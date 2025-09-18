Курс валют в Україні може різко змінитись: до чого готуватись вже з понеділка

Банкір наголосив, що курс валют залежатиме від економіки та дій Нацбанку.

Курс валют з 22 по 28 вересня / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Яким буде курс валют наступного тижня

Від чого залежатиме курсова ситуація

В Україні існує кілька чинників, від яких залежатиме поточна курсова ситуація на валютному ринку. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

"Можливий зовнішньополітичний тиск та питання завершення гарячої фази війни потенційно вагомий подразник для валютного ринку. Проте, на моє переконання, все ж в останню декаду вересня головними чинниками, від яких залежатиме поточна курсова ситуація, будуть суто економічні", - наголосив він. відео дня

За його словами, наступного тижня, ймовірно, на ринку пануватиме "мінливий спокій": курсові показники змінюватимуться несуттєво, а Нацбанк при потребі зняти потенційну напругу може застосувати механізм валютних інтервенцій.

Що буде з курсом долара

Банкір підкреслив, що наступного тижня коливання курсу долара відбуватимуться в межах 41,2-41,5 грн/дол. При цьому збережеться мінімальна різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку, тобто коридор залишиться на рівні кількох попередніх тижнів.

Що буде з курсом євро

Лєсовий додав, що європейська валюта залежатиме від співвідношення долара до євро на світових ринках.

Він зауважив, що передбачити, що в конкретні дні чи години може вплинути на ці котирування, вкрай важко - від цін на нафту до глобальних воєнних та економічних загроз.

Очікується, що співвідношення збережеться в проміжку 1,15-1,2, що для українського курсу означатиме коливання євро в межах 47,5-49 грн.

Яким буде курс валют до 28 вересня

Банкір також розповів, що буде з курсом валют в період з 22 по 28 вересня. Так:

коридори валютних змін становитимуть 41,2-41,5 грн/дол. та 47,5-49 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,5 грн/дол. та 47,5-49 грн/євро (на готівковому ринку);

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,1-0,15 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

"Наступного тижня орієнтуємося передусім на економіку та дії Нацбанку: курсові показники залишатимуться на звичному рівні, навряд чи виникнуть непоборні обставини, що здатні різко змінити наявний "заспокійливий" тренд", - підсумував Лєсовий.

Чи може подорожчати долар

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин говорив, що курс долара в Україні з часом може досягти позначки 44 грн/дол.

"Незважаючи на спроможність НБУ підтримувати курс долара на рівні 41 грн/дол., в умовах посилення ризиків гривня може поступово втрачати позиції та рухатися до позначки 44 грн/дол. Однак наскільки швидко та наскільки сильно вона ослабне - залежатиме від дій самого регулятора", - сказав він.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України підвищив офіційний курс євро та долара на 18 вересня 2025 року. Так, офіційний курс долара США встановлено на рівні 41,19 грн/дол, а євро - 48,77 грн/євро.

Також повідомлялось, що євро досяг найвищих показників проти долара за останні чотири роки. Однією з ключових причин ослаблення американської валюти стало зростання попиту на хеджування інвестицій.

Водночас, раніше в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital зазначалось, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

