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Зеленський зробив першу заяву про дозвіл США бити по Росії

Андрій Ганчук
31 травня 2024, 16:15
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Сполучені Штати зробили крок уперед у питанні захисту людей, які живуть біля кордону з агресором Росією, сказав президент Володимир Зеленський.
Зеленський, Гімарс
Зеленський отримав від українських військових інформацію про зняття США табу на деякі озброєння по Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Україна по військовій лінії вже отримала сигнал від США про дозвіл наносити удари по території Росії в прикордонні американськими озброєннями. Штати зробили крок уперед. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час пресконференції на Третьому саміті Україна - Північна Європа український гарант розповів про те, що Вашингтон у п'ятницю, 31 травня, передав Києву військовою лінією повідомлення про можливість завдавати ударів по російських військах на території РФ.

"У нас був меседж від американської сторони. Рано вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розповісти вам деталі", - зазначив глава держави.

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За його словами, таке рішення - це крок уперед і можливість для України захистити українців, які живуть у прикордонних територіях.

"Я хочу побачити, що станеться на практиці. Але те, що бачу - це в будь-якому разі є кроком уперед до цієї мети, яку ми обговорювали раніше, щоб дозволити нам захист наших людей, які живуть біля кордону", - наголосив Володимир Зеленський.

Якою зброєю США Україна зможе бити по Росії

Газета Wall Street Journal пише, що ЗСУ зможуть використовувати по прикордонню Росії HIMARS, GMLRS та інші артилерійські установки.

"США дозволяють Україні використовувати для ударів по території Росії РСЗВ HIMARS, ракетні системи GMLRS і артилерію", - зазначено в повідомленні.

Зеленський зробив першу заяву про дозвіл США бити по Росії
Коротко про HIMARS / Інфографіка: Главред

Що відомо про HIMARS

HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

США дозволили Україні бити своєю зброєю по Росії - головні новини:

Байден таємно дозволив Україні бити американською зброєю по армії РФ у прикордонній зоні, написали 30 травня журналісти Politico. Згідно з їхніми даними, українським військам дозволили використовувати зброю Штатів проти російської авіації, яка тероризує Харків і область.

США дозволили бити HIMARS по Росії в прикордонній зоні, написали 31 травня журналісти The Guardian. Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров привітав таке рішення і наголосив, що це зміцнить зусилля армії у протистоянні окупантам біля кордону.

Україні поки не дозволили застосовувати по Росії далекобійні ракети ATACMS. Згідно з прогнозом військового експерта Сергія Ауслендера, у разі дозволу Україна отримає можливість завдати удару по аеродрому Балтимор у Воронежі, звідки злетіли військові літаки для удару по Епіцентру в Харкові.

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