Літак Урсули фон дер Ляєн здійснив екстрену посадку через дії Росії - що сталось

Літак із Урсулою фон дер Ляєн через можливе російське втручання, був змушений здійснити посадку в болгарському Пловдиві за паперовими картами.

https://glavred.net/world/samolet-ursuly-fon-der-lyayen-sovershil-ekstrennuyu-posadku-iz-za-rf-chto-proizoshlo-10694414.html Посилання скопійоване

Літак був змушений сісти через російське втручання / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі FT:

Літаки глави Єврокомісії був змушений робити екстрену посадку через дію російського РЕБ

GPS перестав працювати у всій зоні аеропорту

Літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн через збої GPS був змушений приземлитися в аеропорту болгарського Пловдива, орієнтуючись за паперовими картами. Про це повідомляє Financial Times, передає "Європейська правда".

Зазначається, що під час підльоту борт залишився без електронної навігації. За даними трьох обізнаних посадовців, інцидент розглядають як можливу операцію російського втручання.

відео дня

Один із чиновників уточнив, що GPS перестав працювати у всій зоні аеропорту. Після години кружляння пілот ухвалив рішення сісти вручну, використовуючи традиційні карти.

"Це було беззаперечне втручання", – додало одне із джерел.

Болгарська служба управління повітряним рухом у коментарі для Financial Times підтвердила інцидент, зазначивши, що подібні перешкоди порушують точність сигналу GPS і можуть створювати різні проблеми як для літаків, так і для наземних систем.

"З лютого 2022 року спостерігається значне збільшення випадків глушіння (GPS) і, останнім часом, підробки сигналів", – йдеться в заяві.

Урсула фон дер Ляєн прямувала до Пловдива з Варшави, щоб зустрітися з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим та відвідати завод з виробництва боєприпасів.

Після заходів глава Єврокомісії без ускладнень залишила Пловдив тим самим літаком.

Як повідомляє CNN, Єврокомісія отримала від болгарської влади інформацію про підозри, що до інциденту може бути причетна Росія.

"Це ще більше зміцнить нашу непохитну прихильність до посилення наших оборонних можливостей та підтримки України", – додав речник ЄК.

Який може бути сценарій гібридної агресії Росії проти ЄС та НАТО - думка експерта

Як писав Главред, у Балтійських країнах та Польщі вже дислоковані цілі бригади, а вздовж усього східного флангу НАТО присутні підрозділи союзників. Хоча їхніх сил недостатньо, щоб повністю і гарантовано зупинити можливий наступ Росії, їх цілком вистачає для того, щоб утримати Кремль від спроб втягнутися у війну з усім Альянсом. Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На його думку, більш імовірним сценарієм є не прямий наступ через Сувалкський коридор чи з території Білорусі, а варіант гібридної агресії, наприклад, в Естонії. Зокрема, у місті Нарва близько 80% населення становлять вихідці з Росії — здебільшого етнічні росіяни, а не просто російськомовні. Хоча значна їх частина є лояльними громадянами Естонії, Кремль може використати цей фактор як привід, оголосивши їх "русскоязычным населением", яке слід "захищати від естонізації" чи "асиміляції". Як підкреслив Горбач, у російській риториці можливі будь-які маніпуляції.

"Тому гібридні спроби захопити чи проникнути "зеленими чоловічками" без російських шевронів на територію Естонії "з метою захисту", щоб підняти якесь проросійське повстання – це можливо, і це може бути серйозною провокацією і тестуванням, звичайно, НАТО. Уряд Естонії буде апелювати до союзників, а Дональд Трамп може не захотіти розбиратись в ситуації. Як це вже було у випадку з Україною: мовляв, "самі винні, спровокували", — "Навіщо вони змушували росіян вивчати естонську мову?" і подібні наративи. І це означатиме, що п’ята стаття не діє, а НАТО не функціональне", - резюмує він.

/ Інфографіка: Главред

Гібридна війна Росії проти ЄС та НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія навряд чи наважиться зробити НАТО своєю наступною ціллю. Москва може атакувати Альянс лише в тому випадку, якщо Захід безпосередньо вступить у війну проти неї в Україні. Водночас рішення Володимира Путіна щодо можливого нападу на інші країни пострадянського простору, зокрема Молдову, значною мірою залежить від подальших кроків Північноатлантичного альянсу. Про це у своєму матеріалі для The Telegraph зазначила аналітикиня з російської військової стратегії Ребекка Кофлер.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів з Еммануелем Макроном у Тулоні заявив, що Кремль веде системну кампанію проти Німеччини. За його словами, Росія щодня атакує німецьку інфраструктуру та намагається маніпулювати громадською думкою через соціальні мережі.

На цьому тлі загроза для Європейського Союзу з боку Росії є очевидною. Саме тому, як наголосила глава європейської дипломатії Кая Каллас під час виступу в Європарламенті, ЄС повинен і надалі надавати Україні всебічну підтримку.

Інші новини:

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред