Закохана в Кличка: Ольга Цибульська поділилася зізнанням

Олена Кюпелі
18 вересня 2025, 13:33
150
Ольга Цибульська поділилася архівним фото, де її цілує Володимир Кличко.
Оля Цибульская
Оля Цибульська зробила несподіване зізнання/ колаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Коротко:

  • У кого була закохана Ольга Цибульська
  • Хто на фото цілує співачку

Українська популярна співачка Оля Цибульська зробила несподіване зізнання про те, в кого вона була закохана.

На своїй сторінці в Instagram Оля написала, що була закохана в українського боксера Володимира Кличка.

відео дня

"А в кого з телевізора ви були закохані? Я - у Кличка. І навіть пісню йому співала. Ці фото перенесли мене в той самий вечір, коли він переміг Девіда Хея і став об'єднаним чемпіоном світу. Тоді я вела "Підйом", дивилася бокс із дитинства і чесно була трохи закохана в Кличка", - зізналася знаменитість.

Цибульська зізналася, як була закохана в Кличка
Цибульська зізналася, як була закохана в Кличка / Фото Instagram/cybulskaya

За словами Цибульської, поєдинок із Хеєм вона дивилася в бокс-барі на Майдані. Одна. Бо хотіла відчути справжні емоції фанатів.

"Після перемоги не спала як усі українці на емоціях - написала пісню і вночі відправила продюсерці смс: "Хочу заспівати це Кличку. Давай зробимо? І вже за кілька днів в "Арені" я стояла перед Чемпіоном і вітала з перемогою", - ділиться вона.

Співачка також опублікувала фото, де чемпіон цілує в щічку співачку.

Цибульська зізналася, як була закохана в Кличка
Цибульська зізналася, як була закохана в Кличка / Фото Instagram/cybulskaya

Особисте життя Олі Цибульської

Оля та Сергій знайомі ще зі школи, а одружилися 2015 року. Пара виховує спільного сина Нестора. Раніше з'являлися чутки про роман співачки зі співаком Дзідзьо, з яким вона багато співпрацювала, але все це виявилося неправдою.

Оля Цибульська

Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті Небезпечні зв'язки з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроєктів "МЖ", "Найспівочіші новини", "#безпарОЛЯ".

