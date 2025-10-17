Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Змусить Росію припинити війну: в Генштабі заявили про позитивні сигнали

Марія Николишин
17 жовтня 2025, 09:29
1060
В Генштабі також сказали, що ускладнює можливості РФ вести активні бойові дії.
Змусить Росію припинити війну: в Генштабі заявили про позитивні сигнали
Надання Україні ракет Tomahawk / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, uk.wikipedia.org

Ключові тези:

  • Є позитивні сигнали про надання Україні ракет Tomahawk
  • ЗСУ зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога
  • Ефективно здійснюється глибинне ураження по території РФ

Наразі надходять позитивні сигнали щодо надання Україні нових пакетів військової допомоги від союзників. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Там зауважили, що, зокрема, обговорюється постачання високоточної зброї, такої як крилаті ракети Tomahawk та інших сучасних систем.

відео дня

"Їх застосування значно посилить примус російського агресора до припинення війни та встановлення справедливого миру", - йдеться у повідомленні.

Змусить Росію припинити війну: в Генштабі заявили про позитивні сигнали
Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті

В Генштабі розповіли, що Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів на всіх напрямках, завдають їм ефективного вогневого ураження, знищуючи живу силу та техніку.

"Попри те, що обстановка в районах ведення бойових дій залишається складною, противник не володіє стратегічною ініціативою у повній мірі. Ціною величезних втрат ворог має незначні просування на окремих ділянках фронту", - наголосили у відомстві.

Зазначається, що плани Кремля щодо оволодіння важливими районами місцевості та населеними пунктами не виконуються, а відтак постійно переглядаються та відтерміновуються.

"Можемо констатувати, що українські воїни зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога та продовжують руйнувати й подальші плани Кремля, вживаючи асиметричні заходи для нівелювання переваги противника в особовому складі та озброєнні", - кажуть у Генштабі.

Там також додали, що вживаються дієві заходи активної оборони, в ході яких на окремих напрямках Сили оборони проводять контрнаступальні операції та штурмові дії з метою відновлення втраченого положення.

"Українські воїни продовжують витискати російських загарбників із території Сумської області. Тривають наші активні дії в Покровському районі Донецької області. Маємо певні успіхи у відновленні контролю над територією в Запорізькій області. Є й інші ділянки фронту, де ворог не має ніяких здобутків", - підкреслили у відомстві.

Втрати окупантів

Повідомляється, що лише у вересні втрати окупантів склали майже 29 тисяч військовослужбовців. Також знищено та пошкоджено 70 танків, 65 бойових броньованих машин, понад 1050 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню та іншу техніку.

Крім того, з початку року взято в полон 2060 військовослужбовців РФ.

Удари по території РФ

В Генштабі розповіли, що найбільш ефективно за всі роки війни здійснюється глибинне ураження по території РФ.

Відомо, що в рамках Deep Strike знищуються військові цілі, логістика та енергетичний комплекс країни-агресора. Результат цієї роботи стає дедалі більш відчутним для російської армії та економіки.

"З початку року завдано успішного вогневого ураження по 45 об’єктах паливно-енергетичного та військово-промислового комплексу Росії. Як наслідок - загальні обсяги виробництва пально-мастильних матеріалів в РФ зменшилися майже на 25%. Щоденно, від зниження експорту нафтопродуктів країна-агресор втрачає понад 46 млн доларів США. Ураження тилових ресурсів ворога суттєво ускладнює його можливості вести активні бойові дії", - підсумували у відомстві.

Коли можливий новий наступ РФ на фронті

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко не виключає, що Росія спробує за осінньо-зимовий період трішки відновити свій потенціал у питаннях техніки.

На його думку, якщо Росія проведе осінньо-зимовий період у польових боях піхотою, то в 2026-у у росіян буде настільки багато зекономленої техніки, що вони зможуть собі дозволити черговий великий літній наступ із чималою кількістю техніки.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що може завершити війну Росії проти України, і наголосив, що не допустить ескалації конфлікту до рівня глобального конфлікту.

Глава ГУР МО Кирило Буданов закликав українців готуватися до того, що найближчі роки навряд чи будуть мирними. Він пояснив, що мова не про безперервні бойові дії, а про постійно присутню поблизу загрозу.

Водночас, президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що майбутня зустріч з президентом США Дональдом Трампом наблизить закінчення війни РФ проти України.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Генштаб ЗСУ новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україну прийдуть затяжні дощі: скоро температура впаде до -2 градусів

В Україну прийдуть затяжні дощі: скоро температура впаде до -2 градусів

11:23Синоптик
Понад 30 "прильотів": РФ била дронами і КАБами по Сумах, Херсону, Кривому Рогу

Понад 30 "прильотів": РФ била дронами і КАБами по Сумах, Херсону, Кривому Рогу

10:09Війна
Україною ширяться екстрені відключення світла – список областей

Україною ширяться екстрені відключення світла – список областей

09:52Україна
Реклама

Популярне

Більше
Лимонна лихоманка "накрила" Україну - де шукати всі 51 лимон монобанк

Лимонна лихоманка "накрила" Україну - де шукати всі 51 лимон монобанк

Скільки триватимуть відключення світла в Україні: в Укренерго дали відповідь

Скільки триватимуть відключення світла в Україні: в Укренерго дали відповідь

"Витягали з будинку для літніх людей": що сталося з Кларою Новіковою

"Витягали з будинку для літніх людей": що сталося з Кларою Новіковою

Долар і євро різко полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 17 жовтня

Долар і євро різко полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 17 жовтня

В Росії анонсували нове перемир'я на фронті - коли воно почнеться і для чого

В Росії анонсували нове перемир'я на фронті - коли воно почнеться і для чого

Останні новини

11:23

В Україну прийдуть затяжні дощі: скоро температура впаде до -2 градусів

11:00

Українцям дозволили не платити за одну з комуналок: що відомо та які умови

10:58

Як одяг із секонд-хенду впливає на людину: мольфар попередив про небезпекуВідео

10:38

Гороскоп Таро на завтра 18 жовтня: Овен - новини, Рак - ризик

10:35

Китайський гороскоп на завтра 18 жовтня: Коням - перешкоди, Мавпам - тривога

Хочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – МережкоХочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – Мережко
10:13

У РФ розповіли, як Крістіна Орбакайте зганьбилася в Ізраїлі

10:12

Пережила складну операцію: 91-річна Бріжит Бардо потрапила до лікарні

10:10

Українцям почали нараховувати 5 тисяч грн надбавок до пенсії: хто отримає

10:09

Понад 30 "прильотів": РФ била дронами і КАБами по Сумах, Херсону, Кривому Рогу

Реклама
10:00

"Профілактика та рання діагностика — шлях до збільшення тривалості життя українців" — Олександр Дудін, СЕО лабораторії CSD LAB новини компанії

09:52

Україною ширяться екстрені відключення світла – список областей

09:33

Золото Полуботка може бути досі в Україні - де воно та яке на ньому прокляттяВідео

09:30

Трамп погрожує Путіну Tomahawk: що за цим стоїтьПогляд

09:29

Змусить Росію припинити війну: в Генштабі заявили про позитивні сигнали

09:25

Зеленський здивований: Трамп раптово включив Путіна до свого порядку денного - Axios

08:57

"Розбиті горем і у розпачі": помер співзасновник гурту Kiss

08:36

Пошкодження енергетики та пожежі: росіяни атакували Кривий Ріг, що відомо

08:21

Трамп відклав запровадження санкцій проти РФ: у чому причина

07:37

Нічні "прильоти" в Криму і Донецьку: горить нафтобаза і склади боєприпасівВідео

07:00

"Третьої світової не буде": Трамп пообіцяв завершити війну в Україні

Реклама
06:10

Що насправді зупинить війну?Погляд

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці туристів за 41 секунду

05:34

Гороскоп на завтра 18 жовтня: Скорпіонам - приємна робота, Ракам - зрив планів

05:09

Не викидати в смітник: вчені знайшли незвичайне застосування кавовій гущіВідео

04:30

"Відсутні кілька органів": Яніна Соколова зробила зізнання про здоров'я

04:16

Перша робота 5-річного принца: як відреагували принц Вільям і Кейт Міддлтон

03:30

Як готувати з фольгою в аерогрилі: лайфхаки та помилки, яких варто уникати

03:02

Як коти керують увагою господаря без жодного звуку: фахівці розкрили хитрістьВідео

02:31

Новий метод проти деменції: лікарі не вірили, поки не побачили результати

01:31

Ракетна інтрига з новим поворотом: Трамп зробив заяву щодо "Tomahawk" для України

01:30

Вагітна Марина Бех-Романчук показала, як ховає животик

00:46

Що приховує розмова Трампа і Путіна: чи дійдуть Tomahawk до України — Reuters

00:02

Двигун можна дуже швидко "вбити": яких обертів водіям слід уникати

16 жовтня, четвер
23:56

Чи піде Усик у політику: чемпіон світу розкрив плани після боксу

23:51

Сяюча шкіра обличчя: що потрібно з'їсти для красиВідео

23:09

"Козир" Зеленського: що може переконати Трампа надати необхідну зброю

23:05

Зеленський зробив заяву перед переговорами з Трампом - чого чекатиВідео

22:32

Як попрасувати речі без праски: робочі лайфхаки

22:21

Росія переходить на новий формат мобілізації - що змінилосьВідео

22:16

Сильний мороз та сніг: синоптики назвали дату раптового похолодання

Реклама
22:13

Може залишитися без руки: путіністка Успенська порушила режим після операції

22:12

Зимові чи всесезонні шини: експерти розкрили, як вони поводять себе на дорозі

21:47

Лимонна лихоманка "накрила" Україну - де шукати всі 51 лимон монобанк

21:45

Футболіст збірної України лайкав російський контент - деталі гучного скандалу

21:34

"Ти або тупа": відома ведуча накинулася на Настю КаменськихВідео

21:31

Таємниця Арарату: що насправді будував Ной на горі

21:19

"Зимовий депозит" для ґрунту: топ-3 сидерати, які виконують "роботу під землею"Відео

20:56

Дружина Віталія Козловського розповіла про проблеми із сином: "Сну немає третю ніч"

20:51

Прихована небезпека з холодильника: які продукти та коли потрібно викинутиВідео

20:41

Лиса Гора, Поле Тіней, Чортів Ліс: що приховують наймоторошніші місця України

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти