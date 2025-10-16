Може залишитися без руки: путіністка Успенська порушила режим після операції

Путіністка Успенська не послухала лікарів і вирушила на заробітки.

Любов Успенська може втратити рухливість руки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Любов Успенська

Російська співачка Любов Успенська, яка активно підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну і яка невдало зламала руку, може залишитися взагалі без неї.

За даними пропагандистського видання Mash, лікарі веліли співачці носити фіксувальний бандаж, знімати його можна було тільки на ніч. Також медики рекомендували Успенській суворий спокій мінімум на два тижні, під забороною будь-які фізичні навантаження.

Успенська моторошно виглядає на лікарняному / Фото РосЗМІ

Незважаючи на це, вона вийшла на сцену - не змогла відмовитися від оплати за виступи на День міста в Єревані.

Успенська моторошно виглядає на лікарняному / Фото РосЗМІ

Російські пропагандисти пишуть, що в Успенської високий ризик часткової втрати рухливості руки. Їй уже призначили повторну операцію. Через місяць вставлену пластину видалять.

Про персону: Успенська Любов Успенська - радянська, російська та американська співачка в жанрі шансон. Народилася, виросла і першу популярність, як артистка, здобула в Києві. Попри це активно підтримує РФ у війні з Україною. З 7 січня 2023 року внесена Україною до санкційних списків осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

