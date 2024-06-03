ЗСУ дозволили бити зброєю США: у РФ істерично погрожують 'фатальними наслідками'

Сергій Рябков заявив про ймовірність "асиметричної" відповіді Вашингтону.

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У РФ знову почали натякати на ядерну відповідь Заходу / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

У Міністерстві закордонних справ країни-агресора РФ істерично прокоментували повідомлення про те, що США дозволили Україні використовувати американську зброю для нанесення ударів по цілях на території Росії.

Такий крок Вашингтона нібито може призвести до "фатальних наслідків", заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, передає Радіо "Свобода".

"Хотілося б застерегти американських діячів від прорахунків, які можуть мати фатальні наслідки. Вони з незрозумілих причин недооцінюють серйозність тієї відсічі, яку можуть отримати", - сказав офіційний представник МЗС РФ. відео дня

Заступник глави зовнішньополітичного відомства країни-агресора зазначає, що відповідь може бути "асиметричною", але Вашингтон, на думку Москви, "відчує наслідки".

Також Рябков закликав США "максимально серйозно ставитися до застережень, які лунають із Росії", зокрема до того, що сказав диктатор Володимир Путін.

Ядерні погрози Кремля

Як відомо, раніше Путін, коментуючи заклики європейських країн про дозвіл ударів по Росії, почав фактично погрожувати малим країнам. Диктатор РФ не соромлячись почав погрожувати завдати удару ядерною зброєю.

За словами Путіна, представники країн НАТО, особливо в Європі, особливо в країнах зі щільним населенням, повинні усвідомлювати, з чим вони грають.

Ядерний шантаж Кремля 29 лютого 2024 року президент країни-агресора РФ Володимир Путін під час звернення до російських Федеральних зборів продовжив лякати світ ядерною зброєю, стверджуючи, що їхні ядерні сили в повній готовності. Путін також оголосив про розробку нових озброєнь, таких як крилаті ракети "Буревісник" і система "Посейдон". Також Путін погрожував країнам Заходу ракетним ударом у відповідь на їхній план розміщення військ в Україні. Він підкреслив, що Росія також має зброю, яка може вражати цілі на території Заходу, включно з ядерною. Ця загроза стала відповіддю на заяву президента Франції про можливе розміщення західних військ в Україні. Своєю чергою лідер Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли в них є ядерна зброя. Тим часом заступник генсека НАТО Мірча Джоане вважає, що ядерні погрози російського диктатора Путіна базуються на психологічному залякуванні, а не на конкретних планах.

Удари західною зброєю по РФ - головні новини за темою

Раніше повідомлялося, що США дозволили Україні бити HIMARS по Росії в прикордонні Харківської області. Однак далекобійними ракетами ATACMS наносити удари по російській території, як і раніше, заборонено.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що США дозволили бити американською зброєю по Росії в прикордонні. За даними газети Wall Street Journal, ЗСУ можуть застосовувати не тільки HIMARS, а й GMLRS, а також інші артилерійські установки.

Як повідомлялося раніше, Німеччина дозволила Україні використовувати німецьку зброю в прикордонні Харківської області. Як стверджують журналісти Bild, можна буде застосовувати гаубиці Panzerhaubitze 2000 і РСЗВ Mars II. На дальності - не більше 40 кілометрів.

/ Инфографика: Главред

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