Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Курс валют в Україні може різко змінитись: до чого готуватись вже з понеділка

Марія Николишин
18 вересня 2025, 14:33
125
Банкір наголосив, що курс валют залежатиме від економіки та дій Нацбанку.
Курс валют в Україні може різко змінитись: до чого готуватись вже з понеділка
Курс валют з 22 по 28 вересня / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс валют наступного тижня
  • Від чого залежатиме курсова ситуація

В Україні існує кілька чинників, від яких залежатиме поточна курсова ситуація на валютному ринку. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

"Можливий зовнішньополітичний тиск та питання завершення гарячої фази війни потенційно вагомий подразник для валютного ринку. Проте, на моє переконання, все ж в останню декаду вересня головними чинниками, від яких залежатиме поточна курсова ситуація, будуть суто економічні", - наголосив він.

відео дня

За його словами, наступного тижня, ймовірно, на ринку пануватиме "мінливий спокій": курсові показники змінюватимуться несуттєво, а Нацбанк при потребі зняти потенційну напругу може застосувати механізм валютних інтервенцій.

Що буде з курсом долара

Банкір підкреслив, що наступного тижня коливання курсу долара відбуватимуться в межах 41,2-41,5 грн/дол. При цьому збережеться мінімальна різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку, тобто коридор залишиться на рівні кількох попередніх тижнів.

Що буде з курсом євро

Лєсовий додав, що європейська валюта залежатиме від співвідношення долара до євро на світових ринках.

Він зауважив, що передбачити, що в конкретні дні чи години може вплинути на ці котирування, вкрай важко - від цін на нафту до глобальних воєнних та економічних загроз.

Очікується, що співвідношення збережеться в проміжку 1,15-1,2, що для українського курсу означатиме коливання євро в межах 47,5-49 грн.

Яким буде курс валют до 28 вересня

Банкір також розповів, що буде з курсом валют в період з 22 по 28 вересня. Так:

  • коридори валютних змін становитимуть 41,2-41,5 грн/дол. та 47,5-49 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,5 грн/дол. та 47,5-49 грн/євро (на готівковому ринку);
  • середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,1-0,15 грн;
  • тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

"Наступного тижня орієнтуємося передусім на економіку та дії Нацбанку: курсові показники залишатимуться на звичному рівні, навряд чи виникнуть непоборні обставини, що здатні різко змінити наявний "заспокійливий" тренд", - підсумував Лєсовий.

Чи може подорожчати долар

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин говорив, що курс долара в Україні з часом може досягти позначки 44 грн/дол.

"Незважаючи на спроможність НБУ підтримувати курс долара на рівні 41 грн/дол., в умовах посилення ризиків гривня може поступово втрачати позиції та рухатися до позначки 44 грн/дол. Однак наскільки швидко та наскільки сильно вона ослабне - залежатиме від дій самого регулятора", - сказав він.

Курс валют в Україні може різко змінитись: до чого готуватись вже з понеділка
Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України підвищив офіційний курс євро та долара на 18 вересня 2025 року. Так, офіційний курс долара США встановлено на рівні 41,19 грн/дол, а євро - 48,77 грн/євро.

Також повідомлялось, що євро досяг найвищих показників проти долара за останні чотири роки. Однією з ключових причин ослаблення американської валюти стало зростання попиту на хеджування інвестицій.

Водночас, раніше в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital зазначалось, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

долар евро курс валют курс гривні курс долара курс євро новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ здійснюють контрнаступальну операцію: Зеленський повідомив про перші результати

ЗСУ здійснюють контрнаступальну операцію: Зеленський повідомив про перші результати

15:45Фронт
Росія впевнено біжить на граблі СРСР: у росіян заберуть вклади, а рубль обвалиться до 120 – Новак

Росія впевнено біжить на граблі СРСР: у росіян заберуть вклади, а рубль обвалиться до 120 – Новак

15:30Інтерв'ю
В Україні стався витік особистих даних українців: яка інформація під загрозою

В Україні стався витік особистих даних українців: яка інформація під загрозою

15:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні офіційно розширили вікові межі мобілізації - що змінилось

В Україні офіційно розширили вікові межі мобілізації - що змінилось

Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

Згрібати опале листя не потрібно — експерти розкрили кращий і простіший метод

Згрібати опале листя не потрібно — експерти розкрили кращий і простіший метод

РФ виводить війська з двох напрямків - розкрито цілі Кремля і план "Б" для України

РФ виводить війська з двох напрямків - розкрито цілі Кремля і план "Б" для України

"Золотий трикутник" у небі: кому затемнення в Діві 21 вересня принесе везіння

"Золотий трикутник" у небі: кому затемнення в Діві 21 вересня принесе везіння

Останні новини

15:38

Чому будинки у Греції фарбують у білий та синій кольори - таємницю країни розкрито

15:30

Росія впевнено біжить на граблі СРСР: у росіян заберуть вклади, а рубль обвалиться до 120 – НовакВідео

15:27

У Путіна закінчуються ресурси: відомо, що може зламати військову машину РФВідео

15:22

В Україні стався витік особистих даних українців: яка інформація під загрозою

15:17

Де число 69: тільки найуважніші знайдуть його за 7 секунд

Нова холодна війна та тиск на Путіна: Леонов - про обмеження ЄС для росіянНова холодна війна та тиск на Путіна: Леонов - про обмеження ЄС для росіян
15:13

На щиті: в Україну повернули тіла 1000 загиблих героїв-військових

15:00

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком новини компанії

14:53

Палити стане не по кишені: в Україні рекордно подорожчають одразу кілька товарів

14:39

Україна та Польща підписали важливий документ: що буде створено

Реклама
14:33

Курс валют в Україні може різко змінитись: до чого готуватись вже з понеділка

14:12

Гороскоп на завтра 19 вересня: Дівам - велика можливість, Рибам - сюрприз

13:58

У Києві рибалка витягнув із Дніпра сома-гіганта вагою 10 кг: фото трофею

13:55

Бюджетно, але дуже смачно: рецепт легендарної намазки Білочка

13:49

Гороскоп Таро на завтра 19 вересня: Левам - вірити в себе, Терезам - іти вперед

13:35

Накип з чайника зникне без сліду: потрібно всього 15 хвилин і одна проста дія

13:33

Закохана в Кличка: Ольга Цибульська поділилася зізнанням

13:24

Нова ера Тіни: співачка Кароль елегантно повідомила про зміни

13:13

"Ніколи не кажи ніколи": Машлятіна про повернення команди "Тріо різні" до "Ліги Сміху"

13:12

Від Бублика до Кукурудзи: стали відомі ТОП-13 найсмішніших прізвищ українців

13:10

Жирні плями легко зітруться: чим посипають кухонну плиту досвідчені господиніВідео

Реклама
12:55

"Кішечка для Путіна": спливли факти про неповнолітню фаворитку диктатора РФ

12:45

"Вимушений констатувати": військовий повідомив про зміну ситуації біля Куп'янська

12:44

Усі дані громадян тепер будуть в одному місці: в Україні створено єдиний реєстр

12:22

Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

12:03

Україна з країнами НАТО може створити окремий блок для захисту неба - експерт

11:56

Величезний стовп диму та пожежа: українські дрони зупинили роботу НПЗ в РосіїФото

11:43

У захваті від краси: Трамп зробив зізнання Кейт МіддлтонВідео

11:38

Чому в церкві моляться за світську владу: священник відповівВідео

11:33

Оборона Покровська близька до фіналу, його падіння загрожує двом містам - Sky News

11:10

За коротку дистанцію між авто штрафуватимуть: де запрацює нововведення

11:08

Китайський гороскоп на завтра 19 вересня: Собакам - нещастя, Свиням - сюрприз

10:55

РФ втратить 25% населення, але не припинить війну: ГУР знайшло закриті документи

10:32

Не на підвіконні: як прискорити дозрівання зелених помідорівВідео

10:12

"Ці дії зараз не на користь України": яку серйозну помилку робить ТрампВідео

10:11

Предки могли бути поляками: які прізвища вказують на іноземне коріння

10:09

Трамп загнав Європу в глухий кут, щоб уникнути тиску на Путіна - WSJ

09:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 вересня (оновлюється)

09:29

Прапор України: Меланія Трамп і Королева Камілла показалися в жовто-синіх сукнях

09:08

Росіяни атакували Полтавщину: в Україні затримується низка поїздів, деталі

09:00

Благословила безсилля росіян: що не так з інтерв'ю ПугачовоїПогляд

Реклама
08:56

Карта Deep State онлайн за 18 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:47

"Російське пияцтво": російського актора викинули з вікна

08:39

Пожежі, вимкнення світла та закриті аеропорти: вночі в РФ прогриміли вибухи

08:36

Герасимов обманює Путіна та розповідає про сумнівні "перемоги" - Reuters

07:30

П'яний співробітник ТЦК влаштував три ДТП у Тернополі: його затримали

07:10

Де три відмінності між спортсменками: відповідь треба знайти за 23 секунди

06:39

Атака дронів на Київську область: горять склади та житловий будинок

06:16

"Золотий трикутник" у небі: кому затемнення в Діві 21 вересня принесе везінняВідео

06:10

Путінська Росія повністю не відповідає переліку цінностейПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з дідусем-туристом за 31 секунду

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти