Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Путіна закінчуються ресурси: відомо, що може зламати військову машину РФ

Марія Николишин
18 вересня 2025, 15:27
21
Експерт наголосив, що зараз Росія змушена закуповувати велику кількість товарів у Китаї.
У Путіна закінчуються ресурси: відомо, що може зламати військову машину РФ
Скільки часу РФ ще зможе воювати / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Головне із заяви експерта:

  • Важко зрозуміти, скільки росіян підтримують війну проти України
  • Без Китаю Росія не зможе відновлювати свою військову машину
  • Ймовірно, ще два роки Путін зможе воювати, а потім економіка вже не дозволить

Країна-агресор Росія не змогла зробити війну проти України "народною", як планувала влада. Суспільство намагається відсторонитися від неї. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Він зауважив, що за соціологією багато хто нібито підтримує війну, але вірити російським опитуванням дуже складно.

відео дня

"Ще в 2022 році були випадки, коли людей фактично карали за участь у соціологічних опитуваннях і "неправильні" відповіді. Очевидно, що відповідали переважно ті, хто був готовий дати "правильні" відповіді. За деякими оцінками, до 90% інтерв'ю були спотворені - це вже не соціологія. Тому ми навіть не можемо точно виміряти реальні настрої в російському суспільстві. З одного боку, є відсторонення, з іншого - досить агресивна частина "ура-патріотів", які вимагають продовження війни "до переможного кінця"", - наголосив експерт.

Чи є в Росії ресурси для ведення війни

Леонов додав, що головне питання - наскільки у Росії залишиться можливостей і ресурсів вести війну.

"Росія - це не Радянський Союз. Зараз вона змушена закуповувати велику кількість товарів подвійного призначення у Китаї, і 90% мікроелектроніки надходить саме звідти. Якщо перекрити це джерело, Росія просто не зможе відновлювати свою військову машину", - вважає він.

За його словами, є багато факторів, які впливатимуть на здатність Кремля продовжувати війну.

"На мою думку, заява Кайї Каллас про те, що війна може тривати ще два роки, відображає європейські оцінки потенціалу Росії - перш за все економічного. Швидше за все, вважають, що ще два роки Путін зможе воювати, а потім економіка вже не дозволить, і війну доведеться як мінімум заморожувати", - підсумував Леонов.

Дивіться інтерв’ю, де Олександр Леонов розповів про нову холодну війну та тиск на Путіна:

Хто може ухвалити рішення про завершення війни

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявляв, що рішення про закінчення війни буде ухвалюватися не в Кремлі, а в Пекіні.

За його словами, з Кремлем нема про що говорити – слід говорити з Пекіном і Вашингтоном.

"Тільки там, на зустрічі Вашингтону і Пекіну, будуть ухвалюватися рішення щодо подальшої долі українсько-російської війни. Без китайської підтримки Росія війну вести не зможе", - вважає він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має два стратегічні плани – завершення війни та пошук додаткового фінансування для подолання викликів, спричинених війною.

Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій профільного комітету Верховної Ради Федір Веніславський сказав, що війна Росії проти України може закінчитись вже до кінця поточного 2025 року. Є реальні шанси, що бойові дії припиняться в межах 107 днів.

Крім того, президент Володимир Зеленський говорив, що єдиний спосіб припинити бойові дії в Україні - це представити для початку чіткі гарантії безпеки. Зокрема, з боку США.

Читайте також:

Про персону: Олександр Леонов

Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".

Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".

Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін новини України війна Росії та України Олександр Леонов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ здійснюють контрнаступальну операцію: Зеленський повідомив про перші результати

ЗСУ здійснюють контрнаступальну операцію: Зеленський повідомив про перші результати

15:45Фронт
Росія впевнено біжить на граблі СРСР: у росіян заберуть вклади, а рубль обвалиться до 120 – Новак

Росія впевнено біжить на граблі СРСР: у росіян заберуть вклади, а рубль обвалиться до 120 – Новак

15:30Інтерв'ю
В Україні стався витік особистих даних українців: яка інформація під загрозою

В Україні стався витік особистих даних українців: яка інформація під загрозою

15:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні офіційно розширили вікові межі мобілізації - що змінилось

В Україні офіційно розширили вікові межі мобілізації - що змінилось

Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

Згрібати опале листя не потрібно — експерти розкрили кращий і простіший метод

Згрібати опале листя не потрібно — експерти розкрили кращий і простіший метод

РФ виводить війська з двох напрямків - розкрито цілі Кремля і план "Б" для України

РФ виводить війська з двох напрямків - розкрито цілі Кремля і план "Б" для України

"Золотий трикутник" у небі: кому затемнення в Діві 21 вересня принесе везіння

"Золотий трикутник" у небі: кому затемнення в Діві 21 вересня принесе везіння

Останні новини

15:38

Чому будинки у Греції фарбують у білий та синій кольори - таємницю країни розкрито

15:30

Росія впевнено біжить на граблі СРСР: у росіян заберуть вклади, а рубль обвалиться до 120 – НовакВідео

15:27

У Путіна закінчуються ресурси: відомо, що може зламати військову машину РФВідео

15:22

В Україні стався витік особистих даних українців: яка інформація під загрозою

15:17

Де число 69: тільки найуважніші знайдуть його за 7 секунд

Нова холодна війна та тиск на Путіна: Леонов - про обмеження ЄС для росіянНова холодна війна та тиск на Путіна: Леонов - про обмеження ЄС для росіян
15:13

На щиті: в Україну повернули тіла 1000 загиблих героїв-військових

15:00

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком новини компанії

14:53

Палити стане не по кишені: в Україні рекордно подорожчають одразу кілька товарів

14:39

Україна та Польща підписали важливий документ: що буде створено

Реклама
14:33

Курс валют в Україні може різко змінитись: до чого готуватись вже з понеділка

14:12

Гороскоп на завтра 19 вересня: Дівам - велика можливість, Рибам - сюрприз

13:58

У Києві рибалка витягнув із Дніпра сома-гіганта вагою 10 кг: фото трофею

13:55

Бюджетно, але дуже смачно: рецепт легендарної намазки Білочка

13:49

Гороскоп Таро на завтра 19 вересня: Левам - вірити в себе, Терезам - іти вперед

13:35

Накип з чайника зникне без сліду: потрібно всього 15 хвилин і одна проста дія

13:33

Закохана в Кличка: Ольга Цибульська поділилася зізнанням

13:24

Нова ера Тіни: співачка Кароль елегантно повідомила про зміни

13:13

"Ніколи не кажи ніколи": Машлятіна про повернення команди "Тріо різні" до "Ліги Сміху"

13:12

Від Бублика до Кукурудзи: стали відомі ТОП-13 найсмішніших прізвищ українців

13:10

Жирні плями легко зітруться: чим посипають кухонну плиту досвідчені господиніВідео

Реклама
12:55

"Кішечка для Путіна": спливли факти про неповнолітню фаворитку диктатора РФ

12:45

"Вимушений констатувати": військовий повідомив про зміну ситуації біля Куп'янська

12:44

Усі дані громадян тепер будуть в одному місці: в Україні створено єдиний реєстр

12:22

Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

12:03

Україна з країнами НАТО може створити окремий блок для захисту неба - експерт

11:56

Величезний стовп диму та пожежа: українські дрони зупинили роботу НПЗ в РосіїФото

11:43

У захваті від краси: Трамп зробив зізнання Кейт МіддлтонВідео

11:38

Чому в церкві моляться за світську владу: священник відповівВідео

11:33

Оборона Покровська близька до фіналу, його падіння загрожує двом містам - Sky News

11:10

За коротку дистанцію між авто штрафуватимуть: де запрацює нововведення

11:08

Китайський гороскоп на завтра 19 вересня: Собакам - нещастя, Свиням - сюрприз

10:55

РФ втратить 25% населення, але не припинить війну: ГУР знайшло закриті документи

10:32

Не на підвіконні: як прискорити дозрівання зелених помідорівВідео

10:12

"Ці дії зараз не на користь України": яку серйозну помилку робить ТрампВідео

10:11

Предки могли бути поляками: які прізвища вказують на іноземне коріння

10:09

Трамп загнав Європу в глухий кут, щоб уникнути тиску на Путіна - WSJ

09:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 вересня (оновлюється)

09:29

Прапор України: Меланія Трамп і Королева Камілла показалися в жовто-синіх сукнях

09:08

Росіяни атакували Полтавщину: в Україні затримується низка поїздів, деталі

09:00

Благословила безсилля росіян: що не так з інтерв'ю ПугачовоїПогляд

Реклама
08:56

Карта Deep State онлайн за 18 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:47

"Російське пияцтво": російського актора викинули з вікна

08:39

Пожежі, вимкнення світла та закриті аеропорти: вночі в РФ прогриміли вибухи

08:36

Герасимов обманює Путіна та розповідає про сумнівні "перемоги" - Reuters

07:30

П'яний співробітник ТЦК влаштував три ДТП у Тернополі: його затримали

07:10

Де три відмінності між спортсменками: відповідь треба знайти за 23 секунди

06:39

Атака дронів на Київську область: горять склади та житловий будинок

06:16

"Золотий трикутник" у небі: кому затемнення в Діві 21 вересня принесе везінняВідео

06:10

Путінська Росія повністю не відповідає переліку цінностейПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з дідусем-туристом за 31 секунду

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти