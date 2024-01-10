NASAMS обіцяли ще рік тому: Канада досі не передала Україні ЗРК - ЗМІ

В офісі Джастіна Трюдо нічого не сказали про передачу Україні NASAMS. Не змогли підтвердити наміри Канади передати більше ЗРК і в МО Канади.

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Оттава оголосила про плани передати Києву ЗРК NASAMS 10 січня 2023 року / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, president.gov.ua

Канада досі не передала Україні ЗРК NASAMS, яку пообіцяла близько року тому. Навіть приблизні терміни можливої поставки зенітно-ракетного комплексу невідомі.

Як повідомляє CTV News, Оттава оголосила про плани передати Києву систему протиракетної оборони класу "земля-повітря" вартістю 406 мільйонів доларів 10 січня 2023 року.

"Майже рік потому одна з двох компаній, що брали участь у створенні системи NASAMS, заявляє, що у неї немає контракту на канадське пожертвування", - йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, NASAMS виробляють дві компанії: американська Raytheon і норвезька Kongsberg.

План полягає в тому, щоб Канада сплатила уряду Сполучених Штатів повну вартість, а США уклали угоду про продаж військової продукції за кордон безпосередньо з Україною.

Така домовленість дозволяє Канаді уникнути звернення до уряду США за подальшим дозволом на відправку системи в Україну, що необхідний кожен раз, коли американські військові технології продаються за межами країни.

У березні минулого року канадський уряд оплатив обіцяну систему. Однак вона досі не була передана. Також незрозуміло, коли може бути здійснена така передача. Представник Міністерства оборони Канади повідомив, що канадське оборонне відомство зараз працює з американськими колегами щодо визначення термінів.

Відповіді на питання про додаткові ЗРК для України від канадських посадових осіб журналісти отримати не змогли. В офісі Трюдо нічого не сказали про передачу Україні NASAMS. Не змогли підтвердити наміри Канади передати більше ЗРК і в МО Канади.

У канадському оборонному відомстві підкреслили, що уряд США підписав контракт з американським виробником зброї Raytheon на поставку системи NASAMS. Представники іншого виробника, норвезької Kongsberg, днями заявили, що у них досі немає канадського контракту.

"Відомство, що займається закупівлями, все ще розглядає питання про закупівлю системи від Канади", – йдеться у повідомленні компанії.

Водночас представник Kongsberg не зміг відповісти на запитання, скільки часу знадобиться на виробництво системи після отримання дозволу.

Міністерство оборони США підписало з Raytheon контракт на 1,2 мільярда доларів США на системи NASAMS, призначені для України, у листопаді 2022 року. Оголошено, що очікувана дата завершення контракту-листопад 2025 року. Однак на запит журналістів про те, чи підпадає обіцяна Канадою система під цей контракт, а також коли вона може бути передана, представник Пентагону не відповів.

Як повідомляв Главред, у листопаді 2023 року видання Defense Express писало про те, що з початку повномасштабного вторгнення уряд Норвегії міг передати Україні до 8 одиниць пускових установок ЗРК NASAMS. У військовий пакет могли також увійти і близько 4 пунктів управління. Однак це орієнтовні дані, вказують аналітики.

Всього ППО України має розгалужену систему з інтегрованими в неї як радянськими засобами, такими як С-300, так і передовими західними ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS та IRIS-T. А до кінця 2024 року Захід обіцяє "прокачати" українське небо п'ятьма Patriot.

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