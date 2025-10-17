Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці туристів за 41 секунду

Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.

https://glavred.net/life/supertest-na-iq-naydite-3-otlichiya-na-kartinke-s-turistami-za-41-sekundu-10707005.html Посилання скопійоване

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

Ви готові до нового випробування? Уважно подивіться на дві картинки з мандрівниками під час сафарі в джунглях. На перший погляд вони можуть здатися однаковими, але якщо ви придивитеся, то виявите 3 відмінності між двома зображеннями. Чи зможете ви знайти їх усі всього за 41 секунду?

Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорах, формах або навіть у розміщенні найменших об'єктів. Будьте пильні, зосереджені та не випускайте нічого з уваги.

відео дня

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Деякі відмінності настільки очевидні, що одразу привертають увагу, в той час як складні відмінності важко виявити, і для їхнього вирішення потрібна відмінна спостережливість.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред