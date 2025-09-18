На щиті: в Україну повернули тіла 1000 загиблих героїв-військових

Найближчим часом буде проведено необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих тіл.

В Україну повернули тіла героїв / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, КШППВ

18 вересня в Україну з Росії повернули тіла тисячі загиблих громадян – близько 1000 осіб. За повідомленням російської сторони, ці люди є українськими військовослужбовцями. Інформацію про це оприлюднив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Найближчим часом правоохоронні органи разом із експертами МВС проведуть усі необхідні експертизи та встановлять особи репатрійованих загиблих.

Організація цієї репатріації стала можливою завдяки спільним зусиллям:

Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими;

Об’єднаного центру при СБУ;

Збройних Сил України;

МВС;

Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини;

Секретаріату Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин;

ДСНС;

Інших структур сектору безпеки і оборони.

Особлива подяка, за повідомленням штабу, за сприяння висловлюється Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

"Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", - йдеться в повідомлені.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

