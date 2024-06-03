УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

ЗСУ дозволили бити зброєю США: у РФ істерично погрожують "фатальними наслідками"

Олексій Тесля
3 червня 2024, 17:41
338
Сергій Рябков заявив про ймовірність "асиметричної" відповіді Вашингтону.
Росія, ядерні ракети РФ
У РФ знову почали натякати на ядерну відповідь Заходу / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

У Міністерстві закордонних справ країни-агресора РФ істерично прокоментували повідомлення про те, що США дозволили Україні використовувати американську зброю для нанесення ударів по цілях на території Росії.

Такий крок Вашингтона нібито може призвести до "фатальних наслідків", заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, передає Радіо "Свобода".

"Хотілося б застерегти американських діячів від прорахунків, які можуть мати фатальні наслідки. Вони з незрозумілих причин недооцінюють серйозність тієї відсічі, яку можуть отримати", - сказав офіційний представник МЗС РФ.

відео дня

Заступник глави зовнішньополітичного відомства країни-агресора зазначає, що відповідь може бути "асиметричною", але Вашингтон, на думку Москви, "відчує наслідки".

Також Рябков закликав США "максимально серйозно ставитися до застережень, які лунають із Росії", зокрема до того, що сказав диктатор Володимир Путін.

Ядерні погрози Кремля

Як відомо, раніше Путін, коментуючи заклики європейських країн про дозвіл ударів по Росії, почав фактично погрожувати малим країнам. Диктатор РФ не соромлячись почав погрожувати завдати удару ядерною зброєю.

За словами Путіна, представники країн НАТО, особливо в Європі, особливо в країнах зі щільним населенням, повинні усвідомлювати, з чим вони грають.

Ядерний шантаж Кремля

29 лютого 2024 року президент країни-агресора РФ Володимир Путін під час звернення до російських Федеральних зборів продовжив лякати світ ядерною зброєю, стверджуючи, що їхні ядерні сили в повній готовності. Путін також оголосив про розробку нових озброєнь, таких як крилаті ракети "Буревісник" і система "Посейдон".

Також Путін погрожував країнам Заходу ракетним ударом у відповідь на їхній план розміщення військ в Україні. Він підкреслив, що Росія також має зброю, яка може вражати цілі на території Заходу, включно з ядерною. Ця загроза стала відповіддю на заяву президента Франції про можливе розміщення західних військ в Україні.

Своєю чергою лідер Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли в них є ядерна зброя.

Тим часом заступник генсека НАТО Мірча Джоане вважає, що ядерні погрози російського диктатора Путіна базуються на психологічному залякуванні, а не на конкретних планах.

Удари західною зброєю по РФ - головні новини за темою

Раніше повідомлялося, що США дозволили Україні бити HIMARS по Росії в прикордонні Харківської області. Однак далекобійними ракетами ATACMS наносити удари по російській території, як і раніше, заборонено.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що США дозволили бити американською зброєю по Росії в прикордонні. За даними газети Wall Street Journal, ЗСУ можуть застосовувати не тільки HIMARS, а й GMLRS, а також інші артилерійські установки.

Як повідомлялося раніше, Німеччина дозволила Україні використовувати німецьку зброю в прикордонні Харківської області. Як стверджують журналісти Bild, можна буде застосовувати гаубиці Panzerhaubitze 2000 і РСЗВ Mars II. На дальності - не більше 40 кілометрів.

ЗСУ дозволили бити зброєю США: у РФ істерично погрожують 'фатальними наслідками'
/ Инфографика: Главред

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США ядерна зброя МЗС Росії війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Усе повторюється: поляки влаштовують нову блокаду на кордоні з Україною

Усе повторюється: поляки влаштовують нову блокаду на кордоні з Україною

19:56 Україна
На Україну налетить справжній смерч: синоптики попереджають про серйозну небезпеку

На Україну налетить справжній смерч: синоптики попереджають про серйозну небезпеку

19:32 Синоптик
Три сценарії наступу Росії в Харківській та Сумській областях

Три сценарії наступу Росії в Харківській та Сумській областях

19:30 Погляди
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Як зробити так, щоб у машині не було жарко: водії вражені лайфхаком 13705

Як зробити так, щоб у машині не було жарко: водії вражені лайфхаком

Ніхто не має права : Зеленський зробив гучну заяву щодо закінчення війни 6652

"Ніхто не має права": Зеленський зробив гучну заяву щодо закінчення війни

Україна отримала поворотний момент у війні 5537

Україна отримала поворотний момент у війні

Помста за Харків: HIMARS видовищно атакував балістику під Бєлгородом, палають склади БК 3089

Помста за Харків: HIMARS видовищно атакував "балістику" під Бєлгородом, палають склади БК

Останні новини

19:56

Усе повторюється: поляки влаштовують нову блокаду на кордоні з Україною

19:53

Почнуть ріст з новою силою: як врятувати рослини після граду - покрокова інструкціяВідео

19:32

На Україну налетить справжній смерч: синоптики попереджають про серйозну небезпеку

19:30

Три сценарії наступу Росії в Харківській та Сумській областяхПогляд

19:26

Чого не вистачає для відбиття ракетних ударів РФ: у ЗСУ назвали головну проблему

Існує 5 сценаріїв введення військ НАТО до України - Наталія ГлобаІснує 5 сценаріїв введення військ НАТО до України - Наталія Глоба
18:49

Обсяг дефіциту буде більший: у які години вимикатимуть світло 4 червня

18:37

Байдена у Швейцарії не буде: стало відомо, хто представить США на Саміті миру

18:35

Україна проситиме Захід збільшити радіус ударів по Росії: усі подробиці

18:06

Плакали всі: Мар'яна Чечелюк вперше зустріла маму після дворічного полонуФотоВідео

Реклама
17:52

Навіть у своєму саду: чому в Німеччині не можна рубати дерева - штраф 100 тисяч євро

17:41

ЗСУ дозволили бити зброєю США: у РФ істерично погрожують "фатальними наслідками"

17:24

Ви самі притягнете в дім щастя і благополуччя: що потрібно зробити 4 червня - прикмети

17:14

Що приготувати з цибулевих стрілок: прості рецепти, які здивують своїм смакомВідео

16:59

Машина в ніщо: лідер популярного українського гурту потрапив у серйозну ДТП

16:53

"Вірила, що ти вдома": Мар'яна Чечелюк розповіла про коханого, якого "засудили" в РФ

16:50

Вибухало і горіло: ЗСУ розгромили військову колону РФ біля кордонів Сумської областіВідео

16:49

РФ може повторити жорстокий сценарій Алеппо у Харкові: у РНБО розкрили загрози

16:44

Помста за Харків: HIMARS видовищно атакував "балістику" під Бєлгородом, палають склади БКВідео

16:43

З'явиться шанс на щастя: що чекає на всі знаки зодіаку в коханні в червні 2024Відео

16:04

Сі загнав Путіна в глухий кут: у FT розкрили, який ультиматум Китай висунув Росії

Реклама
15:50

Газон не можна косити ще цілий місяць: експерти назвали причину

15:45

Це був останній бій: зник безвісти військовий та журналіст Олександр Петровський

15:45

Ситник покидає НАЗК, а в Кабміні ЗМІ очікують кадрових змін

15:39

Кейт Міддлтон та принц Вільям порушили мовчання зворушливою заявою

15:36

Україну "заливатиме": у які області прийдуть грози, град та шквали

15:25

Цілу каструлю за хвилини і без ножа: як швидко почистити молоду картоплюВідео

15:13

Три шляхи зриву Саміту світу: Кулеба розповів про протидію Росії

15:08

Хто стане наступником ПутінаПогляд

14:32

Маловідоме місце в Україні: де був похований давньогрецький герой АхіллесВідео

14:32

І чоловіки, і жінки мають бути військовозобов'язаними та воювати з 23 років - Федоренко

14:23

Tayanna вперше зізналася в романі з популярним одруженим продюсером

14:20

VIASAT став партнером кампанії з платіжної безпеки #КібербезпекаФінансів, яку проводить Нацбанк та Держспецзв’язку

14:05

Можливі "страшні провокації зі смертями": влада попередила херсонців

13:59

Без світла сотні населених пунктів: в Укренерго заявили про дефіцит в енергосистемі

13:42

Ось це справжня окрошка: бомбічний рецептВідео

13:39

Не знайшла спокій: на сім'ю Заворотнюк після її смерті накинулися шахраї

13:23

РФ втрачає роти, окупанти "відпочивають": Плетенчук розповів про штурми Нестриги

12:58

Долар піднявся до рекордної позначки: курс валют на 3 червня

12:46

Нідерланди дали "залене світло": ЗСУ будуть використовувати F-16 для ударів по Росії

12:19

Для чого люди кладуть кульки з фольги в пральну машину

Реклама
12:15

Чи може заморозити НАТО війну в Україні: Глоба розкрила важливий сценарій

12:14

"Вона всіх облизує": путіністка Кудрявцева жорстко зганьбила Наташу Корольову в ефірі

12:08

ППО для України: в Зеленського сказали, коли чекати на рішення союзників

11:52

Місяць буде критичним і катастрофічним: Росс назвав невдах червня-2024Відео

11:48

"Живим з війни не вийде": аналітик розповіла, який кінець чекає на Путіна і РФ

11:34

Пропагандисти радіють: Галкіну і Пугачовій заборонили в'їзд до популярної серед росіян країни

11:29

Церковне свято 4 червня: що заборонено робити на святого Митрофана

11:06

Подачка для Росії: Китай хотів придбати пристрої, які глушать дрони - FT

10:56

Китайський гороскоп на завтра 4 червня: Мавпам - новий виток життя, Собакам - успіх

10:56

Західна зброя вже працює по РФ: комбат зізнався, коли ЗСУ переламають хід війни

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти