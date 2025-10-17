Рус
Україною ширяться екстрені відключення світла – список областей

Марія Николишин
17 жовтня 2025, 09:52оновлено 17 жовтня, 10:33
Також запроваджені погодинні відключення електроенергії.
Відключення світла в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В деяких областях України запровадили екстрені відключення світла
  • Причиною стали чергові російські атаки на енергооб’єкти

У п’ятницю, 17 жовтня, в Україні знову розпочались екстрені відключення світла. Причина - складна ситуація в енергосистемі. Про це повідомили в ДТЕК.

Там заявили, що за командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовані екстрені відключення.

Де діють графіки аварійних відключень світла

Сумська область

В Сумиобленерго розповіли, що за вказівкою Укренерго, на території Сумщини введені графіки аварійних відключень.

Відомо, що наразі графіки аварійних відключень діють для 1 і 2 черги споживачів.

"У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Це не графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки", - йдеться у повідомленні.

Кіровоградська область

В Кіровоградобленерго заявили, що від 09:09 в регіоні почали діяти графіки аварійних відключень світла.

"Шановні споживачі, у разі одночасного застосування ГАВ і ГПВ час відключень за вашим графіком може бути збільшено", - наголосили в компанії.

Полтавська область

В Полтаваобленерго повідомили, що з 8:55 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ).

"Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики. Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від Укренерго", - йдеться у повідомленні.

Де діятимуть графіки обмеження потужності

В Укренерго розповіли, що в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Там додали, що через складну ситуацію в енергосистемі – у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях наразі запроваджені аварійні відключення.

Водночас, на Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.

"Внаслідок чергових російських дронових атак на енергооб’єкти – на ранок є знеструмлені споживачі в кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання", - наголосили в Укренерго.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Скільки триватимуть відключення світла

Глава Укренерго Віталій Зайченко говорив, що аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати ще протягом тижня.

Він наголосив, що в окремих регіонах термін відключень може бути довшим. Все залежить від того, коли вдасться стабілізувати ситуацію.

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко говорив, що відключення електроенергії для мешканців міст, які знаходяться на відстані 100-120 кілометрів від лінії фронту можуть стати звичним явищем.

Військовий експерт Олександр Мусієнко заявляв, що Україна знає, які діяти у разі відключень світла та продовжує наголошувати партнерам про важливість надання ППО.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомляв, що у школах будуть організовані пункти обігріву у випадку блекаутів. Там будуть опалювальні прилади, доступ до інтернету, запаси води, ліки, можна буде зігрітися та зарядити телефони.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

свет ДТЕК Укренерго новини України відключення світла
