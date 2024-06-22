'Шавка голосно гавкає': у Росії немає шансів у війні з НАТО – ексглава МЗС

Росія застосовує тактику "дрібних покусувань", пояснив Володимир Огризко.

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Військові пропорції Росії та НАТО становлять 1:25 / Колаж: Главред, фото: nato.int, УНІАН, ua.depositphotos.com

Дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко прокоментував питання ймовірності військового зіткнення країни-агресора РФ із НАТО.

"Фізичні пропорції Росії і НАТО становлять 1:25. І це я беру тільки кількісні показники, ми тут навіть не говоримо про якість", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Дипломат підкреслив, що в окупованому Криму українські сили знищують російські комплекси С-400 за допомогою далекобійних західних ракет.

"Зараз жартують, що скоро буде Чорнобаївка-2 в Криму, куди підвозять чергові С-400, і їх просто механічно знищують доволі несучасними ракетами американського виробництва. Що тоді говорити про ефективність сучасної американської військової техніки?", - зазначив він.

Колишній очільник МЗС упевнений у тому, що у Росії в конвенційній війні з НАТО шанс на перемогу дорівнює нулю.

"Це зрозуміло навіть не фахівцям. Тому я собі погано уявляю, що може робити Росія в цьому плані, крім дрібних покусувань шавки, яка розуміє, що вона не може нічого вдіяти із сильним собакою, але може підбігти, гавкнути і відбігти назад. Це може бути, щоб сказати: "Я ще є і можу голосно гавкати". І не більше того", - додав Огризко.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Дивіться відео - інтерв'ю Володимира Огризка Главреду:

Імовірність війни РФ із НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у НАТО усвідомили, що Путін хоче знищити не тільки Україну, а й весь Альянс. Але через розбіжності між західними лідерами виникла проблема безпеки для світу.

До того ж, країні-агресору РФ буде достатньо двох-трьох років для того, щоб відновити здатність до конвенційної війни. За цей термін НАТО має встигнути підготуватися до ймовірної агресії з боку Росії.

Країни Північноатлантичного альянсу мають намір на кордоні з Росією від Норвегії до Польщі створити захист за допомогою безпілотників та інших технологій. Захисні механізми працюватимуть поряд із фізичними бар'єрами та системами спостереження.

/ Инфографика: Главред

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