Перша робота 5-річного принца: як відреагували принц Вільям і Кейт Міддлтон

Принц Луї може отримати першу королівську роботу.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон дізналися про роботу принца Луї / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Ви дізнаєтеся:

Принцу Луї запропонували роботу

Що відповіли принц Вільям і Кейт Міддлтон

Британський принц Луї може отримати свою першу "королівську" посаду" - стати покровителем благодійної організації. Всесвітній чемпіонат з конкеру зробив синові принца Вільяма і Кейт Міддлтон незвичайну пропозицію, повідомляє Daily Mail.

Під час візиту першої леді США Меланії Трамп Кейт Міддлтон зізналася, що її молодший син просто обожнює каштани. За словами принцеси Уельської, Луї збирає їх скрізь і ховає по всьому будинку.

"Ми весь час знаходимо каштани в шафах, у його ліжку - всюди каштани!", - розповіла Кейт.

Принц Вільям з дітьми / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Почувши про пристрасть принца Луї до каштанів, до палацу звернулися представники Всесвітнього чемпіонату з конкеру - змагання, де гравці каштанами на мотузці б'ють по каштанах суперника, доки якийсь не розколеться. На їхню думку, принц міг би підтримати цей рідкісний спорт.

"Нам було дуже приємно почути, що принц Луї такий фанат каштанів, він міг би стати ідеальним почесним патроном нашої організації. Ми були б дуже раді, якщо його батьки приймуть нашу пропозицію", - заявили в організації.

Принца також запросили відвідати благодійний чемпіонат. Раніше ця організація зібрала близько 450 тисяч фунтів стерлінгів для підтримки людей із порушенням зору. Сам король Чарльз одного разу допоміг врятувати турнір від зриву під час посушливого літа, надіславши понад 300 каштанів із Віндзорського замку.

Кейт Міддлтон з принцами Джорджем і Луї, а також принцесою Шарлоттою / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Принц Вільям і Кейт Міддлтон відреагували на прохання. Монарші особи вирішили поки не навантажувати 5-річного Луї такою серйозною відповідальністю.

"Ми дуже цінуємо запрошення, але зараз принц Луї "зациклюється" на навчанні", - відповів представник палацу.

Про персону: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

