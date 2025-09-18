Закохана в Кличка: Ольга Цибульська поділилася зізнанням

Коротко:
- У кого була закохана Ольга Цибульська
- Хто на фото цілує співачку
Українська популярна співачка Оля Цибульська зробила несподіване зізнання про те, в кого вона була закохана.
На своїй сторінці в Instagram Оля написала, що була закохана в українського боксера Володимира Кличка.
"А в кого з телевізора ви були закохані? Я - у Кличка. І навіть пісню йому співала. Ці фото перенесли мене в той самий вечір, коли він переміг Девіда Хея і став об'єднаним чемпіоном світу. Тоді я вела "Підйом", дивилася бокс із дитинства і чесно була трохи закохана в Кличка", - зізналася знаменитість.
За словами Цибульської, поєдинок із Хеєм вона дивилася в бокс-барі на Майдані. Одна. Бо хотіла відчути справжні емоції фанатів.
"Після перемоги не спала як усі українці на емоціях - написала пісню і вночі відправила продюсерці смс: "Хочу заспівати це Кличку. Давай зробимо? І вже за кілька днів в "Арені" я стояла перед Чемпіоном і вітала з перемогою", - ділиться вона.
Співачка також опублікувала фото, де чемпіон цілує в щічку співачку.
Особисте життя Олі Цибульської
Оля та Сергій знайомі ще зі школи, а одружилися 2015 року. Пара виховує спільного сина Нестора. Раніше з'являлися чутки про роман співачки зі співаком Дзідзьо, з яким вона багато співпрацювала, але все це виявилося неправдою.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Dibrova розповів, що думає про Олега Винника, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні.
А також Наталка Денисенко розповіла про своє особисте життя після розлучення з військовослужбовцем Андрієм Фединчиком. Наталка зазначила, що поки не знайшла свого коханого і не знає, як вона може налагодити особисте життя, адже дуже зайнята.
Вас також може зацікавити:
- "Було все синє": Оля Цибульська зізналася, чому більше не спить із чоловіком
- "Ні про що не шкодую": Оля Цибульська показала єдине фото зі свого весілля
- Оля Цибульська похвалилася першим у своєму житті татуюванням
Про персону: Оля Цибульська
Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті Небезпечні зв'язки з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроєктів "МЖ", "Найспівочіші новини", "#безпарОЛЯ".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред