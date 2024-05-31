Удар ATACMS по Воронежу, звідки бомбили Харків: експерт назвав умову

Адміністрація США з часом зніме свої заборони, і Україна отримає можливість бити по Росії ракетами ATACMS на 300 км, вважає Сергій Ауслендер.

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Україна зможе бити ракетами ATACMS по території РФ, але потрібен дозвіл Штатів - експерт / Колаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, Вікіпедія

Захід поступово скасовує обмеження на удари своєю зброєю по території агресора Росії. Проте важливо, щоб потрібне рішення ухвалили у США. Тоді Україна зможе уражати ракетами ATACMS російські військові об'єкти у радіусі 300 кілометрів. Зокрема, і військовий аеродром у Воронежі, звідки окупанти вдарили по Епіцентру в Харкові. Про це заявив ізраїльський військовий експерт, журналіст Сергій Ауслендер.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що для України важливо, щоб свою заборону зняли США, і з часом це станеться.

"Я вважаю, що з часом скасують. Проблема - в американцях, в американській адміністрації. Тому що європейської зброї не так багато. Британці і французи зараз дуже близькі до того, щоб дозволити застосування ракет Storm Shadow/SCALP-EG по військових об'єктах на території Росії", - зазначив аналітик.

За його словами, тоді ЗСУ зможуть уражати російські військові об'єкти як на окупованих територіях, так і в самій РФ.

"Якщо американці дозволять застосовувати свої ракети ATACMS, у радіусі 300 км жоден великий російський військовий об'єкт не зможе існувати на окупованих територіях або вздовж кордону Росії. У зоні ураження ATACMS перебуває й аеродром Балтимор у Воронезькій області, звідки злетіли літаки, що розбомбили торговельний центр у Харкові. Якби у вас був дозвіл бити по російській території такими ракетами, можливо, це летовище давно вже було б знесено, і не було б загрози Харкову або іншим містам", - вважає Ауслендер.

Коли США дозволять застосовувати ATACMS по Росії

На думку експерта, навряд чи потрібне рішення з'явиться швидко. Поки що незрозуміло, коли це станеться: до президентських виборів або після них.

"Але поки що у США не дозволяють вам бити американськими озброєннями по Росії, і поки незрозуміло, чи знімуть табу до листопада. Адже вибори відбудуться лише в листопаді, а процедура вступу на посаду нового або старого президента займе кілька тижнів. Загалом, не факт, що дозвіл з'явиться швидко", - додав аналітик.

Також він додав, що Вашингтон зрештою має ухвалити позитивне рішення.

"Активне обговорення на Заході питання дозволу ударів своєю зброєю по Росії - класичне вікно Овертона. Коли спочатку вони заперечували таку можливість, потім вирішили подумати, допустили можливість і тепер пропонують дозволити це зробити. Усе розвивається в рамках приблизного такого сценарію. Зрештою, питання буде вирішено. Можливо, будуть якісь відомі обмеження у вигляді нанесення ударів виключно по військових цілях", - наголосив Сергій Ауслендер.

Дивіться відео, в якому Ауслендер розповів, як дозвіл на застосування ATACMS по Росії позначиться на перебігу війни:

Захід знімає табу на удари своєю зброєю по Росії - головні новини:

Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявив, що потрібно дозволити Україні наносити удари західною зброєю по Росії. Проте, на думку Макрона, дозвіл має поширюватися тільки на ті військові об'єкти, які використовують російські війська для атак на Україну.

10 країн - Франція, Велика Британія, Швеція, Чехія, Польща, Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія, Канада - вже виступили за те, щоб Україна била їхньою зброєю по Росії для свого захисту. Німеччина проти застосування ЗСУ німецької зброї по РФ, але позиція Шольца поступово змінюється.

У США "не заохочують" удари по Росії, заявили в Держдепі США. При цьому глава Держдепартаменту Ентоні Блінкен вважає, що позиція Штатів з цього питання буде змінюватися.

Хто такий Сергій Ауслендер Сергій Ауслендер - ізраїльський військовий експерт, кореспондент, журналіст, письменник і телеведучий. Працював журналістом під час Першої та Другої чеченських воєн і в інших гарячих точках. Автор каналу на YouTube і Telegram-каналу Війна з Ордою. Тематика каналів - війна в Ізраїлі, війна Росії та України.

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