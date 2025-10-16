Рус
"Козир" Зеленського: що може переконати Трампа надати необхідну зброю

Руслан Іваненко
16 жовтня 2025, 23:09
Лідери обговорюють взаємовигідне партнерство, яке поєднує оборонні технології та енергетичні ресурси
Україна пропонує США співпрацю у виробництві дронів та обмін технологіями / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

  • Україна пропонує США спільне виробництво дронів
  • Обговорюють постачання американського скрапленого газу
  • Можливе зберігання LNG у підземних сховищах України

Напередодні зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні Україна планує запропонувати Сполученим Штатам співпрацю у сфері виробництва безпілотників. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, ознайомлені з переговорами.

За даними видання, обговорюють спільне виробництво українських дронів на території США або Європи з подальшим експортом для американської армії.

відео дня

"Ми розпочали переговори щодо унікальної угоди про обмін технологіями, яка дасть США доступ до найсучасніших українських дронів. Це не лише стратегічна перевага для України, а й внесок у безпеку США та їхніх союзників у всьому світі", – заявила посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина.

Обговорення енергетичного співробітництва

Крім того, на зустрічі обговорюватиметься можливість постачання в Україну американського скрапленого газу (LNG) для компенсації втрат від недавніх російських ударів по енергосистемі. За словами джерел Bloomberg, ідея полягає в тому, щоб США надали Україні й зброю, й енергоресурси, натомість отримавши доступ до українських розробок, які вже довели ефективність на фронті.

Також українські чиновники запропонували американським компаніям можливість дешевого зберігання зрідженого газу в українських підземних сховищах для розширення експорту енергоносіїв до Європи.

Сенс дзвінків між США та Україною – думка екперта

Голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко прокоментував останні телефонні переговори між президентами України та США. Він наголосив, що ці контакти не варто пов’язувати зі справою щодо можливого українського імпічменту.

"Я не думаю, що ця історія якось пов’язана з українським імпічментом. Чим більше безпосередніх контактів — телефонних або особистих, тим краще для нас", — зазначив нардеп.

Мережко припустив, що ініціатива Трампа може бути пов’язана з тим, що він уже вирішив питання на Близькому Сході, і тепер має змогу сфокусуватися на українському напрямку. "Виходить, що Трамп запрошує Зеленського саме через наявність часу та можливостей для роботи з Україною", — додав він.

Зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Раніше вони провели дві телефонні розмови, обговорюючи удари Росії по енергетиці та цивільній інфраструктурі, потреби України в системах ППО та нові далекобійні можливості.

Крім того, президент США Дональд Трамп розпочав телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Це перша за два місяці розмова між лідерами.

Нагадаємо, що Зеленський під час візиту до США проведе закриті зустрічі з оборонними та енергетичними корпораціями, виступить у Конгресі та зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Обговорюватимуть оборонну співпрацю, можливий пакет контрактів Mega Deal (ППО, артилерія, ракети ATACMS) та відновлення енергетичної інфраструктури України.

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

