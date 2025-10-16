Сильний мороз та сніг: синоптики назвали дату раптового похолодання

Погода у Чернігові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +3 градусів.

https://glavred.net/synoptic/silnyy-moroz-i-sneg-sinoptiki-nazvali-datu-vnezapnogo-poholodaniya-10707098.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 17 жовтня

Де температура повітря опуститься до -3 градусів

Коли повернуться дощі та сніг

Погода в Україні 17 жовтня буде місцями дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження на 17 жовтня в Україні - І рівень небезпечності. Вночі очікуються сильні заморозки - 0-3 градуси.

відео дня

Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 17 жовтня в Україні буде достатньо тепла погода. Незначні дощі очікуються лише на Вінниччині, Черкащині та Волині.

18 жовтня у регіонах посилиться вітер, також очікується збільшення кількості опадів. А вже 19 жовтня українці відчують похолодання практично повсюди. Вдень температура повітря знизиться до 4-8 градусів тепла. У цей день очікується навіть мокрий сніг.

"Дорогі метеопати! Зміна погоди очікується відчутною та різкою, здоров'я може трохи давати збій. Не хвилюйтеся, подбайте про профілактику, осінні загострення - річ не дуже приємна, проте прогнозована", - зазначила Діденко.

Вона додала, що в Україні потеплішає з 22 жовтня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 17 жовтня

В Україні 17 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде південно-східним зі швидкістю 5-10 м/с.

""У нічні години значення температури будуть в межах +2..+7 градусів, на сході та південному сході за рахунок більших прояснень у нічні години очікуємо заморозки на поверхні ґрунту 0..3 градуси, натомість денні максимуми завтра сягатимуть 9..14 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog, 17 жовтня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+16 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +3...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня / фото: meteoprog

Погода 17 жовтня у Києві

У Києві 17 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 вересня Одесу та область накрила сильна негода. За сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Зливи спричинили підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктури.

Також під час зливи в Одесі хвиля накрила сім’ю з п’яти осіб, усі вони загинули. Серед жертв були дві жінки, чоловік і 8-річна дівчинка.

В Україні 7 жовтня очікується хмарна погода з дощами в західних, північних та південних областях. У Карпатах можливий мокрий сніг.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред