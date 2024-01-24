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"Зруйнує плани": експерт розкрив, чому Захід зволікає із військовою допомогою Києву

Юлія Закрепа
24 січня 2024, 05:10
Гетьман додав, що в ООН й досі точаться дискусії з приводу того, чи варто Україні стріляти по військових об’єктах на території РФ.
'Зруйнує плани': експерт розкрив, чому Захід зволікає із військовою допомогою Києву
За кого воюватиме Захід / колаж: Главред, фото: НАТО

В інтерв'ю Главреду ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, що Захід наблизився до ситуації, коли постає питання: або вони допомагають Україні, або самі воюють із Росією. Він також пояснив, що не зрозуміло, чому вони зволікають із військовою допомогою Києву за таких обставин.

Гетьман вважає, що вони не хочуть бачити реальність, бо це зруйнує плани багатьох можновладців, які підтримують контакти з Росією, сидять на фінансових потоках і дуже не хочуть, щоб ламався їхній досить непоганий спосіб життя. Він додав, що проблемою є існування багатьох неефективних міждержавних організацій, таких як ООН.

"В усіх цих інституціях люди отримують дуже непогану заробітну плату і мали б виконувати функції, спрямовані на забезпечення миру в Європі та світі. Якщо їм це не вдається, постає питання про те, чим вони займаються. Може, нехай ідуть по домівках і займаються своїми справами, а ми створимо інші міжнародні організації, які будуть здатні стримати агресора від наступу і забезпечити мир? Ані Червоний Хрест, ані ОБСЄ, ані ООН не впоралися. Ці майданчики досі мають певний вплив, і ми продовжуємо там виступати, але що вони змогли зробити, аби запобігти атакам Росії на Україну? Нічого. Як не змогли вони запобігти і іншим терористичним атакам в інших куточках світу. Вони не хочуть погодитися зі своєю неспроможністю та потребою змінюватися, вони бояться і думають, що все минеться саме по собі", - наголосив експерт.

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Гетьман додав, що там й досі точаться дискусії з приводу того, чи варто Україні стріляти по військових об’єктах на території РФ.

"Коли діти, що бачили цю війну, підростуть і вивчатимуть історію, вони дивуватимуться: як можна було кілька років вагатися, чи можна атакувати військовий об’єкт ворога на його території. Це те саме, якби Ізраїлю сказали не атакувати ХАМАС, мовляв, коли по ньому б’ють, нехай відбивається, але сам не стріляє по території ворога. Притомні люди покрутили би пальцем біля скроні, почувши таке. Щодо України використовується сама така риторика: тут відбивайтеся, але по об’єктах ворога не бийте, бо це ескалація. Повна маячня", - пояснив він.

Невдовзі голоси тих, хто закликає не бити по території Росії, ставатимуть дедалі тихішими, а згодом їх взагалі не слухатимуть.

"Та поки що вони мають вплив, і тому зберігається дивна ситуація: українці тримають щит, воюють за всю Європу, оберігають її від російської навали, та при цьому жодних італійських, американських, британських, німецьких або французьких військ тут немає. Ба більше, європейці вагаються, чи надавати військову техніку. Ця дивна позиція може призвести до того, що ми не зможемо зупинити росіян, і вони підуть далі. Невже в Європі цього не розуміють? Думаю, розуміють, але не хочуть у це вірити. Дай Боже, щоб вони це усвідомили якомога швидше", - зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, що майор запасу ЗСУ заявив, що війна з НАТО вже йде, Захід не готовий до таких ударів РФ, як по Україні. У Захода, найімовірніше, є альтернативний план щодо захисту від вторгнення Росії, додав він.

ЗМІ розкрили грандіозний сценарій боїв, як почнеться війна РФ з НАТО. Військові не виключають боїв у космосі - коли сторони використовують супутники для нападу на противника або створення перешкод.

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війна в Україні НАТО вторгнення Росії Олексій Гетьман
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