Кримський міст треба 'упідводнити': Черник сказав, скільки для цього потрібно ATACMS

Україна може знищити Кримський міст, якщо матиме не менше 200 ракет ATACMS. Водночас потрібно нейтралізувати російську ППО і топити кожне судно, яке прямуватиме на ремонт моста. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник ЗСУ, військовий аналітик Петро Черник.
"Я не знаю, що буде з Кримським мостом, але впевнений, що його треба упідводнювати. Чому його не знищують саме зараз? Тому що дії, які можуть бути спрямовані на його ураження, не призведуть до потрібного ефекту", - пояснив він.
Черник зазначив, що влучання однієї ракети ATACMS у Кримський міст не призведе до бажаних результатів. За декілька тижнів окупанти відремонтують таке пошкодження, тому немає потреби використовувати ракету вартістю 1,5 млн доларів.
'Кримський міст – велика споруда довжиною 18 км, і, щоб його зруйнувати і зробити повністю непридатним до експлуатації, потрібно розбити кілька секцій мосту, 300-400 метрів. Щоб розбити 300-400 метрів, треба використати 70-80 ракет ATACMS та Storm Shadow у змішаному циклі", - сказав полковник ЗСУ.
За його словами, також обов'язково потрібно здійснити атаку сотнею безпілотників, щоб нейтралізувати зенітно-ракетне прикриття. Черник наголосив, що найголовніше – топити кожну баржу, яка прямуватиме на ремонт моста.
Дивіться на відео інтерв'ю Петра Черника Главреду:
Хто такий Петро Черник
Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Вибухи в Криму - новини за темою
Нагадаємо, партизанський рух "Атеш" повідомляв, що у місті Алушта в тимчасово окупованому Криму пізно ввечері 23 травня прогриміли вибухи - було уражено вузол зв'язку російських окупантів.
В тимчасово окупованому Криму в ніч на неділю, 19 травня, також прогриміли вибухи. У російському Міноборони казали, нібито вночі Росію атакували 60 безпілотниками, а на Крим нібито летіло 9 ракет ATACMS.
17 травня, Головне управління розвідки Міноборони та Служба безпеки України спільно проводили операцію в тимчасово окупованому Криму. Ціллю атаки були кораблі та інші плавзасоби Чорноморського флоту РФ, але через роботу російських ППО і РЕБ було вражено також інші об’єкти.
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