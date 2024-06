Путін вигадав нову 'теорію перемоги': в ISW розповіли, чого чекати від диктатора

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін 7 червня під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі сформулював "теорію перемоги" у війні в Україні. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, вона передбачає, що російські війська зможуть продовжувати поступовий наступ упродовж невизначеного часу, не даючи Україні провести успішні контрнаступальні операції.

Крім того, за словами аналітиків, оцінка Путіна щодо того, що Росія може "видавити" українські війська з усіх земель, які вона бажає окупувати, допускає, що Україна не буде отримувати додаткової живої сили і техніки, необхідних для запобігання спробам Росії просуватися по фронту.

Аналітики додають, що Україні слід якомога швидше спинити російську ініціативу на фронті, оскільки "російські сили отримують безліч вигод".

""Теорія перемоги" Путіна ґрунтується на здатності Росії пережити і подолати обіцяну Заходом безпекову допомогу Україні. Це вказує на те, що Путін, імовірно, вважає, що росіяни зможуть використати свої переваги в живій силі та техніці для придушення українських сил", - йдеться в звіті ISW.

Аналітики додають, що ця теорія російського очільника ґрунтується на припущенні, що Захід відмовиться від України заради перемоги Росії або з власної волі.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.