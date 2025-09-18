Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ЗСУ здійснюють контрнаступальну операцію: Зеленський розкрив перші деталі

Анна Косик
18 вересня 2025, 15:45оновлено 18 вересня, 16:36
497
Президент наголосив, що росіянам вдалося завдати відчутних втрат.
Зеленский, ВСУ
Що відомо про нову операцію Сил оборони / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот

Що сказав Зеленський:

  • Контрнаступальна операція на Покровському напрямку триває
  • Сили оборони завдають РФ відчутних втрат
  • Україна відновила контроль над 7 населеними пунктами

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові проводять одну з контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку, в районі Покровська та Добропілля.

Як повідомив очільник держави у відеозверненні, спочатку армія РФ намагалася прорватися у Сумській області, але згодом переключила свою увагу на Донеччину. Але успіхи там досягають наразі українські воїни.

відео дня

"Фактично, наші сили позбавляють окупанта можливості здійснити на цьому напрямку наступальну повноцінну операцію, яку вони планували довго і на яку розраховували", - зазначив президент.

ЗСУ здійснюють контрнаступальну операцію: Зеленський розкрив перші деталі
Добропілля / Інфографіка: Главред

Що відомо про деталі операції

Зеленський розповів, що операція триває так, як має. Україна вже має важливий успіх. Зокрема головнокомандувач Олександр Сирський сьогодні доповів про результати.

Стало відомо, що з початку операції українські військові звільнили вже 160 квадратних кілометрів, 170 квадратних кілометрів очищені від окупанта. При цьому вдалося суттєво поповнити обмінний фонд - вже є майже сотня російських полонених і будуть ще.

Зеленський зауважив, що сім населених пунктів вдалося звільнити на визначеному напрямку, ще дев'ять очистили від російської присутності.

"Будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці. Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями, вже більш ніж дві з половиною тисячі. З них більш ніж тисячу триста росіян вбито", - додав президент.

Чому ворог зазнав невдачі в районі Добропілля - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта, льотчика-інструктора та полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, операція росіян на Добропільському напрямку з самого початку була непродумана, а ось українські військові скористалися вікном можливостей для просування та знищення ворожих сил.

Ситуація в районі Покровська і Добропілля - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що військові знаходять ефективні шляхи знешкодження підрозділів російської морської піхоти, яку вороже командування перекинуло для продовження наступальних дій у районі Добропілля.

Раніше військовий оглядач Коваленко заявив, що українські військові звільнили населений пункт Панківка і після цього почали вести бої за населені пункти Маяк та Новоторецьке. Це, за його словами, може призвести до перерізання вузької лінії просування окупаційних військ країни-агресорки Росії в напрямку Добропілля.

Напередодні стало відомо, що російські окупанти на фронті застосовують тактику малих груп і не використовують колони бронетехніки. За останній час вони повернулися до попередніх маневрів лише під Добропіллям на Донеччині, внаслідок чого ЗСУ завдали по них жорстких ударів.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Володимир Зеленський Добропілля Покровськ новини України контрнаступ ЗСУ Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Фактично знищили населений пункт": армія РФ проривається до обласного центру

"Фактично знищили населений пункт": армія РФ проривається до обласного центру

16:48Фронт
Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: п'ятеро загиблих

Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: п'ятеро загиблих

16:40Фронт
"Це елемент нової "холодної війни" проти РФ": який новий тиск загрожує Росії

"Це елемент нової "холодної війни" проти РФ": який новий тиск загрожує Росії

16:23Світ
Реклама

Популярне

Більше
Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

Згрібати опале листя не потрібно — експерти розкрили кращий і простіший метод

Згрібати опале листя не потрібно — експерти розкрили кращий і простіший метод

"Золотий трикутник" у небі: кому затемнення в Діві 21 вересня принесе везіння

"Золотий трикутник" у небі: кому затемнення в Діві 21 вересня принесе везіння

РФ виводить війська з двох напрямків - розкрито цілі Кремля і план "Б" для України

РФ виводить війська з двох напрямків - розкрито цілі Кремля і план "Б" для України

Карта Deep State онлайн за 18 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

17:34

Диверсія в глибокому тилу: штаб 35-ї армії РФ вигорів разом з офіцерським складом

17:27

Може бути ще дорожче: українців повідомили про підвищення цін на базовий продукт

17:03

Найшвидший птах в світі живе в Україні - хто він і де його можна побачити

16:54

Чому ЄС відклав введення санкцій проти Росії - розкрито несподівану причинуВідео

16:48

"Фактично знищили населений пункт": армія РФ проривається до обласного центру

Нова холодна війна та тиск на Путіна: Леонов - про обмеження ЄС для росіянНова холодна війна та тиск на Путіна: Леонов - про обмеження ЄС для росіян
16:40

Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: п'ятеро загиблих

16:25

"Не зобов'язує бути щасливою": Олена Кравець розповіла про свій стан

16:23

"Це елемент нової "холодної війни" проти РФ": який новий тиск загрожує Росії

16:08

Чому 19 вересня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

Реклама
16:07

"Ситуація критична": розкрито деталі про бої в Куп'янську та план росіян

15:45

ЗСУ здійснюють контрнаступальну операцію: Зеленський розкрив перші деталі

15:38

Чому будинки у Греції фарбують у білий та синій кольори - таємницю країни розкритоВідео

15:30

Росія впевнено біжить на граблі СРСР: у росіян заберуть вклади, а рубль обвалиться до 120 – НовакВідео

15:27

У Путіна закінчуються ресурси: відомо, що може зламати військову машину РФВідео

15:22

В Україні стався витік особистих даних українців: яка інформація під загрозою

15:17

Де число 69: тільки найуважніші знайдуть його за 7 секунд

15:13

На щиті: в Україну повернули тіла 1000 загиблих героїв-військових

15:00

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком новини компанії

14:53

Палити стане не по кишені: в Україні рекордно подорожчають одразу кілька товарів

14:39

Україна та Польща підписали важливий документ: що буде створено

Реклама
14:33

Курс валют в Україні може різко змінитись: до чого готуватись вже з понеділка

14:12

Гороскоп на завтра 19 вересня: Дівам - велика можливість, Рибам - сюрприз

13:58

У Києві рибалка витягнув із Дніпра сома-гіганта вагою 10 кг: фото трофея

13:55

Бюджетно, але дуже смачно: рецепт легендарної намазки Білочка

13:49

Гороскоп Таро на завтра 19 вересня: Левам - вірити в себе, Терезам - іти вперед

13:35

Накип з чайника зникне без сліду: потрібно всього 15 хвилин і одна проста дія

13:33

Закохана в Кличка: Ольга Цибульська поділилася зізнанням

13:24

Нова ера Тіни: співачка Кароль елегантно повідомила про зміни

13:13

"Ніколи не кажи ніколи": Машлятіна про повернення команди "Тріо різні" до "Ліги Сміху"

13:12

Від Бублика до Кукурудзи: стали відомі ТОП-13 найсмішніших прізвищ українців

13:10

Жирні плями легко зітруться: чим посипають кухонну плиту досвідчені господиніВідео

12:55

"Кішечка для Путіна": спливли факти про неповнолітню фаворитку диктатора РФ

12:45

"Вимушений констатувати": військовий повідомив про зміну ситуації біля Куп'янська

12:44

Усі дані громадян тепер будуть в одному місці: в Україні створено єдиний реєстр

12:22

Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

12:03

Україна з країнами НАТО може створити окремий блок для захисту неба - експерт

11:56

Величезний стовп диму та пожежа: українські дрони зупинили роботу НПЗ в РосіїФото

11:43

У захваті від краси: Трамп зробив зізнання Кейт МіддлтонВідео

11:38

Чому в церкві моляться за світську владу: священник відповівВідео

11:33

Оборона Покровська близька до фіналу, його падіння загрожує двом містам - Sky News

Реклама
11:10

За коротку дистанцію між авто штрафуватимуть: де запрацює нововведення

11:08

Китайський гороскоп на завтра 19 вересня: Собакам - нещастя, Свиням - сюрприз

10:55

РФ втратить 25% населення, але не припинить війну: ГУР знайшло закриті документи

10:32

Не на підвіконні: як прискорити дозрівання зелених помідорівВідео

10:12

"Ці дії зараз не на користь України": яку серйозну помилку робить ТрампВідео

10:11

Предки могли бути поляками: які прізвища вказують на іноземне коріння

10:09

Трамп загнав Європу в глухий кут, щоб уникнути тиску на Путіна - WSJ

09:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 вересня (оновлюється)

09:29

Прапор України: Меланія Трамп і Королева Камілла показалися в жовто-синіх сукнях

09:08

Росіяни атакували Полтавщину: в Україні затримується низка поїздів, деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти