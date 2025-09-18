Україна та Польща підписали важливий документ: що буде створено

Український міністр повідомив, чим буде займатися новостворена група.

Країни працюватимуть над програмами спільного навчання / Колаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal, 14 БрО

Головне:

Україна і Польща будуть працювати над безпілотними авіаційними системами

Країни спільно будуть готувати військові кадри для збиття безпілотників

Україна та Польща створюють Спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем. Про це повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль після підписання відповідного меморандуму з Віцепрем’єр-міністром, Міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем.

Шмигаль зазначив, що відсьогодні, 18 вересня, Київ переводить безпекову співпрацю з Польщею на новий рівень у відповідь на російський терор, який загрожує Україні та іншим країнам Європи.

Над чим буде працювати робоча група

У центрі роботи групи будуть програми спільного навчання. Також вона буде сприяти обміну оперативними знаннями та досвідом у сфері БпЛА, розробляти та тестувати методи застосування та протидії безпілотникам, інтегрувати інноваційні технології, а також зміцнювати взаємосумісність між Збройними силами України та Польщі та забезпечувати сумісність зі стандартами НАТО.

Як прокоментували візит у Польщі

Владислав Косіняк-Камиш під час візиту до Києва заявив, що Польща та Україна готові підписати угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій. Як передає RMF24, документ передбачає розвиток спільних ініціатив та підготовку військових кадрів із використанням українського досвіду застосування дронів на полі бою.

Співпраця України і Польщі - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після нальоту російських дронів на Польщу президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова консультувати польських партнерів та ділитися власним досвідом зі збиття повітряних цілей РФ.

Після цього Зеленський закликав партнерів Києва посилити та переглянути власні системи протиповітряної оборони після інциденту з російськими безпілотниками у повітряному просторі Польщі.

Згодом Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Захід розглянути можливість перехоплення таких дронів та ракет уже в повітряному просторі України.

