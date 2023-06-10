Канада оголосила новий пакет допомоги на майже 400 млн доларів

У новий пакет допомоги увійдуть ракети для ППО, снаряди та бронемашини.

https://glavred.net/ukraine/kanada-obyavila-novyy-paket-pomoshchi-na-pochti-400-mln-dollarov-10477039.html Посилання скопійоване

Канада оголосила новий пакет військової допомоги / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Канада оголосила новий великий пакет військової допомоги для України. Його розмір складає 500 мільйонів канадських доларів (понад 373 мільйона доларів США). Про це під час брифінгу заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який прибув у Київ.

Також Трюдо пообіцяв передати Україні конфіскований російській літак Ан-124 "Руслан".

Відомо, що у пакет військової допомоги увійдуть:

відео дня

288 ракет АІМ-7 для засобів протиповітряної оборони;

10 тисяч снарядів калібру 105 мм.

Також Україна найближчими тижнями отримає 122 броньованих автомобілі Roshel.

Трюдо також повідомив, що, реагуючи на теракт росіян на Каховській ГЕС, Канада надасть Україні 10 млн доларів для ліквідування наслідків катастрофи – на додаток до 37,5 млн доларів, які вже були виділені.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, лідери країн G7 мають намір і далі продовжувати підтримувати Україну в економічній сфері та сфері безпеки.

"Ми відзначаємо важливість роботи контактної групи по Україні в питанні координування військової допомоги і допомоги у сфері оборони", — йдеться в заяві, опублікованій в п'ятницю.

Зазначається, що лідери "мають намір продовжити надавати допомогу Україні у сфері безпеки, поки вона захищає свою територію".

Раніше Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів. Як повідомила прес-служба Пентагону, новий пакет спрямований на зміцнення ППО і забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.

Також раніше повідомлялося, що Велика Британія поставила Україні кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow напередодні контрнаступу ЗСУ проти російських окупантів. Про це повідомило CNN з посиланням на кількох високопоставлених західних чиновників.

Інші новини: