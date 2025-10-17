"Третьої світової не буде": Трамп пообіцяв завершити війну в Україні

Президент США зробив низку заяв про війну Росії проти України.

Трамп звинуватив Байдена у війні і пообіцяв мир / Колаж: Главред, фото: ОП

Головні тези:

Трамп заявив, що не допустить Третьої світової війни

Президент США збирається зустрітися з Путіним в Угорщині

Президент США Дональд Трамп заявив, що може завершити війну Росії проти України, і наголосив, що не допустить ескалації конфлікту до рівня глобального конфлікту.

На пресконференції в Білому домі 16 жовтня Трамп укотре наголосив, що це війна його попередника - Джо Байдена.

"Я потрапив у цю ситуацію - не я почав цю війну. Це справа Байдена. І я прийшов, і це був повний безлад, який призвів би до Третьої світової війни. На мою думку, це могло статися. Але цього не буде", - заявив глава Білого дому.

За його словами, адміністрація Байдена припустилася стратегічних помилок, які призвели до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тоді як за його президентства подібної агресії не сталося б.

Про зустріч із Путіним

Трамп розповів про свою нещодавню телефонну розмову з главою Росії Володимиром Путіним і плани зустрітися з ним в Угорщині. Трамп підкреслив, що переговори мають на меті пошук шляхів припинення війни.

Він зазначив, що має намір "врятувати життя" і сприяти миру в Європі.

"Я роблю це, щоб врятувати душі. Це все, для чого я це роблю. Я роблю це не заради нас - між нами океан. Але я хочу допомогти Європі. Вони хочуть, щоб війна закінчилася, але не можуть цього зробити. А я можу", - заявив Трамп.

Окремо президент США торкнувся теми відносин між лідерами України і Росії, назвавши їх "жахливими", що ускладнює організацію спільних зустрічей.

Про Tomahawk для України

За словами Трампа, ракети "Томагавк" залишаються важливим стратегічним ресурсом для Сполучених Штатів.

"У нас їх багато, але ми не можемо витрачати їх заради інших країн. Вони дуже потужні, точні та ефективні, але нам вони також потрібні. Тому що з цим робити - невідомо", - сказав він.

Президент США додав, що ідея передачі кількох тисяч "Томагавків" партнерам не була схвально сприйнята Росією.

"Я запитав Путіна: "Ви не заперечуєте, якщо я дам вашим противникам кілька тисяч "Томагавків"? Йому це не сподобалося", - зазначив Трамп.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Глава держави зустрінеться з представниками оборонних і енергетичних компаній, а також із президентом США Дональдом Трампом.

Раніше стало відомо, що Трамп проведе в Білому домі зустріч із Зеленським 17 жовтня.

Як пише Axios, лідери США та України обговорять, яку зброю слід передати Києву, включно з можливістю передачі ракет Tomahawk.

Також відомі інші деталі візиту Зеленського до США. Зокрема, Зеленський проведе низку закритих зустрічей і виступить у Конгресі США.

