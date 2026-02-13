Небезпека землетрусів в Україні: експерт розповів, де можливі поштовхи до 7 балів

За словами фахівця, якщо в певному регіоні вже траплялися сильні землетруси, то подібні події можуть повторитися.

У Києві розрахункова сейсмічна інтенсивність становить близько 6 балів, у Вінницькій та Чернівецькій областях - до 6,5.

Будівельні норми передбачають запас міцності споруд до 6,5–7 балів.

В Україні знову заговорили про сейсмічну небезпеку - і не випадково. За словами доктора фізико-математичних наук, провідного наукового співробітника Інституту геофізики НАНУ Дмитра Гриня в інтерв'ю Главреду, країна дійсно може відчути землетруси помітної сили, хоча їхній характер і наслідки суттєво залежать від регіону.

Науковець пояснює, що максимальна інтенсивність поштовхів завжди фіксується поблизу епіцентру. Саме тому окремі області мають вищі розрахункові показники.

Зокрема, у Києві, згідно з державними будівельними нормами та картами сейсмічного районування, очікувана інтенсивність становить близько 6 балів. Натомість у Вінницькій та Чернівецькій областях можливі сильніші коливання - понад 6 балів, інколи до 6,5.

"Сім балів - це, як правило, інтенсивність поблизу епіцентру землетрусу", - наголошує Гринь, підкреслюючи, що такі показники не є фантастичними для території України.

Він додає, що сейсмологія значною мірою базується на статистиці: якщо в певному регіоні вже траплялися землетруси інтенсивністю 6 балів, то подібні події можуть повторитися. Саме тому будівельні норми передбачають додатковий запас міцності для споруд.

За словами вченого, сучасні об’єкти проєктують так, щоб вони витримували не лише розрахункові 6 балів, а й потенційно сильніші поштовхи - до 6,5–7 балів. Це дозволяє мінімізувати ризики навіть у разі малоймовірних, але можливих сценаріїв.

Землетрус може зруйнувати Кримський міст: думка експерта

Раніше Гринь розповів, що більша частина відчутних на території України землетрусів надходить із Вранчанської зони (Румунія).

Під час потужних поштовхів з епіцентром у цьому районі перші сейсмічні хвилі досягають Києва приблизно за дві хвилини, а найруйнівніші - за п'ять. Серйозну загрозу також становить Крим і акваторія Чорного моря. Землетрус у цьому регіоні 1927 року призвів до значних руйнувань і людських жертв. За словами Гриня, відтоді минуло майже сто років - а це типовий часовий інтервал для повторення сильних сейсмічних подій у цьому районі.

Гринь додав, що якщо в Криму станеться землетрус силою 7-8 балів, Керченський міст може бути зруйнований, оскільки побудований на геологічно нестабільній території з розломами та грязьовими вулканами.

В Україні стався землетрус магнітудою 4,8 бала. Підземні поштовхи відчули одразу у кількох регіонах. Зазначається, що епіцентр знаходився на глибині 10 км у Азовському морі. Поштовхи були зафіксовані за 78 на північний захід від Керчі та 35 км на північний захід від Щолкіно.

Як писав Главред, 28 жовтня в Україні стався землетрус у Дністровському районі Чернівецької області. Землетрус був магнітудою 1,4 (за шкалою Ріхтера). Він стався на глибині 3 км.

29 вересня у Львівській області стався землетрус. За класифікацією сейсмологів, цей землетрус належить до слабковідчутних.

Про персону: Дмитро Гринь Дмитро Миколайович Гринь — український науковець-сейсмолог, доктор фізико-математичних наук і провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України (НАНУ). Один із провідних українських експертів із землетрусів і сейсмічної активності, регулярно коментує для медіа природні причини землетрусів в Україні та сусідніх регіонах, сейсмічні ризики для різних областей України, вплив людської діяльності та вибухів на сейсмічність.

