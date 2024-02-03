Вважалися найпотужнішими: Канада може передати Україні десятки тисяч ракет - CBC News

Хоча у Канади є понад 80 тисяч ракет CRV7 та їхніх двигунів, не всі вони мають боєголовки.

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Ракети CRV7 розглядаються як частина можливого майбутнього пакета військової допомоги / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, magellan.aero, pixabay.com

Міноборони Канади вивчає можливість передачі Україні ракет "повітря-земля" CRV7, які планували утилізувати.

На озброєнні Канали є 83 303 ракети CRV7. Три роки тому федеральний уряд підписав контракт на їхню утилізацію протягом кількох років, передає CBC News.

Консерватори вимагають від ліберального уряду передати Україні десятки тисяч цих ракет.

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"Замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за виведення цієї зброї з експлуатації, зброя має бути передана Україні", - заявив лідер опозиції П'єр Полієв.

У п'ятницю Міністерство національної оборони Канади визнало, що ракети розглядаються як частина можливого майбутнього пакета військової допомоги.

За словами представника оборонного відомства, проблема полягає в тому, що, хоча Канада все ще має десятки тисяч ракет та їхніх двигунів, не всі вони мають боєголовки.

"Перед тим, як відправити обладнання в Україну, ми тісно координуємо свої дії з Україною, щоб переконатися, що будь-яка допомога відповідатиме її військовим потребам, а також вивчаємо оперативну ефективність обладнання", - сказав Деніел Мінден.

Він додав, що спочатку Канада має провести випробування, щоб переконатися, що це обладнання є ефективним і безпечним для транспортування в Україну.

Ракета CRV7 / Фото: magellan.aero

Зазначимо, ракета CRV7 була розроблена під час холодної війни і вироблена компанією Bristol Aerospace у Вінніпезі. Ракети зняті з озброєння на початку 2000-х років.

CRV7 вважалася однією з найпотужніших ракет класу "повітря-земля" свого часу і все ще перебувала на озброєнні союзних країн під час війни в Афганістані.

Військова допомога Канади Україні

У січні видання CTV News писало про те, що Канада досі не передала Україні ЗРК NASAMS, який пообіцяла близько року тому. Навіть приблизні терміни можливого постачання зенітно-ракетного комплексу невідомі.

Зазначимо, Оттава оголосила про плани передати Києву систему протиракетної оборони класу "земля-повітря" вартістю 406 мільйонів доларів 10 січня 2023 року.

У червні 2023 року прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив під час візиту до Києва про великий пакет військової допомоги для України. Його розмір становить 500 мільйонів канадських доларів (понад 373 мільйони доларів США).

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