Від Норвегії до Польщі: країни НАТО посилять кордон із РФ - Newsweek

Фізичні бар'єри та системи спостереження на кордоні з країною-агресором Російською Федерацією будуть посилені додатковими технологіями, пишуть журналісти.

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НАТО захищатиме кордони на сході дронами та іншими технологіями - Литва / Колаж: Главред, фото: nato.int, УНІАН

Країни Північноатлантичного альянсу мають намір на кордоні з Росією від Норвегії до Польщі створити захист за допомогою безпілотників та інших технологій. Захисні механізми працюватимуть поряд із фізичними бар'єрами і системами спостереження.

Як повідомляє Newsweek, держави на східному фланзі НАТО мають намір посилити кордон з РФ безпілотними транспортними засобами. Світ спостерігає, як швидко розвиваються технології БПЛА на прикладі війни в Україні.

"Це абсолютно нова річ - безпілотний кордон від Норвегії до Польщі, метою якого буде захист нашого кордону за допомогою дронів та інших технологій", - розповіла міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. відео дня

За її словами, дрони, разом із фізичними бар'єрами та системами спостереження, "дадуть змогу захиститися від провокацій з боку недружніх країн і запобігти контрабанді".

Підкреслюється, що світ продовжує переймати досвід російсько-української війни, де обидві сторони змагаються в технологіях застосування дронів.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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Росія може готувати атаку на країни НАТО, вважає майор ЗСУ Олексій Гетьман. На його думку, держава окупант може атакувати Литву, Латвію, Естонію та Польщу. Демократичні країни перемагають тоталітарні країни, проте останнім простіше переводити економіку на військові рейки.

Союзникам потрібно задуматися над тим, щоб скасувати табу на удари своєю зброєю по Росії, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він акцентував увагу на тому, що такий крок допоможе українцям захистити свій кордон у Харківській області.

Країни НАТО можуть перекинути війська до України: Латвія, Литва, Естонія, а також Польща можуть відправити свої сили в тому випадку, якщо відбудеться прорив російських окупантів на східному українському фронті, пише німецьке видання Der Spiegel. Як стверджують журналісти, держави вже попередили про це Берлін.

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