ЗСУ здійснюють контрнаступальну операцію: Зеленський розкрив перші деталі

Президент наголосив, що росіянам вдалося завдати відчутних втрат.

https://glavred.net/front/vsu-osushchestvlyayut-kontrnastupatelnuyu-operaciyu-zelenskiy-soobshchil-o-pervyh-rezultatah-10699217.html Посилання скопійоване

Що відомо про нову операцію Сил оборони / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот

Що сказав Зеленський:

Контрнаступальна операція на Покровському напрямку триває

Сили оборони завдають РФ відчутних втрат

Україна відновила контроль над 7 населеними пунктами

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові проводять одну з контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку, в районі Покровська та Добропілля.

Як повідомив очільник держави у відеозверненні, спочатку армія РФ намагалася прорватися у Сумській області, але згодом переключила свою увагу на Донеччину. Але успіхи там досягають наразі українські воїни.

відео дня

"Фактично, наші сили позбавляють окупанта можливості здійснити на цьому напрямку наступальну повноцінну операцію, яку вони планували довго і на яку розраховували", - зазначив президент.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Що відомо про деталі операції

Зеленський розповів, що операція триває так, як має. Україна вже має важливий успіх. Зокрема головнокомандувач Олександр Сирський сьогодні доповів про результати.

Стало відомо, що з початку операції українські військові звільнили вже 160 квадратних кілометрів, 170 квадратних кілометрів очищені від окупанта. При цьому вдалося суттєво поповнити обмінний фонд - вже є майже сотня російських полонених і будуть ще.

Зеленський зауважив, що сім населених пунктів вдалося звільнити на визначеному напрямку, ще дев'ять очистили від російської присутності.

"Будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці. Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями, вже більш ніж дві з половиною тисячі. З них більш ніж тисячу триста росіян вбито", - додав президент.

Чому ворог зазнав невдачі в районі Добропілля - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта, льотчика-інструктора та полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, операція росіян на Добропільському напрямку з самого початку була непродумана, а ось українські військові скористалися вікном можливостей для просування та знищення ворожих сил.

Ситуація в районі Покровська і Добропілля - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що військові знаходять ефективні шляхи знешкодження підрозділів російської морської піхоти, яку вороже командування перекинуло для продовження наступальних дій у районі Добропілля.

Раніше військовий оглядач Коваленко заявив, що українські військові звільнили населений пункт Панківка і після цього почали вести бої за населені пункти Маяк та Новоторецьке. Це, за його словами, може призвести до перерізання вузької лінії просування окупаційних військ країни-агресорки Росії в напрямку Добропілля.

Напередодні стало відомо, що російські окупанти на фронті застосовують тактику малих груп і не використовують колони бронетехніки. За останній час вони повернулися до попередніх маневрів лише під Добропіллям на Донеччині, внаслідок чого ЗСУ завдали по них жорстких ударів.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред