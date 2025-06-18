'Якщо не допомагати Україні, треба вчити російську': в ЄС зробили важливу заяву

Глава європейської дипломатії Кая Каллас підкреслила, що Росія становить серйозну загрозу для Європейського Союзу.

https://glavred.net/world/esli-ne-pomogat-ukraine-nado-uchit-russkiy-v-es-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-10674398.html Посилання скопійоване

Каллас вказала на нові загрози ці сторони РФ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, European Union

Головні заяви Каллас:

Росія становить серйозну загрозу для Європейського Союзу

Допомога Україні є критично важливою для власної безпеки ЄС

Сильна Україна забезпечить сильнішу позицію за столом переговорів

Росія, без сумніву, уже є серйозною загрозою для ЄС. Саме тому, як заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас під час виступу в Європарламенті, необхідної надалі допомагати Україні.

"Ми маємо робити більше для України, також і для нашої власної безпеки. Цитуючи мого друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте: якщо ми не будемо надавати Україні подальшу допомогу, нам усім слід почати вивчати російську мову", - пише The Guardian з посиланням на Каллас. відео дня

Витрати НАТО на оборону / Інфографика: Главред

Каллас переконана, що чим сильнішою є в даний момент Україна на полі бою, "тим сильнішою вона буде за столом переговорів, коли Росія нарешті буде готова до розмов".

Окрім цього, Каллас перелічила гібридні удари, які РФ завдавала по країнам ЄС:

порушення повітряного простору, проведення військових навчань біля кордонів ЄС;

атаки на інфраструктуру;

вербування злочинців для здійснення диверсій тощо.

"Минулого року Росія витратила на оборону більше, ніж весь Європейський Союз. Цього року Росія витрачає на оборону більше, ніж на охорону здоров'я, освіту і соціальну політику разом узяті. Це довгостроковий план довгострокової агресії", – зазначила топдипломат.

Підтримка Європою Києва - новини України

Як писав Главред, нещодавно ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців. Як відомо, з березня 2022 року ЄС надав безпеку і притулок понад 4 млн біженців з України.

Своєю чергою експерт Володимир Горбач вважає, що сьогодні Європа симулює єдність. Ба більше, на його думку, союзники майже дозріли до санкцій проти Орбана та Фіцо.

Також Горбач сказав, чи нанесе ЄС жорсткий удар по РФ. Зараз Європа перебуває на одному з останніх етапів "дозрівання" до рішучих дій.

Більше міжнародних новин:

"Гардіан "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред