Куп’янськ тримається: в Україні спростували заяву Путіна про оточення міста

Дар'я Пшеничник
29 жовтня 2025, 16:26
Начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що наразі про жодне оточення міста мова не йде.

Купʼянськ
Чи дійсно РФ оточила Купʼянськ / Колаж: Главред, фото: Deepstate, з соцмереж

Головне з новини:

  • Заяви Путіна про "оточення" Куп’янська - фейк
  • Ситуація в місті складна, але контрольована
  • У РФ вкотре використовують інформаційні вкиди про "успіхи" на фронті на тлі нових санкцій

Станом на середу, 29 жовтня, бої за Куп’янськ на Харківщині тривають, але твердження російських медіа про нібито оточення міста не відповідають дійсності. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів журналістам, що інформація, поширена російськими пропагандистами, є фейком, і ситуація на фронті залишається контрольованою.

За словами Клименка, навколо Куп’янська діють численні українські підрозділи, і наразі ситуація стабілізована. Він наголосив, що українські Сили безпеки та оборони роблять усе можливе, аби не допустити захоплення міста. Міністр також підкреслив, що в цьому випадку слід довіряти офіційним повідомленням Генерального штабу України:

"Наших, дійсно, там багато підрозділів працює навколо Куп’янська. На сьогодні я вважаю, що ситуація стабілізована, і я сподіваюсь, що наші Сили безпеки та оборони зможуть все зробити для того, щоб Куп’янськ не був захоплений ворогом".

У коментарі Суспільному начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов пояснив, що про реальне оточення Куп’янська не йдеться. За його словами, росіяни використовують термін "оточення" у власному, доволі спотвореному значенні - маючи на увазі, що їхні дрони досягають української логістики. Водночас українські дрони також успішно працюють по російських позиціях.

Трегубов зазначив, що російське Міноборони вже чотири місяці поширює тези про оточення Куп’янська, хоча з військової точки зору це не відповідає реальності. Він наголосив, що справжнє оточення - це коли ворог має контроль з усіх боків, а геометрично це наразі неможливо.

Крім того, Трегубов нагадав, що подібні заяви вже звучали раніше, зокрема про нібито захоплення Часового Яру. Він пояснив, що такі повідомлення часто з’являються на тлі нових санкцій проти РФ:

"Скажімо так, якщо вони зараз опинилися в тій ситуації, коли по них знов вдарили санкціями - і ці санкції для них болючі - у них завжди починаються доповіді про успіхи на фронті, про нові ядерні ракети, про те, що їм не боляче. Взагалі, по стандартному сценарію воно зараз йде".

Наразі російські війська присутні на північних околицях Куп’янська та намагаються витіснити українських захисників із центральної частини міста. Однак українські сили продовжують тримати оборону, спростовуючи фейкові наративи ворога.

Контекст

Російський диктатор Володимир Путін раніше заявив, що війська РФ нібито заблокували українські населені пункти Куп’янськ на Харківщині та Покровськ у Донецькій області. За його словами, в оточенні опинилися до п’яти тисяч українських військовослужбовців.

Президент країни-агресора також зазначив, що військові РФ не заперечують проти присутності представників медіа - як українських, так і міжнародних - у районах, де українські сили опинилися в оточенні.

Він також наголосив, що подальша доля українських громадян, які перебувають у цих зонах, залежить від рішення українського політичного керівництва.

Крім того, Путін висловив готовність нібито тимчасово призупинити бойові дії в районах оточення, якщо там працюватимуть журналісти.

Чи зможе ворог захопити Куп'янськ - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт Селезньов пояснив, що окупанти прагнуть сформувати потужний ударний плацдарм для наступу на Слов’янськ та Краматорськ у Донецькій області.

"Зрештою намагання ворога здобути контроль над Купʼянськом будуть трансформовані в певні територіальні здобутки", - додав він.

Ситуація на Куп'янському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Лимано-Куп'янському напрямку фіксується значна активізація ворога, який задіяв велику кількість досвідчених підрозділів і почав масовано використовувати техніку.

Напередодні стало відомо, що російські окупаційні війська в Куп’янську на Харківщині розширили контроль у центральній частині міста. Ситуація залишається напруженою.

Раніше повідомлялося, що у разі захоплення міста Куп'янськ у Харківській області росіяни отримують можливість захопити Вовчанськ, що розташований на півночі Харківщини, а також просунутися до лінії Ізюм-Балаклія.

війна в Україні Купянск
© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO.

