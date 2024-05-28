'На аеродром прилетіли в гості ATACMS': у Луганську пролунали потужні вибухи

Вибухи прогриміли в районі інфраструктурних об'єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів і авіаційного ремонтного заводу.

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Вибухи в Луганську прогриміли ввечері 27 травня / Колаж: Главред, фото: скріншот

У понеділок увечері, 27 травня, в окупованому Луганську прогриміли вибухи, після якого почалася масштабна пожежа. Вибухи в місті підтвердив голова Луганської ОДА Артем Лисогор.

За його словами, вибухи прогриміли в районі інфраструктурних об'єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів і авіаційного ремонтного заводу, що розташований поруч.

"Трохи більше року тому окупанти провели там перше з 2014 року стендове випробування двигуна, але в жовтні 2023-го там розквітла "бавовна", яка зіпсувала росіянам плани. Тепер ще раз. Що саме пошкоджено чи зруйновано - окупанти, як і зазвичай, не покажуть. Це означатиме, що втрати авіаційної техніки можуть бути суттєвими", - написав Лисогор у Telegram.

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Місцеві жителі в соцмережах публікують кадри, на яких видно яскраве полум'я.

Дивіться відео - В окупованому Луганську прогриміли вибухи:

Російські пропагандисти також підтвердили, що в окупованому Луганську пролунали кілька вибухів, після обстрілу почалася пожежа.

Російські моніторингові пабліки о 21:10 писали про те, що Україна "зробила спробу завдати удару з HIMARS", а "виходи" ракет нібито були з-під Краматорська Донецької області. Окупанти традиційно заявили про "успішну" роботу ППО.

Блогер Роман Шрайк у Telegram припустив, що ймовірно "на місцевий аеродром прилетіли в гості ATACMS".

У Луганськ прийшла "бавовна" / t.me/ShrikeNews

t.me/ShrikeNews

Гауляйтер окупованої частини Луганської області Леонід Пасічник заявив про обстріл касетними боєприпасами.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Удари по Росії та окупованих територіях - останні новини

Дрон ГУР 26 травня пролетів рекордні 1800 кілометрів і атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ.

Раніше найвіддаленішою ціллю, атакованою українськими безпілотниками, був об'єкт у місті Салават республіки Башкортостан РФ, що розташоване на 140 кілометрів ближче до українського кордону порівняно з Орськом.

Цей об'єкт, як стало відомо пізніше, входить до "Газпром нафтохім Салават", що володіє одним із найбільших у Росії виробничих комплексів нафтопереробки та нафтохімії. Після "прильотів" дронів НПЗ зупинив роботу.

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