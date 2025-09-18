У Путіна закінчуються ресурси: відомо, що може зламати військову машину РФ

Головне із заяви експерта:
- Важко зрозуміти, скільки росіян підтримують війну проти України
- Без Китаю Росія не зможе відновлювати свою військову машину
- Ймовірно, ще два роки Путін зможе воювати, а потім економіка вже не дозволить
Країна-агресор Росія не змогла зробити війну проти України "народною", як планувала влада. Суспільство намагається відсторонитися від неї. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.
Він зауважив, що за соціологією багато хто нібито підтримує війну, але вірити російським опитуванням дуже складно.
"Ще в 2022 році були випадки, коли людей фактично карали за участь у соціологічних опитуваннях і "неправильні" відповіді. Очевидно, що відповідали переважно ті, хто був готовий дати "правильні" відповіді. За деякими оцінками, до 90% інтерв'ю були спотворені - це вже не соціологія. Тому ми навіть не можемо точно виміряти реальні настрої в російському суспільстві. З одного боку, є відсторонення, з іншого - досить агресивна частина "ура-патріотів", які вимагають продовження війни "до переможного кінця"", - наголосив експерт.
Чи є в Росії ресурси для ведення війни
Леонов додав, що головне питання - наскільки у Росії залишиться можливостей і ресурсів вести війну.
"Росія - це не Радянський Союз. Зараз вона змушена закуповувати велику кількість товарів подвійного призначення у Китаї, і 90% мікроелектроніки надходить саме звідти. Якщо перекрити це джерело, Росія просто не зможе відновлювати свою військову машину", - вважає він.
За його словами, є багато факторів, які впливатимуть на здатність Кремля продовжувати війну.
"На мою думку, заява Кайї Каллас про те, що війна може тривати ще два роки, відображає європейські оцінки потенціалу Росії - перш за все економічного. Швидше за все, вважають, що ще два роки Путін зможе воювати, а потім економіка вже не дозволить, і війну доведеться як мінімум заморожувати", - підсумував Леонов.
Дивіться інтерв’ю, де Олександр Леонов розповів про нову холодну війну та тиск на Путіна:
Хто може ухвалити рішення про завершення війни
Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявляв, що рішення про закінчення війни буде ухвалюватися не в Кремлі, а в Пекіні.
За його словами, з Кремлем нема про що говорити – слід говорити з Пекіном і Вашингтоном.
"Тільки там, на зустрічі Вашингтону і Пекіну, будуть ухвалюватися рішення щодо подальшої долі українсько-російської війни. Без китайської підтримки Росія війну вести не зможе", - вважає він.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має два стратегічні плани – завершення війни та пошук додаткового фінансування для подолання викликів, спричинених війною.
Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій профільного комітету Верховної Ради Федір Веніславський сказав, що війна Росії проти України може закінчитись вже до кінця поточного 2025 року. Є реальні шанси, що бойові дії припиняться в межах 107 днів.
Крім того, президент Володимир Зеленський говорив, що єдиний спосіб припинити бойові дії в Україні - це представити для початку чіткі гарантії безпеки. Зокрема, з боку США.
Про персону: Олександр Леонов
Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".
Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".
Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".
Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.
