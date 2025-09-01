Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Літак Урсули фон дер Ляєн здійснив екстрену посадку через дії Росії - що сталось

Юрій Берендій
1 вересня 2025, 13:31
444
Літак із Урсулою фон дер Ляєн через можливе російське втручання, був змушений здійснити посадку в болгарському Пловдиві за паперовими картами.
Літак Урсули фон дер Ляєн здійснив екстрену посадку через дії Росії - що сталось
Літак був змушений сісти через російське втручання / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі FT:

  • Літаки глави Єврокомісії був змушений робити екстрену посадку через дію російського РЕБ
  • GPS перестав працювати у всій зоні аеропорту

Літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн через збої GPS був змушений приземлитися в аеропорту болгарського Пловдива, орієнтуючись за паперовими картами. Про це повідомляє Financial Times, передає "Європейська правда".

Зазначається, що під час підльоту борт залишився без електронної навігації. За даними трьох обізнаних посадовців, інцидент розглядають як можливу операцію російського втручання.

відео дня

Один із чиновників уточнив, що GPS перестав працювати у всій зоні аеропорту. Після години кружляння пілот ухвалив рішення сісти вручну, використовуючи традиційні карти.

"Це було беззаперечне втручання", – додало одне із джерел.

Болгарська служба управління повітряним рухом у коментарі для Financial Times підтвердила інцидент, зазначивши, що подібні перешкоди порушують точність сигналу GPS і можуть створювати різні проблеми як для літаків, так і для наземних систем.

"З лютого 2022 року спостерігається значне збільшення випадків глушіння (GPS) і, останнім часом, підробки сигналів", – йдеться в заяві.

Урсула фон дер Ляєн прямувала до Пловдива з Варшави, щоб зустрітися з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим та відвідати завод з виробництва боєприпасів.

Після заходів глава Єврокомісії без ускладнень залишила Пловдив тим самим літаком.

Як повідомляє CNN, Єврокомісія отримала від болгарської влади інформацію про підозри, що до інциденту може бути причетна Росія.

"Це ще більше зміцнить нашу непохитну прихильність до посилення наших оборонних можливостей та підтримки України", – додав речник ЄК.

Який може бути сценарій гібридної агресії Росії проти ЄС та НАТО - думка експерта

Як писав Главред, у Балтійських країнах та Польщі вже дислоковані цілі бригади, а вздовж усього східного флангу НАТО присутні підрозділи союзників. Хоча їхніх сил недостатньо, щоб повністю і гарантовано зупинити можливий наступ Росії, їх цілком вистачає для того, щоб утримати Кремль від спроб втягнутися у війну з усім Альянсом. Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На його думку, більш імовірним сценарієм є не прямий наступ через Сувалкський коридор чи з території Білорусі, а варіант гібридної агресії, наприклад, в Естонії. Зокрема, у місті Нарва близько 80% населення становлять вихідці з Росії — здебільшого етнічні росіяни, а не просто російськомовні. Хоча значна їх частина є лояльними громадянами Естонії, Кремль може використати цей фактор як привід, оголосивши їх "русскоязычным населением", яке слід "захищати від естонізації" чи "асиміляції". Як підкреслив Горбач, у російській риториці можливі будь-які маніпуляції.

"Тому гібридні спроби захопити чи проникнути "зеленими чоловічками" без російських шевронів на територію Естонії "з метою захисту", щоб підняти якесь проросійське повстання – це можливо, і це може бути серйозною провокацією і тестуванням, звичайно, НАТО. Уряд Естонії буде апелювати до союзників, а Дональд Трамп може не захотіти розбиратись в ситуації. Як це вже було у випадку з Україною: мовляв, "самі винні, спровокували", — "Навіщо вони змушували росіян вивчати естонську мову?" і подібні наративи. І це означатиме, що п’ята стаття не діє, а НАТО не функціональне", - резюмує він.

Літак Урсули фон дер Ляєн здійснив екстрену посадку через дії Росії - що сталось
/ Інфографіка: Главред

Гібридна війна Росії проти ЄС та НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія навряд чи наважиться зробити НАТО своєю наступною ціллю. Москва може атакувати Альянс лише в тому випадку, якщо Захід безпосередньо вступить у війну проти неї в Україні. Водночас рішення Володимира Путіна щодо можливого нападу на інші країни пострадянського простору, зокрема Молдову, значною мірою залежить від подальших кроків Північноатлантичного альянсу. Про це у своєму матеріалі для The Telegraph зазначила аналітикиня з російської військової стратегії Ребекка Кофлер.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів з Еммануелем Макроном у Тулоні заявив, що Кремль веде системну кампанію проти Німеччини. За його словами, Росія щодня атакує німецьку інфраструктуру та намагається маніпулювати громадською думкою через соціальні мережі.

На цьому тлі загроза для Європейського Союзу з боку Росії є очевидною. Саме тому, як наголосила глава європейської дипломатії Кая Каллас під час виступу в Європарламенті, ЄС повинен і надалі надавати Україні всебічну підтримку.

Інші новини:

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Урсула фон дер Ляйєн The Financial Times новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Найбільша ілюзія": названо головний провал Путіна на саміті в Китаї

"Найбільша ілюзія": названо головний провал Путіна на саміті в Китаї

14:41Світ
Спека відступає: синоптикиня назвала дату, коли різко впаде температура

Спека відступає: синоптикиня назвала дату, коли різко впаде температура

13:53Синоптик
Літак Урсули фон дер Ляєн здійснив екстрену посадку через дії Росії - що сталось

Літак Урсули фон дер Ляєн здійснив екстрену посадку через дії Росії - що сталось

13:31Світ
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на сьогодні 1 вересня: Тиграм - роздратування, Зміям - брехня

Китайський гороскоп на сьогодні 1 вересня: Тиграм - роздратування, Зміям - брехня

Дощі з грозами ширяться Україною: які області будуть "плавати"

Дощі з грозами ширяться Україною: які області будуть "плавати"

Гороскоп Таро на вересень 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - перешкоди, Рибам - відпустка

Гороскоп Таро на вересень 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - перешкоди, Рибам - відпустка

Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано, він дав перші свідчення - Зеленський

Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано, він дав перші свідчення - Зеленський

Вдарить мороз і піде сніг: синоптики здивували прогнозом на вересень

Вдарить мороз і піде сніг: синоптики здивували прогнозом на вересень

Останні новини

14:54

Змінили весь світ: базові речі сучасності, які винайшли українці

14:41

"Найбільша ілюзія": названо головний провал Путіна на саміті в Китаї

14:21

Українцям оновили розмір субсидій: для кого зміниться сума

14:17

1 вересня відбудеться премʼєра мультсеріалу "Корисні підказки" від ПЛЮСПЛЮС

14:03

Прем’єра "Віті": старт власного оригінального контенту на Київстар ТБ

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
14:02

З 1 вересня співробітники ТЦК зобов'язані ходити з бодікамерами: як це працюватиме

13:53

Спека відступає: синоптикиня назвала дату, коли різко впаде температура

13:41

Наталія Могилевська показала старшу доньку: "Ніжна і прекрасна"

13:31

Гороскоп на завтра 2 вересня: Тельцям - недомовка, Скорпіонам - велика удача

Реклама
13:31

Літак Урсули фон дер Ляєн здійснив екстрену посадку через дії Росії - що сталось

13:16

Потап публічно обматюкав відому українку - що сталося

13:14

Масовані удари РФ по Україні можуть повторитися: генерал спрогнозував коли

13:11

Дзвоник під час тривоги: хто з українських зірок повів дітей у школу в День знань

12:57

Чому 2 вересня не можна брати в руки гострі предмети: яке церковне свято

12:47

Лише одна людина може зупинити Путіна, і це не Трамп: Жданов назвав ім'я

12:42

Витримають усе: чотири знаки зодіаку з дивовижним терпінням

12:41

Хто представить Україну на Євробаченні-2026: думка учасника ZiferblatВідео

12:35

Путін передав сигнали Європі і США через територію України - ЗМІ

11:57

Українців закликали терміново закрити вікна та пити багато води - що сталось

11:49

До Києва вперше приїхали лідери фракцій коаліції Німеччини: яка мета візиту

Реклама
11:48

"Поїде до батька в Київ": у Лорак серйозні проблеми з дочкою через нового чоловіка

11:46

Як почистити мікрохвильовку всередині содою і лимоном: чи працюють популярні лайфхакиВідео

11:37

В Україні нашестя нового шкідника: 80% урожаю під загрозою, як протидіяти йомуВідео

11:31

Новий інструмент ЗСУ на фронті: просування армії РФ скоротилося на кілометри

11:14

Експрезидент Ющенко пристрасно заговорив про справжнє кохання

11:05

Знищені гелікоптери та судно РФ: в ГУР показали кадри масованого удару по КримуВідео

10:55

Рибалка під Києвом упіймав величезну рибу: що це за червонокнижний трофей

10:45

Змусила невиліковна хвороба: путініст Якубович пішов на несподіваний крок

10:44

Найгірші дні: коли не можна копати картоплю у вересніВідео

10:43

Китайський гороскоп на завтра 2 вересня: Козлам - занепокоєння, Мавпам - травми

10:18

Оля Цибульська захопила шанувальників рідкісними кадрами з чоловіком

10:16

ССО провели зухвалу операцію в Криму - вдалось уразити "жирну" ціль на аеродромі

10:06

Київ примушуватимуть, а Москву - замирятимуть: як Трамп закінчуватиме війну в Україні

09:53

Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: перші кадри затримання

09:47

Росіяни розкритикували Герасимова за брехню про успіхи армії РФ на фронті - ISW

09:22

Будуть залучати ядерну зброю - в Білорусі почались військові навчання ОДКБ

08:50

Різниця двадцять два роки: Аліна Гросу показала рідкісний знімок із братом

08:49

Землю накриє майже 7-бальна магнітна буря: названо дату небезпечного шторму

08:26

Путін в Китаї розкрив свій "план закінчення війни" та назвав цинічну причину її початкуВідео

08:13

Карта Deep State онлайн за 1 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
07:37

У Німеччині вбито юну українку, підозрюваний - із психічним розладом: деталі

06:45

РФ атакували дрони: спалахнули пожежі в районі НПЗ та електростанціїВідео

06:10

В пам’ять про Андрія ПарубіяПогляд

04:30

Сюрприз від долі: на трьох знаків зодіаку чекає розрив зв’язків 1 вересня

03:32

Експерти закликали не використовувати кондиціонер для одягу - в чому причина

02:30

У космосі знайдено таємничий міжзоряний об'єкт: чи є небезпека для Землі

01:36

Крок до гарантій безпеки: що обговорюватимуть лідери Європи в Парижі цього тижня

01:30

Дружина Брюса Вілліса відверто відповіла на ненависть через його переїзд

00:30

Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано, він дав перші свідчення - Зеленський

00:13

Вони не знають, що таке автосервіс: топ-5 майже "вічних" дизельних двигунів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваПотапМаксим ГалкінСофія РотаруНастя КаменськихОльга СумськаВіталій КозловськийФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти