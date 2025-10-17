Рус
Що приховує розмова Трампа і Путіна: чи дійдуть Tomahawk до України — Reuters

Руслан Іваненко
17 жовтня 2025, 00:46
Путін заявив, що передача Tomahawk загрожує мирному процесу та відносинам із США.
Трамп провів телефонну розмову з Путіним / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com, Вікіпедія

Коротко:

  • Трамп поговорив з Путіним перед зустріччю із Зеленським
  • Розмова поставила під сумнів постачання ракет Tomahawk Україні

У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. За повідомленням Reuters, результати цієї розмови викликали сумніви щодо можливості постачання Україні американських ракет Tomahawk.

Розмова відбулася напередодні зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, на якій український лідер планував домогтися посилення військової допомоги, зокрема поставок ракет.

"Однак примирливий тон Трампа після телефонної розмови з Росією, здається, поставив під сумнів можливість такої підтримки в найближчому майбутньому і викликав побоювання Європи щодо капітуляції США перед Москвою", – зазначає Reuters.

Путін під час розмови наголосив, що передача ракет Україні нібито зашкодить мирному процесу та двостороннім відносинам між Москвою та Вашингтоном.

Потреби України у Tomahawk

Україна прагне отримати американські ракети великої дальності Tomahawk, які дозволять вражати цілі у Москві та інших великих містах Росії. Раніше Трамп заявляв, що США можуть надати таке озброєння, якщо Росія відмовиться від переговорів.

Водночас глава Пентагону Піт Гегсет наголосив, що "Вашингтон накладе на Росію санкції за її триваючу агресію", якщо війна не завершиться.

Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

Передача ракет Tomahawk Україні: експертна думка

Як зазначає голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, питання передачі Україні ракет Tomahawk стосується радше політичного тиску на Росію, ніж безпосередньо військової допомоги.

"Можливі ризики затримки постачань чи навіть посилення прихильності Трампа до Путіна залежать від того, як він сприйматиме ситуацію емоційно. Питання далекобійної зброї залишається відкритим – її можуть надати, а можуть і ні", – підкреслює експерт.

Фесенко додає, що наразі Трамп налаштований позитивно щодо України та президента Зеленського, однак ця позиція може змінитися залежно від подальшого розвитку подій.

Переговори Трампа з Путіним і зустріч з Зеленським - що відомо

Як повідомляв Главред, Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Глава держави зустрінеться з представниками оборонних та енергетичних компаній, а також з президентом США Дональдом Трампом. Про це Зеленський повідомив в Telegram.

Крім того, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, яка тривала близько двох годин. Трамп анонсував особисту зустріч із Путіним у Будапешті для обговорення можливого припинення війни в Україні.

Раніше Трамп провів дві телефонні розмови з президентом Зеленським. Вони обговорили удари Росії по енергетиці та цивільній інфраструктурі, потреби України в системах ППО та нові далекобійні можливості.

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

16:37

