Кримський міст треба 'упідводнити': Черник сказав, скільки для цього потрібно ATACMS

Щоб зробити Кримський міст абсолютно непридатним для подальшого використання, потрібно вразити кілька секцій мосту, розповів полковник ЗСУ.

https://glavred.net/ukraine/krymskiy-most-nado-upodvodnit-chernik-skazal-skolko-dlya-etogo-nuzhno-atacms-10568300.html Посилання скопійоване

Полковник ЗСУ назвав спосіб знищення Кримського моста / Колаж: Главред, фото: УНІАН, РІА Новини

Україна може знищити Кримський міст, якщо матиме не менше 200 ракет ATACMS. Водночас потрібно нейтралізувати російську ППО і топити кожне судно, яке прямуватиме на ремонт моста. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник ЗСУ, військовий аналітик Петро Черник.

"Я не знаю, що буде з Кримським мостом, але впевнений, що його треба упідводнювати. Чому його не знищують саме зараз? Тому що дії, які можуть бути спрямовані на його ураження, не призведуть до потрібного ефекту", - пояснив він.

Черник зазначив, що влучання однієї ракети ATACMS у Кримський міст не призведе до бажаних результатів. За декілька тижнів окупанти відремонтують таке пошкодження, тому немає потреби використовувати ракету вартістю 1,5 млн доларів.

'Кримський міст – велика споруда довжиною 18 км, і, щоб його зруйнувати і зробити повністю непридатним до експлуатації, потрібно розбити кілька секцій мосту, 300-400 метрів. Щоб розбити 300-400 метрів, треба використати 70-80 ракет ATACMS та Storm Shadow у змішаному циклі", - сказав полковник ЗСУ.

За його словами, також обов'язково потрібно здійснити атаку сотнею безпілотників, щоб нейтралізувати зенітно-ракетне прикриття. Черник наголосив, що найголовніше – топити кожну баржу, яка прямуватиме на ремонт моста.

Дивіться на відео інтерв'ю Петра Черника Главреду:

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Вибухи в Криму - новини за темою

Нагадаємо, партизанський рух "Атеш" повідомляв, що у місті Алушта в тимчасово окупованому Криму пізно ввечері 23 травня прогриміли вибухи - було уражено вузол зв'язку російських окупантів.

В тимчасово окупованому Криму в ніч на неділю, 19 травня, також прогриміли вибухи. У російському Міноборони казали, нібито вночі Росію атакували 60 безпілотниками, а на Крим нібито летіло 9 ракет ATACMS.

Що відомо про ракети ATACMS / Інфографіка: Главред

17 травня, Головне управління розвідки Міноборони та Служба безпеки України спільно проводили операцію в тимчасово окупованому Криму. Ціллю атаки були кораблі та інші плавзасоби Чорноморського флоту РФ, але через роботу російських ППО і РЕБ було вражено також інші об’єкти.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред