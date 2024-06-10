Путін заявив про нову війну в Європі: ексочільник ЦРУ попередив про цинічні плани РФ

Девід Петреус зазначив, що західні союзники України повинні робити більше для перемоги у війні з Росією.

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Путін готує нову війну в Європі / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Вікіпедія

Колишній очільник Центрального розвідувального управління США Девід Петреус попередив Захід, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупинятися на Україні, де його перемога означатиме війну проти НАТО.

За його словами в інтерв'ю The Sun, західні союзники України повинні робити більше для перемоги у війні з Росією, оскільки Путін "дуже чітко дав зрозуміти", що хоче принести нову війну в Європу. Ексглава ЦРУ також попередив, що світ "повинен прислухатися" до Путіна, оскільки він "говорить нам те, у що він вірить".

"Війна в Україні може поширитися на регіон, якщо Путін досягне успіху в Україні. Він не зупиниться на Україні. Молдова, очевидно, буде наступною. Після цього це може бути Литва або одна з інших країн Балтії", - зазначив Петреус. відео дня

Окремо Петреус зазначив, що одним із важелів, який допоможе Україні перемогти Росію, це розвиток власних технологій.

"Пам'ятайте, що те, що вони зробили в Чорному морі, було зроблено не їхніми кораблями чи моряками, а їхніми безпілотними літальними апаратами. Морські безпілотники, повітряні безпілотники і протикорабельні ракети дозволили їм потопити третину кораблів Чорноморського флоту", - додав Петреус.

Однак, на переконання Петреуса, ключ до перемоги у війні полягає в тому, щоб Україна швидко збільшила свою чисельність і військову міць - за допомогою своїх західних союзників.

"Реальність складна, і це ще одна причина, чому ми повинні робити все можливе, щоб допомогти Україні всіма можливими способами", - підсумував він.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Нагадаємо, що у НАТО розробили схему перекидання військ США в Європі в разі війни з РФ. На випадок війни з РФ НАТО розробляє численні "сухопутні коридори", щоб направити американські війська і озброєння до лінії фронту.

Столтенберг відповів на чутки про підготовку НАТО до війни з Росією. Генсек НАТО вважає, що Росія найближчим часом не почне війну з Альянсом, оскільки всі ресурси витрачає на війну з Україною та перекидає ті резерви, які перебували поблизу кордону з Фінляндією.

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