Путін вигадав нову 'теорію перемоги': в ISW розповіли, чого чекати від диктатора

Путін, імовірно, вважає, що росіяни зможуть використати свої переваги в живій силі та техніці для придушення українських сил, кажуть аналітики ISW.

https://glavred.net/ukraine/putin-pridumal-novuyu-teoriyu-pobedy-v-isw-rasskazali-chego-zhdat-ot-diktatora-10571399.html Посилання скопійоване

Путін сформулював "теорію перемоги" у війні в Україні / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін 7 червня під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі сформулював "теорію перемоги" у війні в Україні. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, вона передбачає, що російські війська зможуть продовжувати поступовий наступ упродовж невизначеного часу, не даючи Україні провести успішні контрнаступальні операції.

Крім того, за словами аналітиків, оцінка Путіна щодо того, що Росія може "видавити" українські війська з усіх земель, які вона бажає окупувати, допускає, що Україна не буде отримувати додаткової живої сили і техніки, необхідних для запобігання спробам Росії просуватися по фронту.

"Українські сили раніше показали, що коли вони добре забезпечені, вони можуть завадити російським військам досягти навіть незначних тактичних успіхів і почати контрнаступальні операції, які звільняють важливу в оперативному плані територію", - наголошують аналітики. відео дня

Аналітики додають, що Україні слід якомога швидше спинити російську ініціативу на фронті, оскільки "російські сили отримують безліч вигод".

""Теорія перемоги" Путіна ґрунтується на здатності Росії пережити і подолати обіцяну Заходом безпекову допомогу Україні. Це вказує на те, що Путін, імовірно, вважає, що росіяни зможуть використати свої переваги в живій силі та техніці для придушення українських сил", - йдеться в звіті ISW.

Аналітики додають, що ця теорія російського очільника ґрунтується на припущенні, що Захід відмовиться від України заради перемоги Росії або з власної волі.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України провели успішний контрнаступ і змогли відбити населений пункт Калинівка, що знаходиться північніше міста Часів Яр на Донеччині.

В той же час, речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що ситуація на Покровському напрямку, який став останнім часом одним із найгарячіших на фронті, говорить про те, що РФ, ймовірно, намагається розвинути наступ на Покровськ, Мирноград і Селидове.

Крім того, у Вовчанську Харківської області тривають важкі бої. Ситуація залижається напруженою по всьому анклаву, який змогли захопити російські окупанти.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред