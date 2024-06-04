УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Шольц назвав головну мету ударів України німецькою зброєю по території та РФ

Олексій Тесля
4 червня 2024, 09:47
159
Рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумане.
Олаф Шольц, ЗРК Patriot
Олаф Шольц прокоментував дозвіл бити по території РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився з приводу дозволу Україні бити німецькою зброєю по військових цілях на території країни-агресора РФ.

Він вважає, що це не призведе до ескалації. Як повідомляє DW, про це Шольц заявив в ефірі радіостанції Antenne Bayern.

"Як сказав президент США - йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків", - пояснив німецький лідер свою позицію.

відео дня

Він також звернув увагу на те, що рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумано у співпраці з "друзями і союзниками" Німеччини.

Шольц також додав, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити "неправильні та несвоєчасні рішення".

РФ погрожує Заходу "фатальними наслідками"

Раніше в Міністерстві закордонних справ країни-агресора РФ істерично прокоментували повідомлення про те, що США дозволили Україні використовувати західну зброю для нанесення ударів по цілях на території Росії.

Такий крок нібито може призвести до "фатальних наслідків", заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Удари західною зброєю по РФ - головні новини за темою

Раніше повідомлялося, що США дозволили Україні бити HIMARS по Росії в прикордонні Харківської області. Однак далекобійними ракетами ATACMS наносити удари по російській території, як і раніше, заборонено.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що США дозволили бити американською зброєю по Росії в прикордонні. За даними газети Wall Street Journal, ЗСУ можуть застосовувати не тільки HIMARS, а й GMLRS, а також інші артилерійські установки.

Як повідомлялося раніше, Німеччина дозволила Україні використовувати німецьку зброю в прикордонні Харківської області. Як стверджують журналісти Bild, можна буде застосовувати гаубиці Panzerhaubitze 2000 і РСЗВ Mars II. На дальності - не більше 40 кілометрів.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Німеччини Олаф Шольц війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Україна готується атакувати Кримський міст - Bild

Україна готується атакувати Кримський міст - Bild

11:29 Україна
У Держдепі зробили гучну заяву про відмову Китаю брати участь у Саміті миру

У Держдепі зробили гучну заяву про відмову Китаю брати участь у Саміті миру

10:33 Світ
Шольц назвав головну мету ударів України німецькою зброєю по території та РФ

Шольц назвав головну мету ударів України німецькою зброєю по території та РФ

09:47 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Помста за Харків: HIMARS видовищно атакував балістику під Бєлгородом, палають склади БК 8963

Помста за Харків: HIMARS видовищно атакував "балістику" під Бєлгородом, палають склади БК

Світло взагалі не вимикатимуть: у ДТЕК назвали одну область, якій пощастить 4 червня 6927

Світло взагалі не вимикатимуть: у ДТЕК назвали одну область, якій пощастить 4 червня

Ось це справжня окрошка: бомбічний рецепт 6415

Ось це справжня окрошка: бомбічний рецепт

Україну заливатиме : у які області прийдуть грози, град та шквали 3991

Україну "заливатиме": у які області прийдуть грози, град та шквали

Останні новини

11:38

"На фронті відбуватимуться жахливі події": названо небезпечні дати в червні 2024

11:29

Україна готується атакувати Кримський міст - Bild

10:59

Набридло вмирати: Узелков матом звернувся до українських ведучих

10:57

Україні потрібно контрнаступати для сильних позицій на переговорах – Foreign Policy

10:52

Скабєєва виявилася чеснішою за Латиніну: вирішальний аргументВідеоблоги

Існує 5 сценаріїв введення військ НАТО до України - Наталія ГлобаІснує 5 сценаріїв введення військ НАТО до України - Наталія Глоба
10:34

Били та кричали українофобські заяви: в Києві невідомі напали на волонтеркуВідео

10:33

У Держдепі зробили гучну заяву про відмову Китаю брати участь у Саміті миру

09:53

Іншого вибору немає: аналітик зробила невтішний прогноз щодо війни в Україні

09:47

Шольц назвав головну мету ударів України німецькою зброєю по території та РФ

Реклама
09:36

"Зжеремо один одного": путіністка Валерія висловилася про розлучення з Пригожиним

09:30

Гороскоп на завтра 5 червня: Дівам - некорисна впертість, Ракам - неочкуваний прибуток

09:30

Хлопець із дівчиною розбагатіли на 100 000 доларів під час риболовлі

09:17

Відео потрапило в мережу: молодшу доньку Заворотнюк привезли на могилу матеріВідео

09:09

Кінець війни в Україні: Кулеба пояснив "мирну позицію" Китаю

09:05

"Не почну говорити гидоту": Євгенія Власова стала на захист російської мови

09:03

РФ вдарила по Дніпру двома "Іскандерами": постраждали 7 людей, серед них - немовляФотоВідео

09:00

Росія погрожує наступати: які плани у Путіна в Харківській і Сумській областях

08:54

"Війну може бути заморожено": астролог назвав ключову дату для України в червніВідео

08:25

ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську: в ISW розкрили деталі успішної контратаки

08:10

Що змусить РФ завершити війну?Погляд

Реклама
08:09

Макрон обмірковує ризикований план, Путін може використати його "блеф" для приниження - WP

07:50

Регулярно ходить до клубу: Кейт Міддлтон більше не ховається від громадськості

07:07

"У НАТО є 2-3 роки": головком Норвегії заявив, що потрібно готуватися до війни з РФ

06:10

Американська демократія впадає у маразмПогляд

05:28

Легенди британського поп-року втрутилися в російський фестиваль: у мережі - скандал

04:41

Чому після кави хочеться в туалет: лікарі поставили крапку в дилеміВідео

03:50

Реакція Заходу на провокації РФ: аналітикиня сказала, що стане останньою краплею

03:03

Як із лушпиння цибулі зробити смачну приправу: жінка показала геніальний рецептВідео

02:30

Охолодить навіть у "пекельну" спеку: який вибрати вентилятор для домуВідео

02:00

Плювала на українців: Ліза Ющенко вигуляла вбрання в Москві за майже 1,5 млн гривень

01:34

Коли будуть складнощі та втрати - фінансовий гороскоп на червень 2024 рокуВідео

01:32

Україну атакують дрони "невстановленого типу": у низці областей оголошено тривогу

01:30

Вік ні до чого: молодий бойфренд Шер розкрив правду про їхній роман

01:15

РФ не зможе відкрити вогонь: з'явився несподіваний сценарій введення військ в Україну

00:22

Зможе збивати балістику РФ: Італія передасть Україні нову систему ППО SAMP/T

00:03

Увірвуться одразу два шторми: Україну накриває нова потужна магнітна буря

03 червня, понеділок
23:17

Відомий продюсер заявив, що рятував Фабрику зірок від "імператриці" Могилевської

22:55

7,5 грн за кВт: такий тариф на світло хоче встановити Міненерго

22:39

"Дуже плакала": подруга Ніни Матвієнко розповіла про останню зустріч перед її смертю

22:36

"Дадуть ТЯЗ!": Соловйов істерикою відреагував на удари ЗСУ зброєю США по РосіїВідео

Реклама
22:24

"Невротичні відносини, переживання": Власова розкрила секрет особистого життя

22:24

Байден не поїде на Саміт миру: у Білому домі зробили важливу заяву

22:23

Час чудес минув: як довго ми готові воювати і які жертви готові принести?Погляд

21:55

"Він узагалі не може з нею бути": розкрилася правда про розлучення Маші Єфросиніної з чоловіком

21:39

Світло взагалі не вимикатимуть: у ДТЕК назвали одну область, якій пощастить 4 червня

21:37

Орхідея може зацвісти вдвічі швидше: що потрібно зробити з стебломВідео

21:32

Росіяни масово відмовляються воювати під Вовчанськом: за день 60 здалися в полон

20:51

Чому не можна святкувати 40 років: відомий екстрасенс дав остаточну відповідьВідео

20:42

США допускають збільшення радіусу ударів ЗСУ по Росії: що кажуть у Білому домі

20:28

Зірка популярного серіалу "Бріджертони" здійснила камінг-аут

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти