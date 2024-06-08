УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Путін вигадав нову "теорію перемоги": в ISW розповіли, чого чекати від диктатора

Марія Николишин
8 червня 2024, 08:43
549
Путін, імовірно, вважає, що росіяни зможуть використати свої переваги в живій силі та техніці для придушення українських сил, кажуть аналітики ISW.
Путін вигадав нову 'теорію перемоги': в ISW розповіли, чого чекати від диктатора
Путін сформулював "теорію перемоги" у війні в Україні / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін 7 червня під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі сформулював "теорію перемоги" у війні в Україні. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, вона передбачає, що російські війська зможуть продовжувати поступовий наступ упродовж невизначеного часу, не даючи Україні провести успішні контрнаступальні операції.

Крім того, за словами аналітиків, оцінка Путіна щодо того, що Росія може "видавити" українські війська з усіх земель, які вона бажає окупувати, допускає, що Україна не буде отримувати додаткової живої сили і техніки, необхідних для запобігання спробам Росії просуватися по фронту.

"Українські сили раніше показали, що коли вони добре забезпечені, вони можуть завадити російським військам досягти навіть незначних тактичних успіхів і почати контрнаступальні операції, які звільняють важливу в оперативному плані територію", - наголошують аналітики.

відео дня

Аналітики додають, що Україні слід якомога швидше спинити російську ініціативу на фронті, оскільки "російські сили отримують безліч вигод".

""Теорія перемоги" Путіна ґрунтується на здатності Росії пережити і подолати обіцяну Заходом безпекову допомогу Україні. Це вказує на те, що Путін, імовірно, вважає, що росіяни зможуть використати свої переваги в живій силі та техніці для придушення українських сил", - йдеться в звіті ISW.

Аналітики додають, що ця теорія російського очільника ґрунтується на припущенні, що Захід відмовиться від України заради перемоги Росії або з власної волі.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України провели успішний контрнаступ і змогли відбити населений пункт Калинівка, що знаходиться північніше міста Часів Яр на Донеччині.

В той же час, речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що ситуація на Покровському напрямку, який став останнім часом одним із найгарячіших на фронті, говорить про те, що РФ, ймовірно, намагається розвинути наступ на Покровськ, Мирноград і Селидове.

Крім того, у Вовчанську Харківської області тривають важкі бої. Ситуація залижається напруженою по всьому анклаву, який змогли захопити російські окупанти.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін війна Росії та України Інститут вивчення війни
Реклама

Головне за день

Армія РФ наступатиме більшу частину року, але може зіткнутися з проблемою – NYT

Армія РФ наступатиме більшу частину року, але може зіткнутися з проблемою – NYT

10:11 Україна
РФ вночі атакувала Україну дронами і ракетою Х-59: збити вдалося не все

РФ вночі атакувала Україну дронами і ракетою Х-59: збити вдалося не все

08:31 Україна
У Криму та в Росії вночі прогриміли вибухи: що відомо

У Криму та в Росії вночі прогриміли вибухи: що відомо

07:41 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Молодик у червні 2024: Скорпіонам - гроші, Овнам - перемога, Ракам - сварка 16407

Молодик у червні 2024: Скорпіонам - гроші, Овнам - перемога, Ракам - сварка

Петро не допустив: сім'я Заворотнюк зробила важливу заяву 6581

Петро не допустив: сім'я Заворотнюк зробила важливу заяву

В Україні запроваджують новий режим відключень електроенергії: деталі 2559

В Україні запроваджують новий режим відключень електроенергії: деталі

Краще за ATACMS: названо найефективнішу зброю для знищення Кримського мосту 2530

Краще за ATACMS: названо найефективнішу зброю для знищення Кримського мосту

Останні новини

10:23

Столтенберг відмовляється від ідеї створення фонду допомоги Україні - Bloomberg

10:14

Врятує від яблуневої плодожерки і позбавить від кротів: що поливають сіллю на городіВідео

10:11

Армія РФ наступатиме більшу частину року, але може зіткнутися з проблемою – NYT

09:37

"Турбуюча" операція 9 червня: що може готувати РФ – експерт попередив українців

09:05

Які красиві чагарники посадити в саду: названо найкращі варіантиВідео

Україна готується до удару по Кримському мосту та має зброю, щоб його знищити – ЖироховУкраїна готується до удару по Кримському мосту та має зброю, щоб його знищити – Жирохов
08:43

Путін вигадав нову "теорію перемоги": в ISW розповіли, чого чекати від диктатора

08:31

РФ вночі атакувала Україну дронами і ракетою Х-59: збити вдалося не все

08:10

Саміт миру: чого очікувати УкраїніПогляд

07:41

У Криму та в Росії вночі прогриміли вибухи: що відомо

Реклама
06:10

Чому Москва боїться оголосити війну США або НАТОПогляд

05:50

Головоломка для тих, у кого зір яструба: треба за 8 секунд знайти рукавицю

05:10

"Є тисячі цілей на території РФ": експерт оцінив, як може змінитися ситуація на фронті

04:40

Це могло б стати третім етапом війни: як Україна може виснажити ворога - експерт

04:07

По всій Україні фіксують перебої мобільного зв'язку: в Мінцифри назвали причину

03:35

Затримка 9-14 місяців: розкрита головна проблема передачі Україні ATACMS від США

03:00

"Ганьба тобі": українці рознесли Потапа через його заяву про "порятунок" України

02:44

Заборонений плід солодкий: чому в СРСР не дозволяли носити джинси

02:00

В Україні хочуть підняти тариф на воду: на скільки він подорожчає

01:30

Два завдання для ATACMS і Storm Shadow: новий прогноз ударів по цілях у Криму

01:18

Копія тата: у мережі повністю показали відео молодшої доньки ЗаворотнюкВідео

Реклама
00:49

В Україні працює лише 27% ТЕС: Шмигаль розповів про екстремальну ситуацію в енергетиці

07 червня, п'ятниця
23:41

Росія оголосила у "розшук" Юлію Тимошенко

22:57

Неймовірно жорсткий шторм: Україну накрила нова магнітна буря

22:55

Українські пілоти літатимуть на Mirage 2000: Макрон сказав, коли почнеться навчання

22:32

Що означає, якщо не сняться сни: лікарі дали неочікувану відповідьВідео

22:25

"Чому ми повинні підкорятися РФ": Макрон про відправку інструкторів в Україну

21:54

На місяць може бути до 10 ракетних атак: Жданов ошелешив прогнозом

21:51

Година замість тижнів: уряд дозволив бронювати військовозобов'язаних через "Дію"

21:27

Ще один Patriot для України: Німеччина може зробити важливий крок - Bloomberg

20:27

В ТЦК йти не треба: Кабмін суттєво спростив військовий облік чоловіків за кордоном

20:27

Не хочу цим ділитися "але": Зеленський розповів Байдену про ситуацію в Харкові

20:23

Неймовірно простий метод: як очистити решітку газової плити содоюВідео

19:43

Снаряди "різної якості" та черги до 2027: Жирохов розкрив проблеми у поставках зброї

19:37

В Україні оголосили штормове попередження: будуть град, шквали, грози і дощі

19:25

В росіян великі проблеми: ЗСУ можуть відкрити нове "полювання" в Криму – Світан

19:18

"F-16 - приорітет": у ПС зробили несподівану заяву про винищувачі Mirage

19:10

Російські окупанти вихваляються черговим знаряддям вбивстваПогляд

19:06

Постійні штурми піхотою і технікою: РФ намагається створити "больову точку" на фронті

18:58

"Путін не зможе розтоптати Україну": США сказали,чому дали дозвіл на удари по РФ

18:44

Що означає "варити воду": мало хто знає правильну відповідьВідео

Реклама
18:34

Блищатиме наче нове: як почистити золото в домашніх умовах - лайфхакВідео

17:35

З'являться години, коли у всіх буде світло: графіки вимкнення електроенергії 8 червня

17:33

Фатальний удар по "мосту Путіна" чи новій дорозі до Криму: на ЗСУ чекає дилема

17:27

"Любить Україну і хоче повертатися": український режисер розкрив таємницю зрадниці Ані Лорак

17:09

Без цього документу паспорт не видадуть: що потрібно знати українцям за кордоном

17:01

У Луганську "прилетіло" по окупантах: Лисогор розкрив деталі потужного удару ЗСУВідео

16:46

Оминатимуть десятою дорогою: 2 несподівані способи, як позбутися слимаківВідео

16:38

"Ніколи не чистьте зуби": стоматолог розірвала TikTok незвичними порадами

16:36

Мирна угода та участь РФ: у Швейцарії зробили заяву щодо Саміту миру

16:24

Удари по військових цілях в Білорусі: політолог розповів, чи підуть на це ЗСУ

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти