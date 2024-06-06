"Відповідь буде дуже конкретна": НАТО на порозі серйозної ескалації - Глоба

В НАТО усвідомили, що Путін хоче знищити не лише Україну, а й увесь Альянс. Але через розбіжності між західними лідерами виникла безпекова проблема для світу.

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НАТО почало серйозно перейматися загрозливими сигналами зі сторони РФ / Колаж: Главред, фото: flickr

Питання введення в Україну іноземних військ загострило суперечки між країнами-членами НАТО. Тепер з'явився ризик безпосередньо для Альянсу як блоку. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла системний аналітик Наталія Глоба.

Аналітик відзначила, що Росія ще до повномасштабного вторгнення в Україну подавала Заходу сигнали про ймовірну загрозу, однак ніхто не помічав цього.

"До початку війни в Україні і вже після її початку вийшли статті одного з путінських ідеологів, де він описував ідеологію євразійства. Україна, до речі, теж раніше не звертала на неї уваги, але Європа й поготів, адже вона досі не згадує євразійство як ідеологію, яка є основою цієї війни. Караганов писав, що перемоги над НАТО можна здобути дуже просто. Для цього достатньо або просто захопити маленьку Литву, або здійснити удари тактичною ядерною зброєю по Таллінні, Познані тощо. За його словами, у такому разі НАТО нізащо не активує п'яту статтю. А не активація п'ятої статті автоматично означатиме крах НАТО", - каже Глоба.

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Тільки зараз у Європі почали з серйозністю сприймати проблему прямої загрози Росії в сторону блоку НАТО. Західні лідери розпочали роботу над зміцненням єдності країн-членів Альянсу та пропрацьовують ризики застосування тактичної ядерної зброї Росією.

"Тому президент Франції Макрон, який перебирає на себе вакантну позицію лідера Європи після того, як екс-канцлер Німеччини Меркель зійшла з політичної сцени, посилає меседжі про те, що Франція є ядерною державою зі стратегічною ядерною зброєю. І зараз на Заході вже наголошують, що різниці між ударами РФ тактичною чи стратегічною ядерною зброєю немає, і відповідь буде дуже конкретною. Яким саме – невідомо, але США попередили про знищення військ РФ, що знаходяться на окупованих територіях України, включаючи Крим, звичайною зброєю", - додає Глоба.

Захід усвідомив, що первинна оцінка загрози зі сторони Росії ще весною 2022 року була неправильною. Зараз же у країн є чимало проблем, зокрема із ВПК, який швидко підняти до потрібного рівня не вдасться. Чимало клопоту додає деіндустріалізація, яка тривала останніх 30 років. Фактично, Європа має усі шанси зараз вийти на необхідний рівень, однак один чинник грає проти неї і на руку Путіну - час.

"У ЄС немає пороху, тому що бавовну для своїх заводів багато країн купували в Узбекистану, де для її вирощування використовують дитячу працю. Тому на знак протесту європейські країни відмовилися купувати в Узбекистану порох, а наприкінці закрили порохові заводи. Натомість зараз Європа намагається якнайшвидше відновитися. І вони відновляться, тому що якість зброї та ВВП Європи значно перевершує можливості Росії, це питання часу. Проте час зараз грає на боці Путіна. Саме тому він так відчайдушно проводить наступ біля Харкова та ескалює війну, оскільки має короткий проміжок часу до кінця поточного року, протягом якого він здатний здійснити прориви", - говорить аналітик.

Однак, у випадку Путіна спроба прориву не гарантує результату. Окупантам вдалося просунутися всього на 10 кілометрів, що, очевидно, не є катастрофою. Більше того, зараз взагалі не стоїть питання падіння України, не кажучи вже про західний світ, вважає Наталія Глоба.

"За останні десятиліття за відсутності стратегічного лідерства і Європа, і Сполучені Штати виявляли реактивну позицію у стратегуванні, тобто реагували на існуючі речі. А ось заяви та розробка планів на випадок безпосереднього втручання армій – це проактивна позиція. І це те, що зазвичай роблять стратегічні лідери, дуже добре для нас", - підсумувала вона.

Хто така Наталія Глоба Наталія Глоба - системний аналітик, фахівець з моделювання складних систем, публіцист. Має більше 20 років досвіду впровадження інновацій в економіку України. Працювала Головою Чернігівського обласного відділення Державної інноваційної компанії України, аналітиком багатьох дослідницьких проектів у сфері управління складними системами в умовах високої невизначеності. Має численні публікації в медіа з аналізу інституціональної системи України і російсько-української війни з позицій системного аналізу.

Загроза прямого зіткнення з Росією країн НАТО

Раніше Росія вже пригрозила, що французькі інструктори стануть "законною ціллю", якщо їх відправлять до України. Франція обіцяє не залишити без відповіді такі заяви Кремля.

У Німеччині напередодні заявили, що країна планує підготуватися до війни з РФ. Посилити оперативну готовність Бундесверу планують до 2029 року.

Нагадаємо, головком Норвегії заявив, що РФ буде достатньо двох-трьох років для того, щоб відновити здатність до конвенційної війни. За цей термін НАТО має встигнути підготуватися до ймовірної агресії з боку Росії.

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