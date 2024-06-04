Шольц назвав головну мету ударів України німецькою зброєю по території та РФ

Рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумане.

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Олаф Шольц прокоментував дозвіл бити по території РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився з приводу дозволу Україні бити німецькою зброєю по військових цілях на території країни-агресора РФ.

Він вважає, що це не призведе до ескалації. Як повідомляє DW, про це Шольц заявив в ефірі радіостанції Antenne Bayern.

"Як сказав президент США - йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків", - пояснив німецький лідер свою позицію. відео дня

Він також звернув увагу на те, що рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумано у співпраці з "друзями і союзниками" Німеччини.

Шольц також додав, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити "неправильні та несвоєчасні рішення".

РФ погрожує Заходу "фатальними наслідками"

Раніше в Міністерстві закордонних справ країни-агресора РФ істерично прокоментували повідомлення про те, що США дозволили Україні використовувати західну зброю для нанесення ударів по цілях на території Росії.

Такий крок нібито може призвести до "фатальних наслідків", заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Удари західною зброєю по РФ - головні новини за темою

Раніше повідомлялося, що США дозволили Україні бити HIMARS по Росії в прикордонні Харківської області. Однак далекобійними ракетами ATACMS наносити удари по російській території, як і раніше, заборонено.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що США дозволили бити американською зброєю по Росії в прикордонні. За даними газети Wall Street Journal, ЗСУ можуть застосовувати не тільки HIMARS, а й GMLRS, а також інші артилерійські установки.

Як повідомлялося раніше, Німеччина дозволила Україні використовувати німецьку зброю в прикордонні Харківської області. Як стверджують журналісти Bild, можна буде застосовувати гаубиці Panzerhaubitze 2000 і РСЗВ Mars II. На дальності - не більше 40 кілометрів.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини. Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90. Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети". Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar. Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer. Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери. Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне. "Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ. "Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження. Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ. "Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс. Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї. Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії. "Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона. Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16. Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю. "Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона. Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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