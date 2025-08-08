Трамп ударив по Індії 50% тарифами: у Reuters дізналися про першу реакцію Нью-Делі

Індія заморозила важливу угоду зі США, яка була на фінальній стадії.

https://glavred.net/world/tramp-udaril-po-indii-50-tarifami-v-reuters-uznali-o-pervoy-reakcii-nyu-deli-10688186.html Посилання скопійоване

Після мит Трампа в Індії тимчасово відмовилися від військового контракту зі США - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Головне:

Індія відклала перемовини зі США щодо військових контрактів

Заморожено угоду на 3,6 млрд доларів

НПЗ Індії знижують закупівлю російської нафти

Індія ухвалила рішення відкласти перемовини зі Сполученими Штатами про військові контракти після американських санкцій проти Нью-Делі за купівлю російської нафти. Це перша конкретна реакція індійської держави на обмеження. Заморожено військовий контракт на суму 3,6 мільярдів доларів.

Дипломатичний демарш

Як повідомляє Reuters, міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх раніше мав вирушити до США з офіційним візитом. Там планували оголосити про нові військові закупівлі Нью-Делі, але в підсумку поїздку скасували.

відео дня

Тарифи проти Індії вже 50%

Журналісти акцентували увагу на тому, що після того, як Трамп запровадив додаткові 25% мита проти Індії, загальний розмір мит сягнув показника в 50%. Це найвищі мита серед усіх торговельних партнерів США. Індія вважає їх "несправедливими".

Який контракт було заморожено

Згідно з інформацією джерел, Вашингтон і Нью-Делі тимчасово припинили обговорення закупівлі індійцями військових машин Stryker, ракет Javelin, а також 6 літаків-розвідників Boeing P8I, що призупинено. Угода на 3,6 млрд доларів, яка була вже на фінальній стадії, не відбулася.

Поки угоду повністю не скасували. Це залишає Індії можливість для оперативного перегляду рішення.

Що з оборонним партнерством Індії та США

Оборонна співпраця триває. Держави обмінюються розвідувальними даними та проводять спільні навчання.

Індія - другий найбільший імпортер зброї після Саудівської Аравії. Останніми роками Нью-Делі зміщує фокус із закупівель у Росії на користь Сполучених Штатів, Франції та Ізраїлю.

Проте повністю відмовлятися від озброєнь РФ Нью-Делі поки що не планує.

Росія пропонує Індії нові технології, зокрема зенітні ракетні системи С-500. Індійці не виявляють інтересу, але водночас не готові повністю розривати військову співпрацю з Кремлем.

Індійські НПЗ знижують закупівлі нафти з Росії

Росія в липні поставила в Індію приблизно 1,7 млн барелів нафти на день. Утім, зараз державні ПНЗ Індії знижують обсяги спотових закупівель і очікують на офіційну позицію своєї країни.

За інформацією журналістів, поки що не зрозуміло, що робитимуть приватні переробники нафти.

Що каже експерт

Індію дотиснуть, і вона відмовиться від закупівлі російської нафти, вважає політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, Нью-Делі чітко пояснять, де тепер можна буде купувати нафту.

"Тож на дії США щодо Індії потрібно дивитися в глобальному контексті. Індію дотиснуть до відмови від російської нафти, а вона сьогодні закуповує третину нафти, яку продає РФ.

Коли Індія почне розповідати, що їй ніде купувати нафту, їй подарують карту з червоними крапками: де Саудівська Аравія, в якої Індія до 2022 року купувала нафту, де Венесуела, де Гайана, де, врешті-решт, США. Тому Індію дотиснуть, та й немає в неї іншого виходу, оскільки готується війна з Китаєм, з яким в Індії, м'яко кажучи, не дуже добрі стосунки, тому що вони конкуренти в багатьох сенсах", - підкреслив експерт.

Мита Трампа проти Індії та реакція Нью-Делі - головні новини:

Як повідомляв Главред, 6 серпня у Трампа оголосили про введення мит проти Індії в розмірі 25%. Це сталося після перемовин представника Білого дому Стіва Віткоффа з главою Кремля Володимиром Путіним.

Індія де-факто відкинула вимогу Трампа не купувати нафту в Росії. Спочатку індійці утрималися від коментарів, але потім журналісти дізналися про рішення Нью-Делі.

Пізніше Індія підписала з агресором Росією протокол про посилення промислового співробітництва. Держави поглиблять партнерство у сфері алюмінію, добрив, залізничного транспорту та гірничодобувних технологій.

Інші новини:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред