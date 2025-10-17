Пошкодження енергетики та пожежі: росіяни атакували Кривий Ріг, що відомо

Наразі наслідки ворожої атаки уточнюються.

Удар по Кривому Розі / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Росіяни атакували Кривий Ріг Шахедами

Удари були по об'єктах інфраструктури

Без електрики залишилися деякі села

В ніч на 17 жовтня країна-агресор Росія масовано атакувала Шахедами Кривий Ріг. У місті прогриміло безліч вибухів. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, в області та в небі над Криворіжжям працювала ППО – було збито 22 БпЛА. Але були й влучання.

"У Кривому Розі окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури. В результаті понад 10 влучань. На об'єктах виникли пожежі. На місце було направлено всі оперативні служби. Пожежі було ліквідовано на всіх локаціях", - йдеться у повідомленні.

Він наголосив, що люди не постраждали. Водночас, інші наслідки ворожої атаки уточнюються.

Вілкул також розповів, що без електрики залишилися села Авангагд, Верабове та Мирівське.

"Енергетики роблять усе можливе для відновлення. Тролейбус на Мирівське через знеструмлення ліній тимчасово не ходить - але на лінію для заміни направлено автобус. Загалом усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи у місті працюють", - підкреслив він.

Реакція Зеленського на удар РФ

Резидент України Володимир Зеленський написав, що системний терор проти української енергетики продовжується.

"Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу – по цивільній інфраструктурі. Ще десятки ударних дронів були в небі. Зафіксовані також і ракети. Фактично цими тижнями жодної ночі не було без російських ударів по Україні. Більшість мішеней – саме інфраструктура", - наголосив він.

За його словами, Росія буде змушена зупинити війну, коли не зможе більше її продовжувати.

"Справжня готовність Росії до миру не в словах, які в Путіна ніколи не були в дефіциті, а в реальному припиненні ударів і вбивств, і саме із цим у нього проблеми. Тому кожна система ППО для України має значення для порятунку життя. Кожне рішення, яке може посилити нас, наближає закінчення війни. Безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема, у Вашингтоні, буде реалізоване", - підсумував президент.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Удари по енергетиці

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко говорив, що останнім часом Росія змінила тактику ударів по Україні.

За його словами, замість масованих атак по багатьох містах одночасно тепер основний вогонь концентрується на одному конкретному населеному пункті.

"Росіяни переорієнтувалися на удари в смузі шириною переважно 100-120 км від лінії бойового зіткнення і державного кордону", - зауважив він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 16 жовтня країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, зокрема, двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

У ніч на 14 жовтня країна-агресор Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури в Кіровоградській області. Під ударом опинилися Долинська та Новопразька громади.

Також 14 жовтня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Унаслідок ворожих авіаударів по місту є руйнування.

Про персону: Олександр Вілкул Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

