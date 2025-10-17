Україною ширяться екстрені відключення світла – список областей

Також запроваджені погодинні відключення електроенергії.

Відключення світла в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

В деяких областях України запровадили екстрені відключення світла

Причиною стали чергові російські атаки на енергооб’єкти

У п’ятницю, 17 жовтня, в Україні знову розпочались екстрені відключення світла. Причина - складна ситуація в енергосистемі. Про це повідомили в ДТЕК.

Там заявили, що за командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовані екстрені відключення.

Де діють графіки аварійних відключень світла

Сумська область

В Сумиобленерго розповіли, що за вказівкою Укренерго, на території Сумщини введені графіки аварійних відключень.

Відомо, що наразі графіки аварійних відключень діють для 1 і 2 черги споживачів.

"У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Це не графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки", - йдеться у повідомленні.

Кіровоградська область

В Кіровоградобленерго заявили, що від 09:09 в регіоні почали діяти графіки аварійних відключень світла.

"Шановні споживачі, у разі одночасного застосування ГАВ і ГПВ час відключень за вашим графіком може бути збільшено", - наголосили в компанії.

Полтавська область

В Полтаваобленерго повідомили, що з 8:55 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ).

"Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики. Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від Укренерго", - йдеться у повідомленні.

Де діятимуть графіки обмеження потужності

В Укренерго розповіли, що в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Там додали, що через складну ситуацію в енергосистемі – у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях наразі запроваджені аварійні відключення.

Водночас, на Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.

"Внаслідок чергових російських дронових атак на енергооб’єкти – на ранок є знеструмлені споживачі в кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання", - наголосили в Укренерго.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Скільки триватимуть відключення світла

Глава Укренерго Віталій Зайченко говорив, що аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати ще протягом тижня.

Він наголосив, що в окремих регіонах термін відключень може бути довшим. Все залежить від того, коли вдасться стабілізувати ситуацію.

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко говорив, що відключення електроенергії для мешканців міст, які знаходяться на відстані 100-120 кілометрів від лінії фронту можуть стати звичним явищем.

Військовий експерт Олександр Мусієнко заявляв, що Україна знає, які діяти у разі відключень світла та продовжує наголошувати партнерам про важливість надання ППО.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомляв, що у школах будуть організовані пункти обігріву у випадку блекаутів. Там будуть опалювальні прилади, доступ до інтернету, запаси води, ліки, можна буде зігрітися та зарядити телефони.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

