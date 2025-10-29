Українську блогерку з Миротворця "забанив" відомий бренд - деталі скандалу

Єві Коршик довелося поплатитися за рішення своєї юності.

Єва Коршик Bazhane - відомий бренд потрапив у скандал через блогерку / колаж: Главред, фото: instagram.com/eva.korshik

Чому Bazhane відмовилися співпрацювати з Євою Коршик після публічного хейту

Що про скандал говорить сама блогерка

Після скандалу, пов'язаного з відомим ювелірним брендом і Настею Каменських, багато компаній стали свідоміше підходити до вибору облич для нових колекцій - сучасному українському суспільству в публічному просторі важливо бачити знаменитостей, які поділяють їхні цінності.

На тлі цього стало вельми дивним рішення бренду Bazhane залучити до розробки, створення і реклами нового осіннього дропу блогерку Єву Коршик. В Instagram це питання порушила блогерка і волонтерка Олена Мандзюк: на її думку, Коршик, яка перебуває в базі "Миротворець" за "поширення російської пропаганди", не найвдаліша кандидатура для української реклами.

"Єва Коршик - обличчя кампейну українського бренду, який я любила. Єва - подружка Алхім і Київстонера; її фото на тлі прапора і підтримки "ЛНР" гуляють по Мережі. Постійна тусовка з росіянами, притягнення російських наративів в Україну, знаходиться на сайті "Миротворця". Але проблема насправді не в Єві та їй подібних, а в тому, що український бізнес обирає таких, як вона, для співпраці. Що бренди часто не хочуть працювати з ветеранами, військовими, волонтерами, з блогерами, які нон-стоп розповідають про війну і борються проти всього російського. А обирають байдужих, але гарненьких. Обирають голубів миру, які ні слова під своїми фото про війну. Так вже не буде, всім варто сприймати справжній настрій українців, які обирають лише свідомість", - пише Мандзюк.

Олена Мандзюк про Єву Коршик і Bazhane / фото: instagram.com/elena_mandziuk

Олена Мандзюк про Єву Коршик і Bazhane / фото: instagram.com/elena_mandziuk

У Threads було опубліковано раннє фото Єви Коршик на тлі прапора невизнаної "ЛНР" і в толстовці з написом "Я русский". Користувачі звернулися до бренду Bazhane із запитанням, які цінності дівчини на фото відповідають їхнім.

У коментарях дехто заступається за блогерку, мовляв, на момент зйомки цього кадру Єві було лише 14 років, і не можна очікувати від підлітка якоїсь свідомої громадської позиції. Однак багатьом цей аргумент здається абсолютно непереконливим.

Скандал з Євою Коршик та Bazhane / Скріншот Threads

Скандал з Євою Коршик та Bazhane / Скриншот Threads

Скандал з Євою Коршик та Bazhane / Скріншот Threads

Скандал із Bazhane - реакція бренду та Єви Коршик

Після того, як український бренд Bazhane почали активно обговорювати в Мережі в негативному руслі через сумнівний вибір обличчя їхнього нового кампейну, на офіційній сторінці фірми з'явилося оголошення про "зняття з продажу лімітованого осіннього дропу з Євою Коршик".

Єва Коршик Bazhane - відомий бренд потрапив у скандал через блогерку / фото: instagram.com/bazhane_btq

Сама блогерка також повідомила про своє рішення скасувати продаж осінньої лінійки Bazhane&ЄваКоршик. "Друзі, поки навколо вирує цей шквал негативу - ось моя позиція, і як я це бачу. ... Мій гонорар в повному обсязі від цієї співпраці я перераховую на допомогу армії - щоб гроші йшли туди, де реально потрібні. Звіти будуть пізніше", - написала Коршик.

Єва Коршик про скандал із Bazhane / фото: instagram.com/eva.korshik

Також Єва Коршик опублікувала серію відео, в яких більш розгорнуто поділилася своєю реакцією на ситуацію з Bazhane і хейт за фото 11-річної давності.

"Друзі, я - українка. Я народилася в маленькому містечку Щастя, що на Луганщині. Я українська блогерка, створюю контент українською мовою, плачу податки в Україні, і постійно доначу, відкриваю збори, допомагаю закривати збори своїм друзям і колегам, і працюю над тим, щоб розвивати український публічний простір і поширювати правильні цінності. А також я відповідально ставлюсь до всього, що я транслюю. Я проживала певний час під впливом російської пропаганди. Я і моя сім'я були дуже сильно зросійщені, і це просто жахливо. І так, я зробила це фото, за яке мені соромно до сих пір. Я відчуваю страшенну відповідальність за це фото, і мені дуже шкода, що я його тоді зробила. Але це була 14-річна дитина, яка була під впливом цієї пропаганди. І це був стовідсотково, максимально неусвідомлений вчинок.Я хочу ще раз попросити вибачення перед усіма, кого моє фото, мій вчинок з минулого, міг образити, зачепити, або приніс якийсь біль. Я буду нести за це відповідальність до кінця свого життя. Щиро, чесно - мені дуже соромно", - заявила блогерка і наголосила, що її позиція в дорослому й усвідомленому віці проукраїнська, що вона доводить своєю діяльністю.

Єва Коршик прокоментувала скандал / фото: instagram.com/eva.korshik

Єва Коршик прокоментувала скандал / фото: instagram.com/eva.korshik

Єва Коршик прокоментувала скандал / фото: instagram.com/eva.korshik

