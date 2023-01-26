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Канада готується відправити Україні танки Leopard - ЗМІ

26 січня 2023, 08:24
Канада сподівається надати Україні не менше 10 танків Leopard 2 або навіть більше, кажуть інсайдери.
Танк Leopard, Прапор Канади
Канада може відправити Україні танки Leopard 2 / Фото Вікіпедія, pixabay.com

Збройні сили Канади розглядають можливість відправити Україні танки Leopard. Про це пише канадське видання Ottawa Citizen з посиланням на джерела в Міністерстві оборони і промисловості.

Збройні сили Канади мають на озброєнні 112 танків Leopard 2. Деякі з них призначені для тренувань, а інші є броньованими ремонтно-евакуаційними машинами.

Військові інсайдери розповіли, що Канада сподівається надати Україні не менше 10 танків Leopard 2 або навіть більше.

Зазначається, що Королівські військово-повітряні сили Канади можуть, в разі необхідності, використовувати свої транспортні літаки С-17 для перевезення танків до Польщі, а звідти їх зможуть доставити в Україну.

Як пише видання, прем'єр-міністр Джастін Трюдо в середу, 25 січня, не зміг підтвердити передачу танків Україні, проте припустив, що це може статися найближчим часом.

"Як ви добре знаєте, Канада завжди намагається зробити все можливе, щоб допомогти Україні. Ми сподіваємося, що в найближчі кілька днів у нас буде чим поділитися", – сказав він журналістам.

Танки Leopard 2 для України

25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц під час засідання німецького уряду заявив, що ФРН направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Берлін дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що Шольц після декількох місяців коливань прийняв ухвалив про передачу танків Leopard Україні. Зазначалося, що Німеччина відправить Києву щонайменше одну роту танків Leopard 2A6. (Танкова рота зазвичай складається з 10 танків, але згідно зі стандартами НАТО вона включає в себе 14 танків).

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що бойові танки, які нададуть Україні країни Заходу, допоможуть ЗСУ вести механізовані бойові дії, що дасть можливість завдати поразки окупантам і звільнити українську територію. За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Україні необхідно 300 основних бойових танків, щоб здійснити контрнаступ.

Як пише Spiegel, Україна отримає 80 танків Leopard від європейських країн. При цьому німецькі танки надійдуть на озброєння Збройних сил України до кінця березня.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість

Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1.

На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати.

Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу.

Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм.

Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

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