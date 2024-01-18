Військова допомога від США: Байден зробив важливу заяву для України

Президент США Джо Байден після зустрічі із американськими конгресменами зазначив, що Конгрес може прийняти позитивне рішення про допомогу Україні.

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Байден висловився щодо рішення Конгресу про допомогу Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден вважає, що в Конгресі є більшість, яка прийме позитивне рішення про фінансування військової допомоги для України. Однак він не виключає "катастрофічного" сценарію. Про це повідомляє "Голос Америки".

Американський лідер зробив відповідну заяву gід час відповіді на запитання журналістів щодо своїх очікувань стосовно схвалення фінансової та військової підтримки України від Сполучених Штатів після вчорашньої зустрічі з членами Конгресу,

"Я вважаю, що більшість членів Конгресу підтримує допомогу Україні", - сказав Байден. відео дня

Водночас він висловився про можливість невдачі під час голосування щодо затвердження відповідного пакета допомоги.

"Питання - чи зможе незначна меншість заблокувати її, що було б катастрофою", - зазначив Байден.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Джо Байден зустрівся з керівниками Конгресу та членами комітетів палати представників для обговорення потреби у наданні допомоги Україні.

У січні координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що США не можуть продовжувати надавати військову допомогу Україні до тих пір, поки Конгрес не затвердить додаткове фінансування.

Представник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що США планують зменшити обсяг військової допомоги Україні, оскільки прагнуть допомогти Україні побудувати власну військово-промислову базу.

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