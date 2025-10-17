Рус
Українцям почали нараховувати 5 тисяч грн надбавок до пенсії: хто отримає

Даяна Швець
17 жовтня 2025, 10:10
У Пенсійному фонді пояснили, що потрібно для отримання пенсійної доплати.
Деньги, пенсионерка
Хто отримає надбавки до пенсій / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Головне:

  • ПФУ пояснив, хто може претендувати на доплату у 5 тисяч гривень
  • Пенсіонери з особливими заслугами можуть оформити додаткову виплату

В Україні діє норма, яка передбачає спеціальну щомісячну доплату до пенсії для окремої категорії громадян похилого віку. Йдеться про людей, яких офіційно визнано борцями за незалежність України у ХХ столітті. Вони мають право на надбавку у розмірі 5 тисяч гривень щомісяця. Про деталі нарахування цієї виплати розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто має право на доплату

Як пояснюють у ПФУ, додаткову державну підтримку надають відповідно до закону № 3113-ІХ, ухваленого Верховною Радою у 2023 році. Цей документ вніс зміни до двох чинних законів:

  • "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років";
  • "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Норми закону зобов’язують державу щомісяця виплачувати доплату громадянам, яких офіційно визнано борцями за незалежність України у ХХ столітті. Йдеться про тих, хто зазнав переслідувань або репресій під час радянського режиму: був ув’язнений, примусово направлений до психіатричних закладів чи іншим чином постраждав, але згодом був реабілітований.

"Цей Закон передбачає встановлення для окремих категорій громадян за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення у певний період додаткових соціальних благ у вигляді додаткових або підвищених грошових виплат, пільг або компенсацій для задоволення окремих потреб", — йдеться у документі.

Який розмір надбавки

У 2023 році базовий розмір цієї доплати складав 4,2 тисячі гривень. Виплата щороку підлягає індексації, тому з урахуванням осучаснення у 2025 році її сума збільшилася до 5,05 тисячі гривень на місяць.

Як оформити доплату

Для отримання надбавки громадянин повинен надати довідку, що підтверджує статус борця за незалежність. Після цього можна звернутися до територіального управління Пенсійного фонду за місцем отримання пенсії із заявою про нарахування доплати.

Виплата встановлюється:

  • з дати офіційного звернення до ПФУ;
  • або з моменту виникнення права на неї, але не пізніше ніж через рік після цього.

Також до заяви необхідно додати документи, які підтверджують особливі заслуги.

У Пенсійному фонді уточнюють, що якщо людина має право на кілька видів доплат, передбачених законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", вона може обрати лише одну з них - зазвичай ту, що є вигіднішою за розміром.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Главред повідомляв, що в Україні незабаром планують перерахувати пенсії. Проте, конкретна інформація про те, наскільки збільшаться виплати та якими будуть точні суми, стане доступною лише приблизно в лютому.

Данило Гетьманцев, який очолює парламентський комітет з питань фінансів, заявив, що держава має намір значно підняти мінімальні пенсії. Згідно з цими планами, вже у 2026 році мінімальна пенсія може становити від 4000 до 4500 гривень.

Крім того, у Верховній Раді зареєстрували проєкт Державного бюджету на 2026 рік (за номером 14000), який пропонує обмежити максимальний розмір спеціальних пенсій. Цей ліміт планують встановити на рівні 25 950 гривень. Тобто, для деяких категорій громадян, які отримують такі особливі виплати, можуть ввести обмеження щодо їхньої найбільшої суми.

Про джерело: Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

пенсії пенсія пенсіонери Пенсійний фонд виплати пенсії пенсійний вік пенсійна система
20:56

Дружина Віталія Козловського розповіла про проблеми із сином: "Сну немає третю ніч"

20:51

Прихована небезпека з холодильника: які продукти та коли потрібно викинутиВідео

20:41

Лиса Гора, Поле Тіней, Чортів Ліс: що приховують наймоторошніші місця України

