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РФ може тримати біля Польщі сотні атомних боєголовок: Путін готується до нового нападу

Юлія Закрепа
11 червня 2024, 15:31
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Сікорський наголосив, що за 200 км на північ від Варшави розташований російський анклав.
РФ може тримати біля Польщі сотні атомних боєголовок: Путін готується до нового нападу
РФ може ховати у Калінінграді сотню атомних боєголовок / колаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com, УНІАН

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Російська Федерація може тримати близько сотні атомних боєголовок у Калінінграді.

Сікорський під час церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 зауважив, що за 200 км на північ від Варшави розташований російський анклав - Калінінград. На його думку, Росія може тримати там сотню атомних боєголовок, тож ризики щодо нападу на Європейський союз ЄС цілком існують.

"Білорусь знову ж таки поруч. Тобто це означає, що напад на Європейський союз є абсолютно вірогідним", - додав він.

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Міністр нагадав про російські ракети, які вже неодноразово "залітали" до Польщі під час обстрілів по Україні.

"Часом вони пролітають нашою територією і повертаються знову до України. Інколи вони випадково залітають в наш повітряний простір. Навіть в західну частину Польщі. Це дуже близько. Небезпека є більшою, ніж деякі люди про це думають", - заявив Радослав Сікорський.

Хто такий Радослав Сікорський

Польський політик, політолог і журналіст.

У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.

До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.

На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".

"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський висловився щодо ймовірності ядерного удару РФ. Глава держави впевнений у тому, що російський диктатор Володимир Путін утримається від застосування ядерної зброї в Україні з почуття самозбереження.

Військовий експерт Сергій Ауслендер заявив про ядерні загрози Росії до України. Він також додав, що у США і НАТО достатньо конвенційної зброї, адже в разі застосування навіть одного тактичного заряду, буде завдано удару по російських цілях на окупованих територіях України.

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