються розвідувальними даними та проводять спільні навчання.

Індія - другий найбільший імпортер зброї після Саудівської Аравії. Останніми роками Нью-Делі зміщує фокус із закупівель у Росії на користь Сполучених Штатів, Франції та Ізраїлю.

Проте повністю відмовлятися від озброєнь РФ Нью-Делі поки що не планує.

Росія пропонує Індії нові технології, зокрема зенітні ракетні системи С-500. Індійці не виявляють інтересу, але водночас не готові повністю розривати військову співпрацю з Кремлем.

Індійські НПЗ знижують закупівлі нафти з Росії

Росія в липні поставила в Індію приблизно 1,7 млн барелів нафти на день. Утім, зараз державні ПНЗ Індії знижують обсяги спотових закупівель і очікують на офіційну позицію своєї країни.

За інформацією журналістів, поки що не зрозуміло, що робитимуть приватні переробники нафти.

Що каже експерт

Індію дотиснуть, і вона відмовиться від закупівлі російської нафти, вважає політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, Нью-Делі чітко пояснять, де тепер можна буде купувати нафту.

"Тож на дії США щодо Індії потрібно дивитися в глобальному контексті. Індію дотиснуть до відмови від російської нафти, а вона сьогодні закуповує третину нафти, яку продає РФ.

Коли Індія почне розповідати, що їй ніде купувати нафту, їй подарують карту з червоними крапками: де Саудівська Аравія, в якої Індія до 2022 року купувала нафту, де Венесуела, де Гайана, де, врешті-решт, США. Тому Індію дотиснуть, та й немає в неї іншого виходу, оскільки готується війна з Китаєм, з яким в Індії, м'яко кажучи, не дуже добрі стосунки, тому що вони конкуренти в багатьох сенсах", - підкреслив експерт.

Мита Трампа проти Індії та реакція Нью-Делі - головні новини:

Як повідомляв Главред, 6 серпня у Трампа оголосили про введення мит проти Індії в розмірі 25%. Це сталося після перемовин представника Білого дому Стіва Віткоффа з главою Кремля Володимиром Путіним.

Індія де-факто відкинула вимогу Трампа не купувати нафту в Росії. Спочатку індійці утрималися від коментарів, але потім журналісти дізналися про рішення Нью-Делі.

Пізніше Індія підписала з агресором Росією протокол про посилення промислового співробітництва. Держави поглиблять партнерство у сфері алюмінію, добрив, залізничного транспорту та гірничодобувних технологій.

Інші новини:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії новини США мито Дональд Трамп новини Індії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Повітряне перемир'я" - не для миру: у США розкрили плани Путіна

"Повітряне перемир'я" - не для миру: у США розкрили плани Путіна

17:41Війна
Колапс в аеропорту і евакуація цілих пляжів: на Сочі йде атака, лунають вибухи

Колапс в аеропорту і евакуація цілих пляжів: на Сочі йде атака, лунають вибухи

17:22Світ
Лукашенко вибухнув "ультиматумом" Україні і "пригрозив" Заходу ядерною зброєю

Лукашенко вибухнув "ультиматумом" Україні і "пригрозив" Заходу ядерною зброєю

16:45Війна
Реклама

Популярне

Більше
Спека відступає, йде похолодання: у яких областях влупить +9 градусів

Спека відступає, йде похолодання: у яких областях влупить +9 градусів

У житті чотирьох знаків зодіаку розпочнеться новий рівень 8 серпня: хто у списку

У житті чотирьох знаків зодіаку розпочнеться новий рівень 8 серпня: хто у списку

"Дивовижно": донька Максима Галкіна стала його копією

"Дивовижно": донька Максима Галкіна стала його копією

Є п'ять сценаріїв: як завершиться війна в Україні

Є п'ять сценаріїв: як завершиться війна в Україні

Увірветься минуле: ТОП-3 знаки, які ризикують вернутися до колишніх у серпні

Увірветься минуле: ТОП-3 знаки, які ризикують вернутися до колишніх у серпні

Останні новини

17:41

"Повітряне перемир'я" - не для миру: у США розкрили плани Путіна

17:36

Що не можна їсти 9 серпня: суворі прикмети, які не можна порушувати в піст

17:29

Зустріч Трампа з Путіним: ЗМІ назвали можливі країни для переговорів

17:22

Колапс в аеропорту і евакуація цілих пляжів: на Сочі йде атака, лунають вибухи

17:12

Долар та євро летять у прірву: в Україні переписали ціни на валюту

Олещук: Припинення вогню для Путіна — це визнання поразки, він тягне часОлещук: Припинення вогню для Путіна — це визнання поразки, він тягне час
17:01

На вагу золота: кабачкова ікра з незвичайним інгредієнтомВідео

16:50

Як обрати моторну оливу: синтетика, напівсинтетика чи мінералка? новини компанії

16:45

Лукашенко вибухнув "ультиматумом" Україні і "пригрозив" Заходу ядерною зброєю

16:31

Секрет міцного союзу: психолог розкрив 4 головних ключі щасливих стосунків

Реклама
16:23

У пилу немає шансів: простий рецепт засобу, який забезпечить чистоту в домі

16:21

Залізничні квитки можуть подорожчати: в "УЗ" розповіли, чого чекати пасажирам

16:07

Путін погодився на переговори з Україною неспроста: політолог оцінив небезпеку

16:07

Цибуля буде свіжою місяцями: біля якого продукту її не можна зберігати

16:04

Вперше за два роки: в Україні полетіли вниз ціни одразу на декілька продуктів

15:43

Майже 40 років очолював державу - хто керував Україною найдовше в історіїВідео

15:36

"Ми це рішення ухвалимо": в НБУ зробили гучну заяву про відмову від долара

15:32

Трамп ударив по Індії 50% тарифами: у Reuters дізналися про першу реакцію Нью-Делі

15:19

Чому 9 серпня не можна лаятися і сваритися: яке церковне свято

15:04

Секретний засіб з аптечки: як захистити виноград від хвороб за копійкиВідео

14:56

Замість голубців та перців: рецепт фаршированих томатів з ніжною начинкою

Реклама
14:33

Син Віктора Павліка помер: на що хворіла дитина і який вигляд має його могилаВідео

14:32

"Заморозка" можлива: Туск вийшов з серйозною заявою про війну в Україні

14:14

РФ зірвала план виробництва літаків, авіакриза набирає обертів - Reuters

14:08

Atlas Festival зібрав майже 122 млн грн для Фонду "Повернись живим" новини компанії

14:04

Дощі накриють кілька областей: стала відома дата сильних опадів

14:03

На тлі мирних планів Трампа: Росія готується до запуску ядерної ракети, деталі

13:47

РФ стискає напівкільце навколо Покровська: генерал попередив про важку ситуацію

13:44

"Не піддаються логіці": путініст Кіркоров публічно звернувся до Ротару

13:35

Що казав легендарний французький поет 19 століття про Україну — актуально й сьогодніВідео

13:30

Україна готова до припинення вогню по лінії фронту, але з умовою - The Telegraph

13:27

Невже пропозиція: донька Кошового заінтригувала обручкою та букетом

13:22

"Її душа рвалася до боротьби": на фронті загинула бойова медикиня Марина Гриценко

13:00

Українцям начислили космічні пенсії: хто і як отримує 300 тисяч від держави

12:59

Гороскоп Таро на завтра 9 серпня: Скорпіонам - довіритися, Рибам - відпустити

12:40

Від турецької не відрізнити: простий рецепт домашньої пахлави за 15 хвилин

12:35

В Україні світить арешт через вікна в авто: чому можна "загриміти" у в'язницю

12:20

Антициклон Ines накриє Україну: українців попередили про зміни погоди

12:20

На біду чи на щастя: що значить, якщо голуб сів на підвіконня – тлумачення прикмети

12:18

Китайський гороскоп на завтра 9 серпня: Мавпам - розчарування, Бикам - образа

12:11

Страшні фото: будинок столичної рестораторки Січкар зруйнували росіяни

Реклама
12:00

Замість сварок - спільні успіхи: Алфьоров - про те, що заважає Україні домовитися з Польщею, Угорщиною та Словаччиною

12:00

Печерська міжнародна школа - місце, де кожен знаходить себе новини компанії

11:53

Російська пропаганда тріумфує через чебурек, який з'їв Віткофф

11:53

Морська глибина і лісова свіжість: названо наймодніші кольори в інтер'єрі 2026 року

11:15

Чим відрізняються дві собаки: тільки сучасні "Шерлоки Холмси" знайдуть відповідь

11:04

Фінал ультиматуму Трампа: Путін відмовляється від зустрічі із Зеленським - Sky News

10:40

Обмін територіями і виведення військ: у WSJ дізналися деталі мирного плану Путіна

10:36

Українцям дозволили служити лише за місцем проживання: хто має право

10:13

Два міста в небезпеці: в ISW попередили, куди планують прорватися окупанти

09:49

"Дивовижно": донька Максима Галкіна стала його копією

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти