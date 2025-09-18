В Україні стався витік особистих даних українців: яка інформація під загрозою

В Україні стався витік особистих даних громадян, з реєстру довіреностей та спадкового реєстру, Нотаріальна палата звернулась із закликом до влади.

Під час тестування системи е-нотаріату стався масштабний витік особистих даних громадян України. Нотаріальна палата України закликала керівництво держави вжити заходів для захисту нотаріальної таємниці та призупинити тестування цієї системи. Про це йдеться у повідомленні Нотаріальної палати України.

Зазначається, що Нотаріальна палата України звернулася до першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка з проханням захистити нотаріальну таємницю та припинити тестування системи е-нотаріату.

У листі №41/3 від 18 вересня 2025 року зазначається, що під час роботи з навчальною версією е-нотаріату стали доступними реальні дані з Єдиного реєстру довіреностей та Спадкового реєстру, включно з інформацією про заповіти. На думку НПУ, це є грубим порушенням законодавства щодо нотаріальної таємниці та прав громадян.

"НПУ висловлює свою готовність долучитися до опрацювання усіх пропозицій та зауважень задля врегулювання ситуації щодо питань, які пов’язані із навчальною версією тестування е-нотаріату. Сподіваємося на розуміння і подальшу співпрацю щодо створення прогресивної та надійної системи е-нотаріату!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 23 травня світ сколихнула звістка про витік 184 мільйонів записів, але, як згодом з’ясували експерти з кібербезпеки, це була лише незначна частина масштабнішої проблеми. 19 червня зафіксовано найбільший витік особистих даних в історії – у відкритий доступ потрапило понад 16 мільярдів облікових записів із паролями, повідомляв Forbes.

Водночас 6 квітня The New York Times розповіло про ще один резонансний інцидент – публікацію в Twitter і Telegram секретних військових документів США і НАТО щодо посилення української армії перед контрнаступом ЗСУ.

Як з’ясувалося, витік із Пентагону розпочався ще більше року тому, але довгий час залишався непоміченим. Військовослужбовець Нацгвардії ВПС США Джек Тейшейра, якого нині підозрюють у "зливі", почав поширювати секретну інформацію менш ніж за дві доби після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У The New York Times звернули увагу на те, чому влада США так довго не реагувала, адже публікації Тейшейри бачили сотні користувачів.

