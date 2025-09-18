Палити стане не по кишені: в Україні рекордно подорожчають одразу кілька товарів

Зміни передбачають зростання надходжень до державного бюджету на 402 мільярди гривень.

В Україні подорожчають одразу декілька товарів

Головне:

У 2026 році заплановано підвищення податків та акцизів на деякі товари

Підвищення акцизів очікується на тютюнові вироби, пальне та солодкі напої

У 2026 році українців очікують нові податкові правила та підвищені акцизи, що безпосередньо вплинуть на ціни на пальне, тютюн і солодкі напої. Такі зміни передбачені в проєкті державного бюджету на наступний рік.

Завдяки їм уряд розраховує збільшити надходження до бюджету на 402 мільярди гривень. Основна частина цих коштів має надійти від перегляду податкової політики та поступового наближення ставок до європейських стандартів.

Зокрема, акциз на сигарети піднімуть із 58 до 61 євро за тисячу штук, а мінімальне податкове зобов’язання збільшать із 78 до 82 євро. Невелике зростання очікує й на ТВЕНи (тютюнові вироби для електричного нагрівання) — з 70,4 до 70,8 євро. Водночас ставки на алкоголь залишаться без змін.

Найбільші зміни стосуватимуться пального. З 2026 року акциз на бензин становитиме 300 євро за тисячу літрів (додатково близько 1,37 грн з кожного літра), на дизель - 253,8 євро (плюс майже 3 грн), а на скраплений газ — 198 євро (плюс близько 1,2 грн).

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Уряд планує, що зростання триватиме й надалі до 2028 року, коли ставки зрівняються з нормами ЄС. Це означає неминуче подорожчання не лише пального, а й багатьох товарів і послуг, у собівартості яких воно є ключовим фактором.

Окрім акцизів, у бюджеті закладені й нові податки, що ще потребують схвалення.

Серед них акциз на підсолоджені та ароматизовані напої, а також збір із продажів на цифрових майданчиках, зокрема OLX. Від останнього держава очікує не менше 14 мільярдів гривень надходжень.

Додатковим джерелом фінансування залишиться підвищена ставка військового збору - 5%, яка й надалі поширюватиметься на бізнес і підприємців, що працюють за спрощеною системою.

Закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби Закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби належить до групи євроінтеграційних і за словами голови комітету з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева має на меті поступове до 2028 року підвищення специфічних ставок акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого Директивою Ради 2011/64/ЄС від 21.06.2011 щодо структури та ставок акцизного збору на тютюнові вироби (кодифікація), з одночасним еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн, промислові замінники тютюну та зменшенням їх розміру для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання. Окрім цього визначення грошової одиниці виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби у євро задля уникнення впливу інфляції на підвищення ставок акцизного податку, а також уточнення окремих положень адміністрування акцизного податку з тютюнових виробів задля повноцінного застосування норм права.

