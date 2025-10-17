Змусить Росію припинити війну: в Генштабі заявили про позитивні сигнали

В Генштабі також сказали, що ускладнює можливості РФ вести активні бойові дії.

Надання Україні ракет Tomahawk / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, uk.wikipedia.org

Ключові тези:

Є позитивні сигнали про надання Україні ракет Tomahawk

ЗСУ зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога

Ефективно здійснюється глибинне ураження по території РФ

Наразі надходять позитивні сигнали щодо надання Україні нових пакетів військової допомоги від союзників. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Там зауважили, що, зокрема, обговорюється постачання високоточної зброї, такої як крилаті ракети Tomahawk та інших сучасних систем.

"Їх застосування значно посилить примус російського агресора до припинення війни та встановлення справедливого миру", - йдеться у повідомленні.

Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті

В Генштабі розповіли, що Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів на всіх напрямках, завдають їм ефективного вогневого ураження, знищуючи живу силу та техніку.

"Попри те, що обстановка в районах ведення бойових дій залишається складною, противник не володіє стратегічною ініціативою у повній мірі. Ціною величезних втрат ворог має незначні просування на окремих ділянках фронту", - наголосили у відомстві.

Зазначається, що плани Кремля щодо оволодіння важливими районами місцевості та населеними пунктами не виконуються, а відтак постійно переглядаються та відтерміновуються.

"Можемо констатувати, що українські воїни зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога та продовжують руйнувати й подальші плани Кремля, вживаючи асиметричні заходи для нівелювання переваги противника в особовому складі та озброєнні", - кажуть у Генштабі.

Там також додали, що вживаються дієві заходи активної оборони, в ході яких на окремих напрямках Сили оборони проводять контрнаступальні операції та штурмові дії з метою відновлення втраченого положення.

"Українські воїни продовжують витискати російських загарбників із території Сумської області. Тривають наші активні дії в Покровському районі Донецької області. Маємо певні успіхи у відновленні контролю над територією в Запорізькій області. Є й інші ділянки фронту, де ворог не має ніяких здобутків", - підкреслили у відомстві.

Втрати окупантів

Повідомляється, що лише у вересні втрати окупантів склали майже 29 тисяч військовослужбовців. Також знищено та пошкоджено 70 танків, 65 бойових броньованих машин, понад 1050 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню та іншу техніку.

Крім того, з початку року взято в полон 2060 військовослужбовців РФ.

Удари по території РФ

В Генштабі розповіли, що найбільш ефективно за всі роки війни здійснюється глибинне ураження по території РФ.

Відомо, що в рамках Deep Strike знищуються військові цілі, логістика та енергетичний комплекс країни-агресора. Результат цієї роботи стає дедалі більш відчутним для російської армії та економіки.

"З початку року завдано успішного вогневого ураження по 45 об’єктах паливно-енергетичного та військово-промислового комплексу Росії. Як наслідок - загальні обсяги виробництва пально-мастильних матеріалів в РФ зменшилися майже на 25%. Щоденно, від зниження експорту нафтопродуктів країна-агресор втрачає понад 46 млн доларів США. Ураження тилових ресурсів ворога суттєво ускладнює його можливості вести активні бойові дії", - підсумували у відомстві.

Коли можливий новий наступ РФ на фронті

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко не виключає, що Росія спробує за осінньо-зимовий період трішки відновити свій потенціал у питаннях техніки.

На його думку, якщо Росія проведе осінньо-зимовий період у польових боях піхотою, то в 2026-у у росіян буде настільки багато зекономленої техніки, що вони зможуть собі дозволити черговий великий літній наступ із чималою кількістю техніки.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що може завершити війну Росії проти України, і наголосив, що не допустить ескалації конфлікту до рівня глобального конфлікту.

Глава ГУР МО Кирило Буданов закликав українців готуватися до того, що найближчі роки навряд чи будуть мирними. Він пояснив, що мова не про безперервні бойові дії, а про постійно присутню поблизу загрозу.

Водночас, президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що майбутня зустріч з президентом США Дональдом Трампом наблизить закінчення війни РФ проти України.

