У Путіна закінчуються ресурси: відомо, що може зламати військову машину РФ

Експерт наголосив, що зараз Росія змушена закуповувати велику кількість товарів у Китаї.

https://glavred.net/war/u-putina-zakanchivayutsya-resursy-izvestno-chto-mozhet-slomat-voennuyu-mashinu-rf-10699211.html Посилання скопійоване

Скільки часу РФ ще зможе воювати / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Головне із заяви експерта:

Важко зрозуміти, скільки росіян підтримують війну проти України

Без Китаю Росія не зможе відновлювати свою військову машину

Ймовірно, ще два роки Путін зможе воювати, а потім економіка вже не дозволить

Країна-агресор Росія не змогла зробити війну проти України "народною", як планувала влада. Суспільство намагається відсторонитися від неї. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Він зауважив, що за соціологією багато хто нібито підтримує війну, але вірити російським опитуванням дуже складно.

відео дня

"Ще в 2022 році були випадки, коли людей фактично карали за участь у соціологічних опитуваннях і "неправильні" відповіді. Очевидно, що відповідали переважно ті, хто був готовий дати "правильні" відповіді. За деякими оцінками, до 90% інтерв'ю були спотворені - це вже не соціологія. Тому ми навіть не можемо точно виміряти реальні настрої в російському суспільстві. З одного боку, є відсторонення, з іншого - досить агресивна частина "ура-патріотів", які вимагають продовження війни "до переможного кінця"", - наголосив експерт.

Чи є в Росії ресурси для ведення війни

Леонов додав, що головне питання - наскільки у Росії залишиться можливостей і ресурсів вести війну.

"Росія - це не Радянський Союз. Зараз вона змушена закуповувати велику кількість товарів подвійного призначення у Китаї, і 90% мікроелектроніки надходить саме звідти. Якщо перекрити це джерело, Росія просто не зможе відновлювати свою військову машину", - вважає він.

За його словами, є багато факторів, які впливатимуть на здатність Кремля продовжувати війну.

"На мою думку, заява Кайї Каллас про те, що війна може тривати ще два роки, відображає європейські оцінки потенціалу Росії - перш за все економічного. Швидше за все, вважають, що ще два роки Путін зможе воювати, а потім економіка вже не дозволить, і війну доведеться як мінімум заморожувати", - підсумував Леонов.

Дивіться інтерв’ю, де Олександр Леонов розповів про нову холодну війну та тиск на Путіна:

Хто може ухвалити рішення про завершення війни

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявляв, що рішення про закінчення війни буде ухвалюватися не в Кремлі, а в Пекіні.

За його словами, з Кремлем нема про що говорити – слід говорити з Пекіном і Вашингтоном.

"Тільки там, на зустрічі Вашингтону і Пекіну, будуть ухвалюватися рішення щодо подальшої долі українсько-російської війни. Без китайської підтримки Росія війну вести не зможе", - вважає він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має два стратегічні плани – завершення війни та пошук додаткового фінансування для подолання викликів, спричинених війною.

Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій профільного комітету Верховної Ради Федір Веніславський сказав, що війна Росії проти України може закінчитись вже до кінця поточного 2025 року. Є реальні шанси, що бойові дії припиняться в межах 107 днів.

Крім того, президент Володимир Зеленський говорив, що єдиний спосіб припинити бойові дії в Україні - це представити для початку чіткі гарантії безпеки. Зокрема, з боку США.

Читайте також:

Про персону: Олександр Леонов Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".



Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".



Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".



Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред