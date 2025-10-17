Пережила складну операцію: 91-річна Бріжит Бардо потрапила до лікарні

Легенда французького кіно залишається під наглядом лікарів.

https://glavred.net/starnews/perezhila-slozhnuyu-operaciyu-91-letnyaya-brizhit-bardo-popala-v-bolnicu-10707176.html Посилання скопійоване

Бріжит Бардо у лікарні / колаж: Главред, фото: imdb.com

Ви дізнаєтесь:

Бріжит Бардо потрапила до лікарні

Що сталось з акторкою

Стан здоров'я легендарної французької акторки Бріжит Бардо несподівано погіршився. 91-річну знаменитість довелось госпіталізувати. Про це пише видання Nice-Matin.

За інформацією ЗМІ, акторка була вимушена провести у лікарні Сен-Жан у Тулоні останні три тижні. Діагноз Бріджит не розголошують, проте відомо, що через важке захворювання їй довелось пережити складну операцію. Наразі Бардо знаходиться під наглядом лікарів.

відео дня

Бріжит Бардо перенесла операцію / фото: imdb.com

Стан здоров'я Бріжит Бардо давно викликає занепокоєння прихильників. Три роки тому знаменитість уже потрапляла у лікарню з діагнозом "гостра дихальна недостатність". Цілком імовірно, що у акторки стався рецидив хвороби.

Бріжит Бардо зараз — чим займається акторка після закінчення кар'єри

Легенда французького кіно Бріжит Бардо після завершення акторської кар'єри у 1973 році повністю присвятила себе захисту тварин. У 1986 році вона заснувала "Фонд Бріжіт Бардо", який є її головним покликанням. Останнім часом Бардо веде усамітнене життя на своїй віллі в Сен-Тропе, але продовжує активну громадську діяльність: публікує відкриті листи до політиків та знаменитостей, виступаючи проти жорстокого поводження з тваринами.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що чоловік Бріжит Бардо, адвокат Бернар д'Ормаль, з яким вона перебуває у шлюбі з 1992 року, повідомив, що Бріжит пережила своєрідний напад. Спочатку у неї ускладнилося дихання, потім і зовсім сталася зупинка, через що артистка втратила свідомість.

Також легендарний гітарист і співзасновник рок-гурту Kiss Деніел "Ейс" Фрейлі помер у віці 74 років. Сім'я музиканта підтвердила, що він помер через травми після серйозного падіння. Вони запевнили, що оточили музиканта теплом і підтримкою в останні миті його життя.

Вас може зацікавити:

Про персону: Бріжіт Бардо Бріжі́т Анн-Марі́ Бардо́ — французька кіноартистка, фотомодель, співачка, танцюристка, автобіографістка, повідомляє Вікіпедія. Секс-символ 1950-60-х, з початку 1970-х — активістка руху за права тварин, засновниця й голова фонду захисту тварин "Fondation Brigitte Bardot". Упродовж 21-річної кар'єри зіграла у 48 фільмах, виступила у численних музичних програмах і записала 80 пісень; номінантка премії Британської кіноакадемії за фільм "Віва Марія!". Найбільшого успіху досягла у жанрі романтичної комедії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред