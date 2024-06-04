"У НАТО є 2-3 роки": головком Норвегії заявив, що потрібно готуватися до війни з РФ

Раніше вважалося, що Росія відновлюватиме здатність до ведення конвенційної війни за 10 років. Ситуація змінилася.

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Ейрік Крістофферсен спрогнозував, коли може початися війна з РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, сайт кремля

Країні-агресору РФ буде достатньо двох-трьох років для того, щоб відновити здатність до конвенційної війни. За цей термін НАТО має встигнути підготуватися до ймовірної агресії з боку Росії. Про це заявив глава Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен.

За його словами, раніше існувала думка про те, що Росія відновлюватиме здатність до ведення конвенційної війни за 10 років.

"Але я думаю, що ми повернулися до терміну в менш ніж 10 років через промислову базу, яка зараз працює в Росії", - сказав Крістофферсен в інтерв'ю Bloomberg. відео дня

Крістофферсен вважає, що Альянс повинен прискоритися.

"Я бачу вікно, в якому ми можемо виконати вимоги, узгоджені НАТО: нова структура командування, нові структури сил, нові регіональні плани. Ми можемо виконати ці плани і ці рішення найближчими роками, але нам потрібно прискоритися. Ми повинні зробити це за два-три роки, щоб бути впевненими, що ми готові до всього, що може статися", - заявив головком Збройних сил Норвегії.

Крістофферсен також наголосив, що впродовж наступних років Північноатлантичний Альянс зможе поповнювати свої запаси, водночас надаючи допомогу Україні у війні, а парламент Норвегії має вдвічі збільшити план видатків на оборону впродовж наступних 12 років, щоб адаптуватися до загроз з боку РФ.

Хто такий Ейрік Крістофферсен Ейрік Йоган Крістофферсен (народився 3 квітня 1969 року) - генерал норвезької армії, командувач норвезькими збройними силами, колишній командувач норвезької армії та норвезького ополчення, а також начальник спеціального командування збройних сил, пише Вікіпедія. Крістофферсен - перший норвезький начальник оборони після Другої світової війни, який має бойовий досвід. У 2011 році за службу в Афганістані він був нагороджений Військовим хрестом з мечем.

Війна Росії та НАТО - прогнози

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що північноатлантичний альянс готовий "захищати кожен квадратний дюйм" своєї території. Саме тому Німеччина та інші країни-союзники по блоку вирішили посилити свою присутність на східному фланзі НАТО. За його словами, загроза з боку Росії зростатиме.

Країна-агресор Росія готується до широкомасштабного конфлікту з НАТО із застосуванням звичайного озброєння. Про це свідчать певні фінансові, економічні та військові показники. Як прогнозують аналітики Інституту вивчення війни, напад, найімовірніше, станеться не в найближчій перспективі, але в більш короткі терміни, ніж припускали деякі західні аналітики.

У розвідці Естонії заявили, що Росія, ймовірно, готується до війни з НАТО, яка може статися орієнтовно в наступні 10 років. Кремль перевів економіку на військові рейки і проводить переформатування своєї армії.

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